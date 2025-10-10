Karwa Chauth Moonrise time live: आज करवा चौथ पर निर्जल व्रत रख रही हैं सुहागिनें

Karwa Chauth 2025 Live

Karwa Chauth Moon Rise Time Live Updates , Aaj Chand kab niklega : आज देश भर में करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु, सफलता व वैवाहिक जीवन के मंगल की कामना कर रही हैं। करवा चौथ या कर्क चतुर्थी का व्रत सुहागिनों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। ज्योतिषचार्य विभोर इंदूसुत के बताया है कि क्यों करवा चौथा का त्योहार इस बार 10 अक्टूबर शुक्रवार को मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:54 पर शुरू हुई और आज 10 अक्टूबर को शाम 7 बजकर 38 मिनट तक रहेगी। सुबह से संध्याकाल तक पूरे दिन चतुर्थी केवल 10 अक्तूबर को ही है, इसलिए करवा चौथ का व्रत 10 को ही किया जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए किया था। उनके कठोर तप से उन्हे शिवजी का साथ मिला। तब से इस व्रत को करने का विधान चला आ रहा है। इस व्रत को वे युवतियां भी रखती हैं, जिनका विवाह तय हो चुका होता है। करवा चौथ 2025 चांद निकलने का समय ( Aaj Chand kab niklega ) दिल्ली में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:13 बजे नोएडा में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:12 बजे गुरुग्राम में करवा चौथ का चांद कितने बजे निकलेगा- रात 08:14 बजे भोपाल में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:26 बजे हरिद्वार में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:05 बजे इंदौर में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:34 बजे भुवनेश्वर में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- शाम 07:58 बजे रायपुर में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात्रि 08:01 बजे लखनऊ में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:02 बजे कानपुर में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:06 बजे गोरखपुर में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 07:52 बजे प्रयागराज में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:02 बजे मुंबई में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:55 बजे कोलकाता में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद - रात 07:42 बजे चेन्नई में चांद करवा चौथ का कितने बजे निकलेगा- रात 08:38 बजे देहरादून में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:05 बजे चंडीगढ़ में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:09 बजे जयपुर में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:23 बजे पटना में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 07:48 बजे जम्मू में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:11 बजे गांधीनगर में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:46 बजे अहमदाबाद में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:47 बजे शिमला में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:06 बजे

10 Oct 2025, 06:49:47 AM IST Karwa Chauth Moonrise time live: आज करवा चौथ पर निर्जल व्रत रख रही हैं सुहागिनें Karwa Chauth Moonrise time live: आज करवा चौथ के दिन सुहागिनें अखंड सौभाग्य व सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए निर्जल व्रत रख रही हैं। रात में चांद को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथ से पहला निवाला लेकर व्रत खोलेंगी। अगर कोई महिला ऑफिस का काम होने या स्वास्थ्य समस्याओं से इस व्रत को नहीं कर पाती है तो वह फलाहार कर व्रत कर सकती है।

10 Oct 2025, 06:24:43 AM IST Karwa Chauth Moonrise time live: आज करवा चौथ का चांद कब निकलेगा Karwa Chauth Moonrise time live: करवा चौथ के व्रत में महिलाओं को चंद्रमा के निकलने की प्रतीक्षा रहती है। कृष्ण पक्ष का चंद्रोदय विलंब से होता है। आज 10 अक्तूबर को करवा चौथ पर दिल्ली में चंद्रमा रात 8.13 मिनट पर निकलेगा। यूपी में लखनऊ और प्रयागराज में चांद 8.02 मिनट पर निकल जाएगा। राजस्थान की बात करें तो चांद जयपुर में 8.22 मिनट में निकलेगा और इंदौर में 8.33 मिनट पर और भोपाल में 8.26 मिनट पर चांद निकलेगा।

10 Oct 2025, 06:16:24 AM IST Karwa Chauth Moonrise time live: आज करवा चौथ पर करें विधि विधान से पूजा Karwa Chauth Moonrise time live: करवाचौथ पर विधि-विधान से पूजा करने से लाभ मिलता है। व्रत रखने वाली महिलाएं लाल कपड़े पहनकर शाम को करवाचौथ व्रत की कथा सुनें। इसके बाद भगवान गणेश जी, शिव, पार्वती की पूजा करें। गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं और फिर फूल चढ़ाएं।

10 Oct 2025, 06:12:15 AM IST Karwa Chauth 2025 Live: मान्यता - करवा चौथ व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है Karwa Chauth 2025 Live: करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं रात को चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करती हैं। मान्यता है कि करवा चौथ व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

10 Oct 2025, 06:08:36 AM IST Karwa Chauth 2025 Live: शाम 5 बजकर 30 मिनट से रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा Karwa Chauth 2025 Live: इस बार करवाचौथ के दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष में रहेंगे जो अपने आप में एक शुभ संयोग है। इसके अलावा शाम 5 बजकर 30 मिनट से सौभाग्यदायक रोहिणी नक्षत्र भी शुरू हो जाएगा। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा का दर्शन कर व्रत पारायण करते समय रोहिणी नक्षत्र और उच्च राशि के चंद्रमा का अद्भुद शुभ संयोग चल रहा होगा, जिससे व्रती सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी।

10 Oct 2025, 06:04:32 AM IST Karwa Chauth 2025 Live: आज करवा चौथ पर शिव परिवार के पूजा का विधान Karwa Chauth 2025 Live: करवा चौथ पर व्रती महिलाएं शिव परिवार की पूजा करती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए किया था। उनके कठोर तप से उन्हे शिवजी का साथ मिला। तब से इस व्रत को करने का विधान चला आ रहा है। निर्जला पर्व को आरंभ करने से पहले व्रती महिला को सरगी देने की परंपरा है। यह सूखे मेवा, फल और मिठाई तथा पारंपरिक पोषण युक्त पदार्थ से बना होता है। इसे सूर्योदय से पहले ग्रहण कर महिलाएं व्रत को आरंभ करती हैं।

10 Oct 2025, 06:04:32 AM IST Karwa Chauth 2025 Live: आज करवा चौथ पर कई शुभ संयोग Karwa Chauth 2025 Live: करवा चौथ पर्व आज 10 अक्तूबर को मना जा रहा है। पर्व के दिन ग्रहों का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन कृतिका नक्षत्र, अमृत सिद्धि योग व सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। स्वामी नरोत्तमानंद वेद विद्यालय, झूंसी के आचार्य ब्रज मोहन पांडेय ने बताया कि ऐसे शुभ संयोग में पूजा-अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत दस अक्तूबर, शुक्रवार की रात 3:07 बजे हो रही है। इसका समापन 11 अक्तूबर को रात 12:41 बजे होगा। चूंकि चतुर्थी तिथि का सूर्योदय दस अक्तूबर को होगा, इसलिए तिथि व चंद्रोदय के संयोग से करवा चौथ का व्रत दस को ही रखा जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 7:58 बजे होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:27 बजे से शाम 7:31 बजे तक है।

10 Oct 2025, 06:04:32 AM IST Karwa Chauth 2025 Live: करवा चौथ कथा सुनने व पूजन का समय Karwa Chauth 2025 Live: करवा चौथ कथा सुनने व पूजन का समय - व्रत के दिन सुबह 9 बजकर 12 मिनट से 10 बजकर 30 मिनट के बीच लाभ चौघड़िया मुहूर्त रहेगा इसलिए इस बीच भी करवाचौथ व्रत कथा सुनकर पूजन कर सकते हैं - इसके बाद दोपहर 12 बजकर 6 मिनट से 01 बजकर 33 मिनट के बीच शुभ चौघड़िया में भी कथा श्रवण और पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त होगा - संध्याकाल में करवाचौथ पूजन के लिए शाम 4 बजकर 30 मिनट से 6:00 बजे के बीच चर चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। इसलिए शाम 4 बजकर 30 मिनट से 6:00 बजे के बीच व्रती स्त्रियां संध्याकाल का करवाचौथ पूजन कर सकती हैं

10 Oct 2025, 06:04:32 AM IST Karwa Chauth 2025 Live: आज करवा चौथ पर कई शुभ योग भी हैं साथ Karwa Chauth 2025 Live: ज्योतिषचार्य रुचि कपूर के अनुसार, इस दिन कई शुभ योग होंगे। इनमें एक सिद्धि योग और शिववास योग है। सिद्धि योग शाम 05 बजकर 41 मिनट तक रहेगा। शिववास योग शाम 07 बजकर 38 मिनट तक होगा। यह योग करवाचौथ को शुभ बना रहे हैं। चन्द्रमा के दर्शन कर चन्द्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है और व्रत का परायण किया जाता है।