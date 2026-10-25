करवाचौथ पर ‘शुक्र अस्त’ और भद्रा का साया? सोशल मीडिया पर वायरल रील्स के दावों का जानें सच
करवाचौथ 2026 पर शुक्र अस्त और भद्रा को लेकर सोशल मीडिया पर कई रील्स और संदेश वायरल हो रहे हैं। इनमें नए कपड़े पहनने, सुहाग का सामान खरीदने और पूजा के मुहूर्त को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जानें 29 अक्टूबर को करवाचौथ के व्रत, पूजा और चंद्र दर्शन पर शुक्र अस्त व भद्रा का क्या असर पड़ेगा।
करवाचौथ पर इस बार शुक्र अस्त होने को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के संदेश वायरल हो रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर फैल रही इन सूचनाओं से कई सुहागिनें असमंजस में हैं। कहीं कहा जा रहा है कि शुक्र अस्त होने के कारण करवाचौथ पर नई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, तो कहीं महिलाओं को नए कपड़े और सुहाग का सामान नहीं पहनने की सलाह दी जा रही है। इन संदेशों के बीच व्रत की तैयारियों में जुटी महिलाओं के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार शुक्र अस्त होने से करवाचौथ की पूजा और सुहाग से जुड़ी परंपराओं पर कोई असर पड़ेगा?
ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शुक्र अस्त होने को लेकर फैल रही ऐसी बातों से घबराने की जरूरत नहीं है। शुक्र अस्त का हवाला देकर करवाचौथ के व्रत या सुहाग के सामान को लेकर भ्रम फैलाना उचित नहीं है। करवाचौथ सुहागिनों के लिए आस्था और परंपरा का पर्व है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि की कामना के साथ व्रत रखती हैं। शुक्र अस्त होने की वजह से इस व्रत को लेकर अनावश्यक चिंता नहीं करनी चाहिए।
शुक्र अस्त होने से क्या करवाचौथ पर पड़ेगा असर?
ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, दांपत्य जीवन, सुख-सुविधा, सौंदर्य और वैवाहिक संबंधों का कारक ग्रह माना जाता है। इसी वजह से शुक्र के अस्त होने की खबर सामने आने पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ सोशल मीडिया संदेशों में इसे सुहागिनों के त्योहार से जोड़कर नई चीजें खरीदने और पहनने से मना किया जा रहा है।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के मुताबिक, शुक्र अस्त होने और करवाचौथ के व्रत को लेकर दोनों बातों को एक ही नजरिए से नहीं देखना चाहिए। शुक्र अस्त होने के आधार पर यह कहना सही नहीं है कि महिलाएं करवाचौथ पर नए कपड़े नहीं पहन सकतीं या सुहाग का सामान नहीं खरीद सकतीं। ऐसे संदेशों को देखकर घबराने के बजाय सही जानकारी पर भरोसा करना चाहिए।
धार्मिक परंपराओं में ग्रहों की स्थिति के आधार पर कुछ शुभ कार्यों के मुहूर्त देखे जाते हैं। हालांकि, हर पर्व और हर धार्मिक परंपरा के लिए एक जैसे नियम लागू नहीं होते। करवाचौथ का व्रत चतुर्थी तिथि, पूजा की परंपरा और चंद्र दर्शन से जुड़ा है। इसलिए शुक्र अस्त होने की बात को लेकर पूरे व्रत पर रोक लगने जैसी धारणा बनाना उचित नहीं है।
इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर फैल रहे संदेश
करवाचौथ से पहले सोशल मीडिया पर व्रत, पूजा और खरीदारी को लेकर कई तरह की जानकारियां साझा की जा रही हैं। इनमें कुछ संदेश महिलाओं को नई साड़ी, सूट, चूड़ियां और सुहाग का सामान खरीदने या पहनने से बचने की सलाह दे रहे हैं। कुछ संदेशों में शुक्र अस्त होने को लेकर डर पैदा करने वाली बातें भी कही जा रही हैं।
ऐसे संदेशों में अक्सर यह स्पष्ट नहीं किया जाता कि जानकारी किस पंचांग, ज्योतिषीय गणना या विद्वान के आधार पर दी जा रही है। यही वजह है कि एक ही विषय पर अलग-अलग दावे सामने आने से भ्रम बढ़ता है। धार्मिक मामलों में किसी संदेश को आगे भेजने से पहले उसकी पुष्टि करना जरूरी है।
करवाचौथ पर महिलाएं अपनी पसंद और पारिवारिक परंपरा के अनुसार सोलह शृंगार करती हैं। नए कपड़े पहनना, चूड़ियां खरीदना और पूजा की सामग्री जुटाना भी कई परिवारों में इस पर्व की तैयारियों का हिस्सा है। शुक्र अस्त होने की चर्चा के कारण इन परंपराओं को लेकर डरने की जरूरत नहीं है।
29 अक्टूबर को रखा जाएगा करवाचौथ का व्रत
इस साल करवाचौथ का व्रत गुरुवार, 29 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिनें सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करने के बाद निर्जला व्रत रखेंगी। शाम को करवाचौथ की पूजा और व्रत कथा होगी। इसके बाद चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य देने और पति के हाथों जल ग्रहण करने के साथ व्रत पूरा किया जाएगा।
पंचांग गणना के अनुसार, करवाचौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 38 मिनट से 6 बजकर 56 मिनट तक है। दिल्ली में चंद्रोदय का अनुमानित समय रात 8 बजकर 17 मिनट है। हालांकि, चांद निकलने का समय शहर के अनुसार अलग हो सकता है।
भद्रा को लेकर भी जान लें सही बात
करवाचौथ पर भद्रा को लेकर भी अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। पंचांग गणनाओं के अनुसार, भद्रा 28 अक्टूबर को सुबह शुरू होकर 29 अक्टूबर की सुबह ही समाप्त हो जाएगी। यानी करवाचौथ की शाम पूजा के समय भद्रा रहने की बात इन गणनाओं से मेल नहीं खाती। ऐसे में भद्रा का हवाला देकर पूरे दिन को अशुभ बताना भी सही नहीं है।
कुल मिलाकर, करवाचौथ पर शुक्र अस्त होने को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रहे संदेशों से सुहागिनों को घबराने की जरूरत नहीं है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय की बताई राय के मुताबिक, शुक्र अस्त होने के कारण व्रत या सुहाग के सामान को लेकर अनावश्यक भ्रम नहीं पालना चाहिए। महिलाएं अपनी पारिवारिक परंपराओं के अनुसार करवाचौथ की तैयारी करें।
सोशल मीडिया पर नई चीजें और कपड़े नहीं पहनने के संदेश वायरल, पंडित नरेंद्र उपाध्याय बोले- शुक्र अस्त होने से करवाचौथ के व्रत पर कोई बाधा नहीं
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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