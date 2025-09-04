Karwa chauth Kab hai 2025 know puja muhurat and moon rise timing on karva chauth october Karwa Chauth: अक्टूबर में करवा चौथ कब है? जानें डेट,पूजन मुहूर्त, विधि व चांद निकलने का समय, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Karwa chauth Kab hai 2025 know puja muhurat and moon rise timing on karva chauth october

Karwa Chauth: अक्टूबर में करवा चौथ कब है? जानें डेट,पूजन मुहूर्त, विधि व चांद निकलने का समय

Karwa chauth kis din hai: हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का खास महत्व है। हर सुहागिन स्त्री को पूरे साल करवा चौथ व्रत का बेसब्री से इंतजार रहता है। जानें इस साल करवा चौथ व्रत कब रखा जाएगा।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 05:51 PM
Karwa Chauth: अक्टूबर में करवा चौथ कब है? जानें डेट,पूजन मुहूर्त, विधि व चांद निकलने का समय

Karwa chauth 2025 date and moonrise time: हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत काफी महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार, करवा चौथ व्रत हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु व सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत का पारण चंद्रमा के दर्शन व पूजन के बाद किया जाता है। करवा चौथ को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। जानें अक्टूबर में करवा चौथ कब है।

करवा चौथ 2025 कब है: हिंदू पंचांग के अनुसार, चतुर्थी तिथि 09 अक्तूबर को रात 10 बजकर 54 मिनट पर प्रारंभ होगी और 10 अक्तूबर को शाम 07 बजकर 38 मिनट पर चतुर्थी तिथि का समापन होगा। उदया तिथि में करवा चौथ व्रत 10 अक्तूबर को रखा जाएगा।

करवा चौथ पूजन मुहूर्त: करवा चौथ पूजन मुहूर्त शाम 05 बजकर 57 मिनट से शाम 07 बजकर 11 मिनट तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 01 घंटा 14 मिनट की है।

करवा चौथ के दिन चांद निकलने का समय: करवा चौथ के दिन चांद निकलने का समय रात 08 बजकर 13 मिनट है।

करवा चौथ पूजा विधि: करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके सूर्योदय से पूर्व सरगी का सेवन करें। इसके बाद भगवान शिव व माता पार्वती को प्रणाम करते हुए व्रत का संकल्प लें। करवा चौथ की पूजा आमतौर पर शाम के समय की जाती है। व्रती स्त्रियां पूजन से पहले सोलह श्रृंगार करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता करवा की तस्वीर या फोटो लगाएं। साथ में भगवान शिव व माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा भी रखें। मिट्टी के करवा में जल भरकर पूजा स्थल पर रखें। अब माता पार्वती को पूजन सामग्री अर्पित करें। धूप, दीप आदि लगाएं। इसके बाद करवा चौथ की व्रत कथा सुनें। चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य दें। इसके बाद छलनी से पति का चेहरा देखें। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है। घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लें।

Karwa Chauth
