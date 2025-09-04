Karwa Chauth: अक्टूबर में करवा चौथ कब है? जानें डेट,पूजन मुहूर्त, विधि व चांद निकलने का समय

Karwa chauth kis din hai: हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का खास महत्व है। हर सुहागिन स्त्री को पूरे साल करवा चौथ व्रत का बेसब्री से इंतजार रहता है। जानें इस साल करवा चौथ व्रत कब रखा जाएगा।

Karwa chauth 2025 date and moonrise time: हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत काफी महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार, करवा चौथ व्रत हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु व सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत का पारण चंद्रमा के दर्शन व पूजन के बाद किया जाता है। करवा चौथ को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। जानें अक्टूबर में करवा चौथ कब है।

करवा चौथ 2025 कब है: हिंदू पंचांग के अनुसार, चतुर्थी तिथि 09 अक्तूबर को रात 10 बजकर 54 मिनट पर प्रारंभ होगी और 10 अक्तूबर को शाम 07 बजकर 38 मिनट पर चतुर्थी तिथि का समापन होगा। उदया तिथि में करवा चौथ व्रत 10 अक्तूबर को रखा जाएगा।

करवा चौथ पूजन मुहूर्त: करवा चौथ पूजन मुहूर्त शाम 05 बजकर 57 मिनट से शाम 07 बजकर 11 मिनट तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 01 घंटा 14 मिनट की है।

करवा चौथ के दिन चांद निकलने का समय: करवा चौथ के दिन चांद निकलने का समय रात 08 बजकर 13 मिनट है।