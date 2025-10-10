karwa chauth ka vrat tut jaye to kya kare गलती से टूट गया करवा चौथ का व्रत? बिना देरी किए करें ये काम, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
गलती से टूट गया करवा चौथ का व्रत? बिना देरी किए करें ये काम

Karva Chauth Fast: आज सुहागिनें अपने पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। सूर्योदय से शुरु हुए इस व्रत का समापन चंद्रोदय के समय होता है। अगर गलती से भी आपका व्रत टूट गया है तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। 

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 02:53 PM
Karwa Chauth Fast Rules: आज यानी 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत है। विवाहित महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद ही खास होता है। ये निर्जला व्रत होता है जिसमें सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस व्रत में सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक ना तो कुछ खाना होता है और ना ही पीना। इस व्रत की एक-एक रस्म बहुत ही प्यारी होती है। कुछ लोग शादी के बाद इस व्रत को पहली बार रखने में काफी डरते हैं। अगर इस दौरान अनजाने में कोई भूल हो जाए या फिर गलती से व्रत टूट ही जाए तो इसे बड़ा अपशगुन मान लिया जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो गया है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे विस्तार से समझें कि व्रत टूटने के बाद क्या करना चाहिए?

व्रत टूटने के बाद करें ये काम

अगर गलती से करवा चौथ का व्रत टूट गया है तो सबसे पहले शांत हो जाए। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किसी भी वजह से व्रत टूटे, आप तुरंत करवा माता का ध्यान कीजिए और अपनी गलती के लिए माफी मांग लीजिए और व्रत को जारी रखने का संकल्प लीजिए। इसके बाद मन में कोई भी शक या बुरी बात ना आने दें। पॉजिटिव रहें कि सब अच्छा ही होगा। तबियत खराब होने की वजह से आपका व्रत टूट गया है तो आप निर्जला व्रत नहीं भी रहेंगी तो भी चलेगा। सेम नियम प्रेग्नेंट महिलाओं पर भी लागू होता है। हिंदू धर्म की मान्यता के हिसाब से ये लोग निर्जला व्रत रख सकती हैं।

व्रत टूटने के बाद ऐसे करें पूजा

सबसे पहले तो आप पार्टनर से इस बात को ना ही छिपाएं। करवा चौथ का व्रत दांपत्य जीवन में खुशहाली को बरकरार रखने के लिए होता है। किसी भी रिश्ते की नींव सच्चाई ही होता है। ऐसे में व्रत टूट जाए तो पार्टनर को ईमानदारी से बता दें ताकि आपका भी मन हल्का हो जाए। कई बार लोग व्रत टूट जाने पर पार्टनर से ये बात इसलिए भी छिपा ले जाती हैं कि उन्हें बुरा ना लगें। रात में गौरी-शंकर और गणेश भगवान के साथ करवा माता की पूरे विधि विधान से पूजा करें। सारी चीजें जैसी होती हैं, वैसे ही करें। व्रत टूटने के बाद आपको कुछ भी अलग तरीके से नहीं करना है। आप चाहे तो अगले दिन जरूरतमंद महिलाओं को दान में साज श्रृंगार का सामान दे सकती हैं।

