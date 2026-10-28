करवा चौथ में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में, 3 राजयोग भी, कथा पढ़ने के लिए यह बेस्ट मुहूर्त?
Karwa chauth chand : करवा चौथ पर चांद रोहिणी नक्षत्र में रहेगा। इस दिन और ग्रहों के भी शुभ संयोग बन रहे हैं। आइए जानें इस दिन कथा किस समय करें
इस साल करवा चौथ पर चंद्रमा अपनी बेस्ट पॉजिशन में है। ग्रहों के हिसाब से चंद्रमा और गुरु दोनों अपने उच्च राशि में कहे जा रहे हैं। ज्योतिर्विद की मानें तो चंद्रमा वृष राशि यानी रोहिणी नक्षत्र में हैं। चंद्रमा का यह नक्षत्र ज्योतिष में खास है। कहा जाता है कि इसके बिना ज्योतिष और व्यक्ति की कुंडली की गणना नहीं की जा सकती है। इस साल करवा चौथ पर जब आप कथा पढ़ेंगे तो चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा। इस नक्षत्र में होने के कारण पति-पत्नी के बीच अच्छे संबंध और शुभ बनेंगे और उन दोनों के बीच प्यार और बढ़ेगा। वहीं गुरु उच्च का होने कारण कई स्थितियां उनके लिए शुभ होंगी। इस दिन बुधादित्य राजयोग , त्रिग्रही राजयोग और लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, जिससे राशियों को अच्छे योग मिलेगें। यहां पढ़ेंगे चंद्रमा करवा चौथ पर किस नक्षत्र में रहेंगे, उसकी विशेषताएं और कथा पढ़ने के लिए शुभ समय क्या है
करवा चौथ पर चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में, जानें इसके बारे में
इसके बिना कुंडली अधूरी है। इसको समझने के लिए इसे नक्षत्रों का समझना जरूरी है। चंद्रमा के हस्त, श्रवण और रोहिणी तीनों ही नक्षत्र बहुत शुभ माने जाते हैं, इस बार करवा चौथ पर रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है। खासकर उस समय जिस समय चांद देखा जाएगा। वृषभ राशि का यह नक्षत्र बहुत शुभ माना जाता है। इसमें चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं। इस नक्षत्र में चंद्रमा शुभ फल देते हैं। इस इस नक्षत्र में जो जन्म लेता है वो भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। इन लोगों को लाइफ में सफलता मिलती है। ये लोग अपनी इच्छा शक्ति से सब कुछ पा लेते हैं।
करवा चौथ व्रत की कथा किस समय पढ़ें
इस बार करवाचौथ पर चंद्रमा और बृहस्पति का उच्च राशि में होना बेहद शुभ है।इस साल करवा चौथ पर चतुर्थी तिथि 28 और 29 अक्तूबर की मध्यरात्रि 1:06 बजे शुरू होकर 29 अक्तूबर रात 10:10 बजे तक रहेगी। पूजन का शुभ समय शाम 4:12 से 5:35 बजे तक है। अगर आप दोपहर में कथा पढ़ते हैं तो आपको इस समय कथा बचने से बचना चाहिए, इस समय राहुकाल लगेगा। 1:45 बजे से दोपहर 03:13 के बीच कथा ना करें। आपको 3.13 के बाद कथा पढ़ सकते हैं। या फिर इसके बाद 4.12 मिनट से 5.35 मिनट पर पूजा के सबसे अच्छा मुहूर्त है। कुछ लोगों के शाम के समय 6 बजे के बाद तारों की छाव में भी कथा और पूजा होती है। तो इस समय 6.30 से 7.30 का समय कथा के लिए अच्छा मुहूर्त है।
करवा चौथ पर और ग्रहों का कैसा है योग
इस साल करवा चौथ के लिए कई दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। इस दिन तीन ग्रह एक ही राशि में रहेंगे। तुला राशि में सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह एक रहेंगे, इससे त्रिग्रही, बुधादित्य राजयोग तो बनेगी ही साथ ही और लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। इससे आपकी लवलाइफ भी बहुत खास रहेगी और वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होती हैं।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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