Karwa Chauth Chand: आज दिल्ली, नोएडा, पटना व मुंबई समेत आपके शहर में कितने बजे निकलेगा चांद?

Karwa Chauth Chand Citywise Timing: आज करवा चौथ व्रत करने वाली स्त्रियों को बेसब्री से चांद के दीदार का इंतजार रहेगा। जानें करवा चौथ का चंद्रमा आपके शहर में कितने बजे दिखाई पड़ेगा।

Fri, 10 Oct 2025 08:28 AM

Karwa Chauth Citywise Chand Dikhne ka Samay 2025: करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए अत्यंत खास होता है। इस व्रत में अन्न व जल ग्रहण करने की मनाही होती है, इसलिए इसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस साल 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को करवा चौथ व्रत है। इस दिन शाम को शुभ मुहूर्त में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश के साथ करवा माता की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है। चंद्रमा के दर्शन व अर्घ्य देने के बाद व्रत पूर्ण होता है। करवा चौथ के दिन कुछ जगहों पर चांद जल्दी दिखाई दे जाता है और कुछ शहरों में चंद्रोदय देर से होता है। जानें आज 10 अक्टूबर को दिल्ली, मुंबई व नोएडा समेत आपके शहर में कितने बजे दिखेगा करवा चौथ का चांद।

चतुर्थी तिथि कब से कब तक रहेगी: हिंदू पंचांग के अनुसार, चतुर्थी तिथि 09 अक्टूबर को रात 10 बजकर 54 मिनट पर शुरू हो चुकी है और 10 अक्टूबर को शाम 07 बजकर 38 मिनट पर चतुर्थी तिथि का समापन होगा।

आपके शहर में कितने बजे दिखेगा करवा चौथ का चांद- 1. दिल्ली में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 13 मिनट

2. पटना में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 7 बजकर 48 मिनट

3. अमृतसर में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 14 मिनट

4. अहमदाबाद में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 47 मिनट

5. मेरठ में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 10 मिनट

6. गुरुग्राम में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 14 मिनट

7. फरीदाबाद में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 9 बजकर 13 मिनट

8. कोलकाता में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 7 बजकर 42 मिनट

9. कानपुर में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 06 मिनट

10. लखनऊ में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 02 मिनट

11. मथुरा में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 14 मिनट

12. आगरा में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 13 मिनट

13. भोपाल में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 26 मिनट

14. ग्वालियर में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 15 मिनट

15. चेन्नई में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 38 मिनट

16. जोधपुर में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 37 मिनट

17. अंबाला में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 10 मिनट

18. जयपुर में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 23 मिनट

19. उज्जैन में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 33 मिनट

20. अजमेर में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 29 मिनट

21. नोएडा में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 12 मिनट

22. सहारनपुर में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 08 मिनट

23. लुधियाना में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 12 मिनट

24. पटियाला में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 11 मिनट

25. पंचकूला में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 08 मिनट

26. जम्मू में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 11 मिनट

27. पानीपत में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 12 मिनट

28. धर्मशाला में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 06 मिनट

29. इंदौर में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 34 मिनट

30. मुंबई में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 55 मिनट

31. पुणे में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 52 मिनट

32. हैदराबाद में करवा चौथ का चांद दिखने का समय – शाम 8 बजकर 36 मिनट