Hindi Newsधर्म न्यूज़Karwa Chauth Chand Time in Delhi NCR City wise Today 10 October 2025 Moonrise Time in Gurugram to Faridabad

Delhi-NCR Moon Time: आज दिल्ली-एनसीआर में चांद कब निकलेगा? जानें सिटीवाइज मूनराइज टाइम

Today 10 October 2025 Moonrise Time in Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख शहरों में आज करवा चौथ का चांद कितने बजे नजर आएगा, यहां जानें।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 10:30 AM
Today 10 October 2025 Moonrise Time in Delhi-NCR: करवा चौथ व्रत देशभर में आज यानी 10 अक्तूबर को रखा जा रहा है। यह निर्जला व्रत पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक व्रत करती हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। इस बार करवा चौथ का चांद रात 08 बजकर 13 मिनट पर नजर आएगा। हालांकि अलग-अलग जगहों पर करवा चौथ दिखने का समय अलग हो सकता है। जानें आज दिल्ली-एनसीआर के शहरों में कितने बजे करवा चौथ का चांद दिखेगा।

करवा चौथ पूजा का समय क्या है: चतुर्थी तिथि 09 अक्तूबर को रात 10 बजकर 54 मिनट से आरंभ हो चुकी है, जो 10 अक्तूबर को शाम 07 बजकर 38 मिनट पर समाप्त होगी। 10 अक्तूबर को पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 05 बजकर 57 मिनट से लेकर शाम 07 बजकर 07 मिनट तक है। इस अवधि में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश व करवा माता की पूजा करना अत्यंत शुभ रहेगा।

ये भी पढ़ें:करवा चौथ के दिन किन 5 चीजों को खरीदना शुभ माना जाता है?

व्रत कथा पढ़ने या सुनने के बाद पूर्ण होता है व्रत: करवा चौथ व्रत में चांद देखने के साथ ही व्रत कथा पढ़ने या सुनने का भी खास महत्व है। मान्यता है कि करवा चौथ व्रत कथा का पाठ करने के बाद ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है।

दिल्ली-एनसीआर में कब दिखेगा करवा चौथ का चांद: दिल्ली-एनसीआर में करवा चौथ का चांद निकलने का समय (Karwa Chauth Moonrise Time in Delhi-NCR) रात 8:13 बजे के आसपास नजर आएगा।

दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग शहरों के हिसाब से समय में थोड़ा अंतर हो सकता है:

दिल्ली: रात 08:13 बजे

नोएडा: रात 08:12 बजे

गुरुग्राम: रात 08:14 बजे

गाजियाबाद: रात 08:12 बजे (या 08:11 बजे)

फरीदाबाद: रात 08:13 बजे

ये भी पढ़ें:करवा चौथ 2025 चांद निकलने का समय: आज आपके शहर में कितने बजे दिखेगा चांद

देश के प्रमुख शहरों के लिए 10 अक्टूबर को चंद्रोदय का समय: करवा चौथ के दिन भारत के अन्य प्रमुख शहरों में चांद दिखने का समय नीचे बताया गया है:

चंडीगढ़: 8:08 PM

जम्मू: रात 8:11 बजे

लुधियाना: रात 8:11 बजे

जयपुर: 8:22 बजे

देहरादून: 8:04 बजे

शिमला: रात 8:06 बजे

लखनऊ: 8:02 बजे

कानपुर: रात 8:06 बजे

प्रयागराज: रात 8:02 बजे

पटना: 7:48 बजे

कोलकाता: शाम 7:41 बजे

रायपुर: शाम 7:43 बजे

भोपाल: 8:26 बजे

इंदौर: रात 8:33 बजे

अहमदाबाद: रात 8:47 बजे

मुंबई: 8:55 बजे

चेन्नई: रात 8:37 बजे

बेंगलुरु: रात 8:48 बजे

