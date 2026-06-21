Karwa Chauth 2026: करवा चौथ व्रत कब है? जानें पूजा विधि और महत्व
Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का व्रत साल 2026 में 29 अक्टूबर, गुरुवार को रखा जाएगा। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ दिनभर निर्जला व्रत रखती हैं।
Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए साल के सबसे खास त्योहारों में से एक माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। इस दिन सुबह से लेकर चांद निकलने तक महिलाएं बिना अन्न और पानी के व्रत रखेंगी। करवा चौथ का इंतजार कई महिलाएं पूरे साल करती हैं। नए कपड़े, श्रृंगार, मेहंदी और पूजा की तैयारियों के बीच यह पर्व हर घर में उत्साह और खुशियों का माहौल लेकर आता है।
कब है करवा चौथ 2026?
इस साल करवा चौथ का पर्व 29 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में यह त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। त्योहार से पहले ही बाजारों में खरीदारी शुरू हो जाती है और महिलाएं पूजा की तैयारी में जुट जाती हैं।
कैसे रखा जाता है व्रत?
करवा चौथ के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठती हैं और सरगी खाकर व्रत की शुरुआत करती हैं। इसके बाद पूरे दिन कुछ भी खाया-पिया नहीं जाता। दिनभर महिलाएं पूजा-पाठ करती हैं और शाम को करवा चौथ की कथा सुनती हैं। कई जगहों पर महिलाएं एक साथ बैठकर पूजा भी करती हैं।
पूजा में क्या-क्या लगता है?
करवा चौथ की पूजा में करवा, दीपक, रोली, चावल, मिठाई, फल और पानी का पात्र रखा जाता है। शाम को भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इसके बाद करवा चौथ की कथा सुनी जाती है।
चांद निकलने के बाद क्या किया जाता है?
करवा चौथ की सबसे अहम रस्म रात में चांद निकलने के बाद होती है। महिलाएं छलनी से पहले चांद को देखती हैं और फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं। इसके बाद चंद्रमा को जल अर्पित किया जाता है। आखिर में पति के हाथों पानी पीकर और कुछ खाकर व्रत खोला जाता है।
क्यों खास माना जाता है करवा चौथ?
करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि पति-पत्नी के बीच प्यार और भरोसे का प्रतीक भी माना जाता है। यही वजह है कि हर साल लाखों महिलाएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ रखती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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