करवा चौथ व्रत के लिए अस्त शुक्र में सुहाग का सामान खरीदना शुभ या अशुभ? जानें पंडित जी से
Karwa Chauth Vrat par Shukra ast effect: इस समय शुक्र अस्त हैं और करवा चौथ व्रत के दिन भी शुक्र अस्त रहेंगे। शुक्र अस्त को लेकर कई लोगों का मत है कि इस दौरान सुहाग का सामान नहीं खरीदना चाहिए। जानें पंडित जी से उनकी राय।
करवा चौथ का हर सुहागिन स्त्री को पूरे साल बेसब्री से इंतजार रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतु्र्थी तिथि को करवा चौथ व्रत रखते हैं। इस दिन सुहागिनें भगवान शिव, माता पार्वती और करवा माता की विधि-विधान से पूजा करती हैं। रात को चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ कठिन व्रतों में से एक माना जाता है क्योंकि इस दिन सुहागिनें बिना अन्न-जल ग्रहण किए व्रत रखती हैं। हर सुहागिन महिला की करवा चौथ के त्योहार के लिए तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस बार करवा चौथ पर शुक्र अस्त हैं और 30 अक्तूबर 2026 को उदित होंगे। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या शुक्र अस्त में करवा चौथ के लिए सुहाग का सामान खरीदना चाहिए या नहीं। कई लोगों का मत है कि शुक्र अस्त में नई चीजों या सुहाग के सामान की खरीदारी अशुभ होती है। आइए जानते हैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय से शुक्र अस्त में करवा चौथ के लिए सुहाग का सामान खरीदना चाहिए या नहीं।
शुक्र अस्त में करवा चौथ की खरीदारी करना शुभ या अशुभ?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि शुक्र वर्तमान में अस्त हैं और करवा चौथ के दिन भी अस्त अवस्था में ही रहेंगे। शुक्र अस्त की घटना ज्योतिष शास्त्र में बहुत सामान्य मानी जाती है क्योंकि शुक्र एक शुभ ग्रह हैं और अस्त अवस्था में भी बहुत खराब या नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं। पंडित जी कहते हैं कि अगर बात करवा चौथ व्रत की करते हैं तो यह त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। इसमें चंद्रमा की पूजा होती है इसलिए चंद्रमा की स्थिति को देखना अनिवार्य होता है। इस व्रत या त्योहार शुक्र ग्रह से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। शुक्र का संबंध करवा चौथ व्रत से नहीं होने के कारण खरीदारी या सुहाग सामग्री खरीदने में किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं हैं। सभी सुहागिन स्त्रियां बिना किसी भ्रम को मन में लाए करवा चौथ की शुक्र अस्त में खरीदारी कर सकती हैं।
शुक्र अस्त कब होते हैं:
वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक या करीब पहुंच जाता है, तो अस्त अवस्था में आ जाता है। अस्त होने से ग्रह का प्रभाव कमजोर हो जाता है। इस समय शुक्र सूर्य के बहुत निकट होने से अस्त अवस्था में हैं, इसलिए अस्त हैं।
करवा चौथ का चांद कितने बजे निकलेगा:
पंडित जी बताते हैं कि करवा चौथ के दिन चंद्रमा दर्शन देने में थोड़ा अधिक इंतजार कराता है। इस साल करवा चौथ 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रमा रात 07 बजकर 55 मिनट के आसपास नजर आएगा। हालांकि अलग-अलग जगहों पर चंद्र दर्शन का समय थोड़ा अलग हो सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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