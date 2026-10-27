करवा चौथ व्रत पीरियड्स में रखें या नहीं? समझें 16 श्रृंगार से लेकर पूजन तक के नियम
Karwa Chauth Fast Rules during period: करवा चौथ के दिन या उसके पहले पीरियड्स (मासिक धर्म) आने पर महिलाओं के मन में पूजा-पाठ और व्रत को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं। जानें पीरियड्स में करवा चौथ व्रत कैसे करें?
Period me karwa chauth ka vrat kaise kare: हर सुहागिन स्त्री को पूरे वर्ष करवा चौथ व्रत का इंतजार रहता है। लेकिन जब करवा चौथ के दिन या उसके आसपास पीरियड्स यानी मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं, तो महिलाओं के मन में सवाल उठता है कि व्रत करना चाहिए या नहीं और करवा चौथ की पूजा कैसे करें। इस बार करवा चौथ गुरुवार को पड़ रहा है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, गुरुवार को सुहागिन स्त्रियों को बाल धोने से बचना चाहिए। अगर करवा चौथ के दिन किसी कारणवश बाल धोना पड़े तो सूर्योदय के पूर्व ही धो लेना चाहिए। लेकिन पीरियड्स में गुरुवार के दिन भी बाल धोने की छूट होती है। हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत को लेकर कई नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन जरूरी होता है। कहा जाता है कि करवा चौथ व्रत को पीरियड्स में मानसिक तौर पर ही रखना चाहिए। किसी भी देवी-देवता की मूर्ति को स्पर्श और पूजा नहीं करनी चाहिए। जानें पीरियड्स में कैसे रखें करवा चौथ व्रत, किन नियमों का पालन होता है जरूरी।
करवा चौथ व्रत पीरियड्स में कैसे रखें:
हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, करवा चौथ व्रत को अगर एक बार शुरु कर लिया जाता है, तो इसे विशेष परिस्थितियों में ही बीच में छोड़ा जा सकता है। इसलिए पीरियड्स में भी इस व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप पहली बार बार करवा चौथ व्रत रखने वाली हैं और पीरियड्स में करवा चौथ व्रत रख सकती हैं। मासिक धर्म के दौरान मानसिक तौर पर व्रत रखना चाहिए। अगर पीरियड्स के पांच दिन हो गए हैं तो माता पार्वती और करवा माता की पूजा की जाती है। भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा की मनाही होती है। अगर पीरियड्स व्रत से एक-दो दिन पहले ही शुरू हुए हैं तो किसी भी देवी-देवता का स्पर्श और पूजन नहीं करना चाहिए। इस स्थिति में आप किसी अन्य सुहागिन स्त्री से अपने करवा चौथ की पूजा को संपन्न करवा सकती हैं। दूर से ही कथा को सुनना चाहिए। अगर कोई अन्य सुहागन स्त्री नहीं है तो पति भी नियमों का पालन करते हुए करवा चौथ पूजा संपन्न कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से करवा चौथ व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस दिन मासिक धर्म के दौरान सोलह श्रृंगार की भी मनाही नहीं होती है। यह पर्व पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, जिसमें सुहाग का विशेष महत्व होता है। इसलिए इस दिन हर व्रती महिला को 16 श्रृंगार करना चाहिए।
पीरियड्स में सरगी या बायना देना चाहिए या नहीं:
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, करवा चौथ व्रत में सिर्फ पूजा-पाठ की मनाही होती है। सरगी का सेवन और सास को बायना दिया जा सकता है।
पीरियड्स में करवा चौथ की पूजा का भोजन बना सकते है या नहीं:
पीरियड्स में करवा चौथ की पूजा का खाना बनाया जा सकता है। ज्योतिषाचार्यों का मत है कि करवा चौथ व्रत साल भर में एक बार आता है। ऐसे में घर में खाना नहीं बनाना उचित नहीं रहेगा। लेकिन इस भोजन का भोग लगाने की मनाही है। भोग के लिए सफेद रंग की मिठाई का प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान रखें कि पीरियड्स में भोग नहीं लगाना चाहिए बल्कि किसी अन्य सुहागिन स्त्री की मदद लेना उत्तम होता है।
करवा चौथ व्रत कब है:
इस साल 29 अक्टूबर 2026 को करवा चौथ व्रत किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार, करवा चौथ का त्योहार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के साथ चंद्रोदय निर्जला व्रत करती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
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