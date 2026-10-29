करवा चौथ के चांद पर बादलों का डेरा, उत्तराखंड और झारखंड में आज कब होगा चंद्रोदय?
Uttarakhand Jharkhand Karwa Chauth Moonrise Time : करवा चौथ पर आज चांद कब निकलेगा? अगर आप उत्तराखंड और झारखंड से हैं तो यहां सिटीवाइज समय देखें।
Karwa Chauth 2026 Uttarakhand Jharkhand Moon Rise Time Today : करवा चौथ का व्रत हर एक सुहागिन महिला के लिए खास है। आज करवा चौथ पर महिलाएं पति की लंबी उम्र औ अच्छे स्वास्थ्य के लिए चांद निकलते तक निर्जला व्रत रखती हैं। सूर्योदय से पहले सरगी खाने के बाद चांद निकलने के बाद पानी-अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। शाम में मुहूर्त के हिसाब से पूजा करने के बाद चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं और पति की अच्छी हेल्थ और लंबी उम्र की कामना की जाती है। ऐसे में करवा चौथ पर चांद के निकलने का इंतजार हर किसी को होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ ही पति का चेहरा देखती हैं और जल ग्रहण करके अपना व्रत खोलती हैं।
हालांकि इस बार मौसम के बदलते मिजाज से कुछ जगहों पर चांद के दीदार में परेशानी हो सकती है। चक्रवाती तूफान अर्नब और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तराखंड और झारखंड की कई शहरों में तूफान-बारिश की संभावना जताई जा रही है। चलिए जानते हैं कि करवा चौथ के मौके पर इन जगहों पर चंद्रोदय का समय क्या है?
उत्तराखंड में आज चांद कब निकलेगा?
मौसम की मार उत्तराखंड के कई शहरों पर पड़ने की संभावना जताई गई है। अलग-अलग शहरों में चांद निकलने का समय यहां देखें। उत्तराखंड के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में आंधी तूफान और बारिश का अंदाजा लगाकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। संभावना जताई गई है कि देहरादन से लेकर हरिद्वार और ऋषिकेश की ओर मौसम बदलेगा। इसी के साथ प्रशासन की ओर से भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है और कहा गया है कि अनावश्यक यात्रा अगले तीन दिन ना ही करें। उत्तराखंड में आज चांद कब निकलेगा?
देहरादून-रात 08:02 बजे
ऋषिकेश-रात 08:02 बजे
हरिद्वार-रात 08:03 बजे
नैनीताल-रात 07:59 बजे
रुड़की-रात 08:02 बजे
रुद्रप्रयाग-रात 07:57 बजे
अल्मोड़ा-रात 07:57 बजे
टिहरी-रात 08:00 बजे
झारखंड में आज चांद कब निकलेगा?
झारखंड में उत्तराखंड से पहले चांद निकलने की संभावना जताई गई है। आप झारखंड के शहर के हिसाब से यहां पर चंद्रोदय का समय देख सकते हैं।रही बात झारखंड की तो तूफान अर्नब का असर रांची से लेकर धनबाद तक कई जगहों पर पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर अलर्ट जारी करते हिए तेज हवाओं के बीच हल्की बारिश की गुंजाइश बताई गई है। ऐसे में आज करवा चौथ का चांद देखने में दिक्कत हो तो पंचांग के हिसाब से अपने शहर का चंद्रोदय समय जरूर देखें। नीचे दोनों राज्यों के लिए सिटीवाइज देखें 29 अक्टूबर 2026 के चंद्रोदय का समय।
रांची-रात 7:53 बजे
धनबाद-रात 7:52 बजे
जमशेदपुर-रात 7:50 बजे
देवघर-रात 7:49 बजे
रामगढ़-रात 7:58 बजे
बोकारो स्टील सिटी-रात 7:48 बजे
हजारीबाग-रात 7:51 बजे
गिरिडीह-रात 7:51 बजे
समय पर चांद ना दिखे तो ऐसे खोलें व्रत
अगर आपके शहर में मौसम वाकई में बहुत खराब हो। तो सबसे पहले आप आप अपनी पूजा के लिए सबसे सुरक्षित जगह को चुनें और सुनिश्चित करें कि आप सेफ हैं। तेजा हवा या फिर तेज बारिश हो तो छत पर ना जाएं। इसके अलावा मौसम खराब होने की वजह से अगर चांद नहीं दिखाई देता है तो आप सिटीवाइज अपने शहर के पंचांग के हिसाब से चांद के निकलने का समय देख लें। अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन बना हुआ है तो आप घर के बड़े बुजुर्गों की राय लेकर परंपरा तरीके से व्रत खोलें। इसके अलावा आप स्थानीय पंडित से सलाह लेकर पूजा कर सकती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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हस्तरेखा शास्त्र