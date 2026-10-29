आज करवा चौथ पर शिववास योग में होंगे चंद्र दर्शन, जानें किस समय न करें पूजा, विधि, मंत्र से लेकर सबकुछ

Karwa Chauth Puja kab kare: आज करवा चौथ पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जब करवा चौथ पर शिववास योग बनता है, तो व्रत का अभीष्ट फल प्राप्त होता है। जानें आज चंद्र दर्शन का समय और कब पूजा करें और राहुकाल।

आज करवा चौथ पर चंद्रमा कितने बजे दिखेगा?

करवा चौथ की पूजा किस समय करें: आज 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को करवा चौथ पर शिववास योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। शाम 07:36 बजे के बाद शिववास योग प्रारंभ होगा जो कि 30 अक्टूबर की शाम 04 बजे के आसपास तक रहेगा। करवा चौथ का चांद शाम साढ़े सात बजे के बाद ही दिखना शुरू होगा, इस तरह से लोगों को चंद्र दर्शन शिववास योग में होंगे। शिववास योग में शिव पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन इस संयोग में शिव पूजन और चंद्र दर्शन करने से जातक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। चंद्रमा भगवान शिव को अति प्रिय हैं, इसलिए वे उसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं।

करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को रखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान शिव का निवास 'कैलाश' पर रहता है। यह दिन शिव पूजा या उनकी आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। करवा चौथ में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश के साथ माता करवा की पूजा का विधान है। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि करवा चौथ व्रत करने से पति की आयु लंबी और सुखद वैवाहिक जीवन मिलता है। जानें आज शिववास योग में किस समय चंद्रमा निकलेगा, पूजा का समय, विधि, मंत्र आदि।

करवा चौथ का चंद्रमा कितने बजे दिखेगा: करवा चौथ का चांद नई दिल्ली के समयानुसार रात 8:17 बजे के आसपास नजर आ सकता है। चंद्रमा निकलने का सटीक समय अलग-अलग स्थानों पर थोड़ा भिन्न हो सकता है।

करवा चौथ की पूजा कब करें: करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 05 बजकर 38 मिनट पर प्रारंभ होगा जो कि शाम 06 बजकर 56 बजे तक रहेगा। कुछ स्थानों पर करवा चौथ की पूजा के समय व्रत का पाठ सुबह किया जाता है, जबकि कुछ लोग शाम के समय व्रत कथा का पाठ करते हैं।

किस समय न करें करवा चौथ पूजन: हिंदू धर्म में राहुकाल को अत्यंत अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस समय किए गए पूजा-पाठ या मांगलिक कार्य का उत्तम फल प्राप्त नहीं होता है। 29 अक्टूबर 2026 को करवा चौथ के दिन राहुकाल दोपहर 1:28 बजे से दोपहर 2:52 बजे तक रहेगा। इस समय पूजा-पाठ करने से बचना चाहिए।

करवा चौथ पूजा कैसे करें: 1. करवा चौथ पूजा के लिए महिलाएं 16 श्रृंगार करें और लाल या पीली साड़ी पहनें।

2. घर के मंदिर या पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं।

3. अब चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की फोटो या प्रतिमा स्थापित करें।

4. माता की तस्वीर के दाहिनी ओर जल से भरा कलश रखें। कलश में सुपारी, सिक्का, हल्दी और आम के पत्ते रखें।

5. मिट्टी या धातु के करवे में जल और थोड़े से अक्षत (चावल) भरकर रखें। करवे के कंठ में कलावा बांधे।

6. एक अन्य मीठा करवा पूजा में रखें।

7. अब देवी-देवताओं का ध्यान करते हुए धूप और दीप जलाएं।

8. सभी भगवान को रोली, अक्षत, फूल, वस्त्र, मिठाई और फल अर्पित करें।

9. हाथ में चावल या गेहूं के दाने लेकर करवा चौथ व्रत कथा सुनें या पढ़ें।

10. कथा पूरी होने पर इन दानों को पल्लू में बांध लें।

11. रात में चंद्रमा निकलने पर छलनी में दीपक रखकर दर्शन करें।

12. चंद्रमा को अर्घ्य दें और उनकी पूजा-अर्चना करें।

13. इसके बाद पति का चेहरा देखें और जल ग्रहण करें।

14. अंत में घर के बड़ों का आशीर्वाद लें और उन्हें बायना भेंट करें।

चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि: एक जल के पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध, सफेद फूल और अक्षत (चावल ) लें। अब उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय चंद्र देव के प्रिय मंत्र का 11 बार जाप करें।

चंद्रमा को अर्घ्य देते समय कौन-सा मंत्र बोलना चाहिए: चंद्रमा को अर्घ्य देते समय इन मंत्रों को बोला जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन और मानसिक शांति का कारक माना जाता है। मान्यता है कि चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन शांत रहता है और कुंडली में चंद्र दोष समाप्त होता है।

मुख्य मंत्र: • ॐ सोमाय नमः

• ॐ चन्द्राय नमः

• ॐ सोम सोमाय नमः

चंद्र बीज मंत्र • ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चन्द्राय नमः

करवा चौथ व्रत नियम: करवा चौथ व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्र दर्शन तक निर्जला रखा जाता है। इस व्रत में चांद निकलने तक अन्न और जल का त्याग किया जाता है।

व्रत में शिव परिवार की पूजा अनिवार्य रूप से की जाती है। इसके साथ ही माता करवा की भी पूजा का विधान है।

ब्रह्म मुहूर्त में सास द्वारा दी गई सरगी खाकर व्रत की शुरुआत की जाती है।

इस दिन अपशब्दों, क्रोध या गुस्से से दूरी बनाकर रखनी चाहिए।

व्रती महिलाओं को सोलह श्रृंगार और मेहंदी लगानी चाहिए।

शाम को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए।