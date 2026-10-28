करवाचौथ पर सरगी खाने से पहले नहाना जरूरी है? जानें सरगी से जुड़े ये नियम

करवाचौथ 2026 पर सरगी खाने से पहले नहाना जरूरी है या नहीं, इसे लेकर कई महिलाओं के मन में सवाल रहते हैं। जानें सरगी खाने का सही समय, सरगी की थाली में क्या-क्या रखना चाहिए, सास के न होने पर सरगी की रस्म कैसे निभाएं और व्रत के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

करवाचौथ पर सरगी की तैयारी करते समय कई महिलाओं के मन में सवाल रहता है कि इसे खाने से पहले नहाना जरूरी है या नहीं। सुबह उठते ही पहले स्नान करना चाहिए या सरगी खाने के बाद नहाना ठीक रहता है? सरगी में क्या-क्या खाना चाहिए और इसे खाने का सही समय क्या है? इन बातों को लेकर अलग-अलग परिवारों में अपनी परंपराएं हैं। अगर आप भी करवाचौथ का व्रत रखने जा रही हैं, तो सरगी से जुड़ी इन बातों को जान लें।

करवाचौथ पर सरगी खाने से पहले नहाने की कोशिश करें करवाचौथ पर सरगी खाने से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने की कोशिश करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान का ध्यान करें और सरगी ग्रहण करें। हिंदू धार्मिक परंपराओं में स्नान के बाद पूजा-पाठ करना शुभ माना जाता है। इसी मान्यता के चलते कई परिवारों में महिलाएं सरगी खाने से पहले नहाती हैं। हालांकि, सरगी से पहले स्नान करना हर परिवार में अनिवार्य नियम नहीं है। अलग-अलग क्षेत्रों में इसकी परंपरा अलग हो सकती है। इसलिए अपने घर में चली आ रही रीति के अनुसार इसका पालन कर सकती हैं। अगर सुबह जल्दी उठने या स्वास्थ्य संबंधी किसी परेशानी के कारण स्नान करना संभव न हो, तो इसे लेकर अनावश्यक तनाव न लें।

करवाचौथ पर सरगी कब खानी चाहिए? करवाचौथ पर सरगी सूर्योदय से पहले खाने की परंपरा है। इसके बाद महिलाएं दिनभर व्रत रखती हैं। सरगी के लिए सुबह 4 से 5:30 बजे तक का समय कई जगह बताया जाता है, लेकिन यह हर शहर के लिए तय समय नहीं है। सरगी खाने से पहले अपने शहर में सूर्योदय का समय देख लें। कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले ही सरगी खा लें। इसके बाद व्रत शुरू हो जाता है और शाम को पूजा के बाद चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोला जाता है।

जो महिलाएं पहली बार करवाचौथ का व्रत रख रही हैं, उन्हें एक दिन पहले ही सरगी की तैयारी कर लेनी चाहिए। इससे सुबह जल्दबाजी नहीं होगी।

सरगी की थाली में क्या-क्या रखना चाहिए? करवाचौथ पर सरगी की थाली का विशेष महत्व माना जाता है। परंपरा के अनुसार, सास अपनी बहू को सरगी देती हैं। इसमें खाने-पीने की चीजों के साथ कपड़े और शृंगार का सामान भी रखा जा सकता है।

सरगी की थाली में आमतौर पर ये चीजें शामिल की जाती हैं: - फल जैसे सेब, केला और अनार

- फेनी, खीर या कोई दूसरा मीठा पकवान

- मिठाई

- सूखे मेवे

- दूध या दही

- पानी या नारियल पानी

- कपड़े और सोलह शृंगार का सामान, परिवार की परंपरा के अनुसार

सरगी में ऐसी चीजें रखना बेहतर रहता है, जिनसे शरीर को ऊर्जा मिले और लंबे समय तक भूख कम लगे। फल, सूखे मेवे और संतुलित भोजन अच्छे विकल्प हो सकते हैं। बहुत ज्यादा नमकीन या तला-भुना खाना खाने से प्यास बढ़ सकती है।

सरगी की सामग्री हर परिवार में एक जैसी नहीं होती। इसलिए जरूरी नहीं कि सभी चीजें थाली में रखी जाएं। अपनी सुविधा और पारिवारिक परंपरा के अनुसार सरगी तैयार कर सकती हैं।

सरगी कौन देता है? सास न हों तो क्या करें? करवाचौथ पर सास की ओर से बहू को सरगी देने की परंपरा प्रचलित है। सास अपनी बहू को सरगी के साथ आशीर्वाद देती हैं। कई परिवारों में इसमें मिठाई, फल, कपड़े और शृंगार का सामान शामिल किया जाता है।

अगर किसी महिला की सास नहीं हैं या किसी कारण से सरगी नहीं मिल पाती, तो वह अपनी सुविधा के अनुसार इसकी तैयारी कर सकती है। कुछ परिवारों में ननद, जेठानी या घर की दूसरी बड़ी महिलाएं यह रस्म निभाती हैं। कुछ महिलाएं अपने लिए भी सरगी तैयार करती हैं।

इस मामले में सभी परिवारों में एक जैसा नियम नहीं है। इसलिए सास के न होने पर सरगी की रस्म को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार की परंपरा और आस्था के अनुसार व्रत की तैयारी की जा सकती है।

सरगी खाने के बाद क्या करना चाहिए? सरगी खाने के बाद महिलाएं करवाचौथ के व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद दिनभर अपनी परंपरा के अनुसार उपवास रखा जाता है। कुछ परिवारों में सुबह पूजा-पाठ करने की परंपरा भी है।

व्रत के दिन की तैयारी पहले से कर लेना बेहतर रहता है। पूजा की थाली, करवा, दीपक, रोली, अक्षत, फूल, छलनी और व्रत कथा की पुस्तक पहले ही रख लें। इससे शाम को पूजा के समय सामान ढूंढने की परेशानी नहीं होगी।

दिनभर बहुत ज्यादा मेहनत वाले काम करने से बचें और जहां संभव हो, आराम करें। लंबे समय तक उपवास के दौरान शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है।

क्या सरगी खाने के बाद पानी पी सकते हैं? सरगी खाने के दौरान पानी, दूध या दूसरे पेय पदार्थ लेने की परंपरा और पसंद परिवार के अनुसार अलग हो सकती है। सुबह सरगी के साथ पर्याप्त तरल लेना उपयोगी हो सकता है, खासकर तब जब दिनभर उपवास रखना हो।

पारंपरिक निर्जला व्रत में सूर्योदय के बाद पानी नहीं पीया जाता। हालांकि, लंबे समय तक पानी नहीं पीना हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं है। मधुमेह या किडनी की बीमारी से जूझ रही महिलाओं, नियमित दवा लेने वालों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को व्रत रखने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

अगर व्रत के दौरान बहुत कमजोरी, चक्कर या बेहोशी जैसी परेशानी हो, तो स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय मदद लें।

करवाचौथ पर सरगी की तैयारी में इन बातों का रखें ध्यान करवाचौथ पर सरगी खाने से पहले स्नान करने की कोशिश करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान का ध्यान करें और अपनी परंपरा के अनुसार सरगी ग्रहण करें। सरगी सूर्योदय से पहले खाई जाती है, इसलिए अपने शहर का सूर्योदय समय पहले ही देख लें।

सरगी की थाली में फल, सूखे मेवे, मिठाई और दूसरी खाद्य सामग्री परिवार की परंपरा के अनुसार रख सकती हैं। सास के न होने पर भी अपनी सुविधा के अनुसार सरगी की तैयारी की जा सकती है।