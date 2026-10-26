Karwa chauth samagri list: करवा चौथ की पूजा में क्या-क्या सामान लगता है? यहां से मिला लें लिस्ट
Karwa Chauth me kya saman lagta hai: करवा चौथ व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के साथ चंद्र दर्शन करके व्रत का पारण करती हैं। देखें यहां करवा चौथ व्रत में क्या-क्या सामान लगता है।
Karwa chauth samagri full list: हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत रखा जाता है। इस साल करवा चौथ व्रत 29 अक्टूबर 2026 को है। यह व्रत हर सुहागिन स्त्री के लिए खास होता है। इस दिन महिलाएं चंद्र दर्शन तक अन्न और जल का त्याग करती हैं। करवा चौथ व्रत को कठिन व्रतों में एक माना जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से पति की आयु लंबी और सुखद वैवाहिक जीवन के साथ सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप भी करवा चौथ व्रत रखने वाली हैं, तो यहां से मिला लें सामग्री की पूरी लिस्ट।
करवा चौथ की पूजा में क्या-क्या सामान लगता है:
पूजन सामग्री: करवा चौथ में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा की जाती है। देखें सामग्री लिस्ट-
1. करवा और ढक्कन: जिसमें जल भरा जाता है मिट्टी आ तांबे का करवा। उसके ऊपर रखने के लिए ढक्कन।
2. सीक: करवा चौथ की पूजा में उपयोग होने वाली 7 या 13 सीकें।
3. दीपक और बाती: मिट्टी का दीपक, घी और रुई बाती।
4. छलनी: चंद्र दर्शन के लिए और पति का चेहरा देखने के लिए छलनी।
5. जल का पात्र: तांबे या पीतल का लोटा।
6. चंदन और रोली: तिलक करने के लिए रोली, कुमकुम, चंदन।
7. अक्षत: पूजा के लिए बिना टूटे चावल।
8. फूल और माला: पूजा के लिए ताजे फूल, पुष्प माला और दूर्वा।
9. मिठाई और भोग: फल या मिठाई
10. कच्चा सूत या कलावा: करवा में बांधने के लिए कलावा।
11. फल: भगवान को पूजा के समय अर्पित करने के लिए फल।
12. माता की कहानी की किताब: करवा चौथ व्रत कथा की पुस्तक।
करवा चौथ
सोलह श्रृंगार के लिए सामान:
करवा चौथ के दिन सुहागिन स्त्रियां सोलह श्रृंगार करती हैं। इसके लिए सुहाग का सामान यहां देखें-
1. सुहाग का सामान: सिंदूर, महावर या आलता और लाल बिंदी।
2. कांच की चूड़ियां: लाल और हरे रंग की सुहागिनों के लिए चूड़ियां।
3. मेहंदी: हाथों पर लगाने के लिए मेहंदी।
4. वस्त्र: लाल, पीले, गुलाबी या हरे रंग के वस्त्र।
5. गहने: मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, कान के कुंडल, नथ और अन्य पसंदीदा गहने।
6. मेकअप का सामान: काजल, लिपिस्टिक, नेश पॉलिश, इत्र और कंघी आदि।
चंद्रमा को अर्घ्य देने की सामग्री:
करवा चौथ व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। चंद्र दर्शन तक सुहागिनें निर्जला करवा चौथ व्रत करती हैं। यहां देखें चंद्रमा को अर्घ्य देने की सामग्री:
छलनी: चंद्रमा को देखने के लिए।
लोटा या गड़वा: चंद्रमा को जल अर्पित करने के लिए।
दीपक: छलनी पर रखने के लिए छोटा दीया।
कलावा: करवे और लोटे पर बांधने के लिए।
करवा चौथ बायना सामग्री:
करवा चौथ पर सास या किसी बुजुर्ग महिला को दिए जाने वाले बायना (या बाया) में मुख्य रूप से वस्त्र, सुहाग का सामान, फल, मिठाई और दक्षिणा रखी जाती है। देखें नीचे सामग्री लिस्ट।
1. आटे या मैदे से बने हुए मीठे पुए या मठरी।
2. सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू और किशमिश आदि।
3. सुहाग का सामान
4. फल या मिठाई
5. वस्त्र
6. मिट्टी या धातु का करवा
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
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