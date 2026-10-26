क्या 29 अक्टूबर को करवा चौथ 2026 व्रत है? जानें करवा पूजा का मुहूर्त, चांद निकलने का समय
Karwa Chauth 2026 on 29 October Karva Chauth : करवा चौथ पर सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखने का विधान है। इस दिन शाम के समय विधि- विधान से शिव परिवार, चंद्रमा और करवा माता की पूजा की जाती है।
Karwa Chauth 2026, करवा चौथ 2026 : हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ को कर्क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस चौथ का व्रत महिलाएं पति की लंबी आयु, सुखी दांपत्य जीवन और परिवार की खुशहाली की कामना के साथ रखती हैं। करवा चौथ पर सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखने का विधान है। इस दिन शाम को विधि- विधान से शिव परिवार, चंद्रमा और करवा माता की पूजा की जाती है। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत का पारण करेंगी। आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा किस दिन, मुहूर्त में की जाएगी और चांद निकलने का समय क्या रहेगा -
क्या 29 अक्टूबर को करवा चौथ 2026 व्रत है? जानें करवा पूजा का मुहूर्त, चांद निकलने का समय
इस साल करवा चौथ का पर्व गुरुवार को मनाया जाएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 अक्टूबर को रात 1:06 बजे से शुरू होकर रात 10:09 बजे तक रहेगी। उदया तिथि में करवा चौथ की पूजा और व्रत 29 अक्टूबर 2026 के दिन रखा जाएगा। हरिद्वार के पंचांग के अनुसार, पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:33 बजे से 6:51 बजे तक रहेगा। इस दौरान महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा-अर्चना कर व्रत कथा सुनेंगी।
कैसे करें करवा चौथ व्रत का पारण?
परंपरा के अनुसार, करवा चौथ की पूजा और कथा सुनने के नाद छलनी से चंद्रमा और पति का चेहरा देखकर व्रत खोला जाता है। करवा चौथ पर चंद्रमा के दर्शन कर उन्हें अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। करवा चौथ को पति- पत्नी के प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है।
करवा चौथ पर चांद कब निकलेगा?
हिंदू पंचांग के अनुसार, नई दिल्ली में शाम में 08:17 मिनट पर चंद्रमा का उदय होगा। हरिद्वार क्षेत्र में चंद्रोदय रात करीब 8:09 बजे होने का अनुमान है। मौसम और स्थानीय परिस्थितियों के कारण चंद्र दर्शन के समय में अंतर हो सकता है। महिलाएं इस दिन सोलह शृंगार कर पति की दीर्घायु, दांपत्य जीवन में प्रेम और परिवार की सुख- समृद्धि की कामना करती हैं।
पूजा क्रम में करवा जो कि सोना, चांदी, पीतल या मिट्टी का होना चाहिए में जल भरकर सौभाग्य एवं शृंगार की समस्त वस्तुएं थाली में सजाकर रखी जाती हैं। विधि-विधान से पूजन के बाद करवा से चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें अर्घ्य देती हैं। इसके बाद चंद्रमा को चलनी से देखकर उनकी आरती उतारी जाती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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