करवा चौथ पर कब निकलेगा चांद, कब करें पूजा? सरगी से व्रत खोलने तक जानें हर जरूरी बात

करवा चौथ 2026: जानें करवाचौथ की चतुर्थी तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, चांद निकलने का संभावित समय, सरगी खाने का सही समय, पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट और व्रत खोलने के नियम। साथ ही जानें करवाचौथ की पूजा विधि, वीरावती की व्रत कथा और पहली बार व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए जरूरी बातें।

करवाचौथ पर सुहागिन महिलाएं सुबह सरगी खाने के बाद दिनभर व्रत रखती हैं और शाम को चांद निकलने का इंतजार करती हैं। इस दौरान घरों में पूजा की तैयारी होती है, महिलाएं सोलह शृंगार करती हैं और परिवार की परंपरा के अनुसार करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। शाम को चंद्रमा के दर्शन और पूजा के बाद व्रत पूरा किया जाता है। ऐसे में करवाचौथ की तारीख से लेकर पूजा का शुभ मुहूर्त, सरगी खाने का समय, चांद निकलने की घड़ी और व्रत खोलने के नियमों की जानकारी पहले से होना जरूरी है। इस साल करवाचौथ पर तारीख को लेकर भी कुछ लोगों के मन में सवाल हैं। आइए जानते हैं कि 2026 में करवाचौथ कब मनाया जाएगा, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा और इस दिन किन परंपराओं का पालन किया जाता है।

करवाचौथ 2026 कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार, करवाचौथ का व्रत इस साल गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026 को रखा जाएगा। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। कुछ पंचांग पद्धतियों में इसी अवधि को आश्विन कृष्ण चतुर्थी भी कहा जाता है। करवाचौथ को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत में इस त्योहार का विशेष महत्व है। विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि की कामना के साथ व्रत रखती हैं। कई परिवारों में पति-पत्नी दोनों इस दिन उपवास रखते हैं। हालांकि, व्रत रखने की परंपरा और पूजा का तरीका परिवार तथा क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

करवाचौथ 2026 की चतुर्थी तिथि कब शुरू होगी? पंचांग के अनुसार, करवाचौथ के दिन चतुर्थी तिथि का समय इस प्रकार बताया गया है:

चतुर्थी तिथि प्रारंभ: 29 अक्टूबर 2026, रात 1 बजकर 6 मिनट से।

चतुर्थी तिथि समाप्त: 29 अक्टूबर 2026, रात 10 बजकर 9 मिनट पर।

करवाचौथ की तारीख तय करने में चतुर्थी तिथि और चंद्रोदय के समय को महत्व दिया जाता है। इसी वजह से त्योहार की तारीख को लेकर कभी-कभी भ्रम की स्थिति बन जाती है। इस साल भारत में करवाचौथ का व्रत 29 अक्टूबर को रखा जाएगा।

करवाचौथ 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? करवाचौथ पर शाम के समय पूजा की जाती है। इस दौरान भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा करने की परंपरा है। उपलब्ध पंचांग विवरण के अनुसार, नई दिल्ली में पूजा का संभावित शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 38 मिनट से 6 बजकर 56 मिनट तक है।

पूजा की तारीख: 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार

पूजा का संभावित शुभ मुहूर्त: शाम 5:38 बजे से 6:56 बजे तक

नई दिल्ली में चंद्रोदय: रात लगभग 8:17 बजे

ध्यान रखें कि पूजा का मुहूर्त और चांद निकलने का समय अलग-अलग होते हैं। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम को रहता है, जबकि चंद्रमा को अर्घ्य देने और व्रत पूरा करने का समय चंद्रोदय के बाद होता है। अलग-अलग शहरों में समय में अंतर हो सकता है। इसलिए अपने शहर के अनुसार मुहूर्त और चंद्रोदय का समय देखना चाहिए।

करवाचौथ पर चांद कब निकलेगा? करवाचौथ पर चंद्रमा के दर्शन का विशेष महत्व है। महिलाएं दिनभर व्रत रखने के बाद शाम को चांद निकलने की प्रतीक्षा करती हैं। चंद्रमा दिखाई देने पर उसकी पूजा की जाती है, अर्घ्य दिया जाता है और फिर परिवार की परंपरा के अनुसार व्रत खोला जाता है। नई दिल्ली में 29 अक्टूबर को चांद निकलने का अनुमानित समय रात 8 बजकर 17 मिनट है। दूसरे शहरों में चंद्रोदय का समय अलग हो सकता है। इसके अलावा, बादल, धुंध, पहाड़ या ऊंची इमारतों के कारण चांद दिखाई देने में देरी हो सकती है।

करवाचौथ 2026: प्रमुख शहरों में चांद निकलने का संभावित समय नई दिल्ली रात 8:17 बजे

गुरुग्राम रात 8:18 बजे

नोएडा स्थानीय पंचांग देखें

देहरादून रात 8:08 बजे

चंडीगढ़ रात 8:12 बजे

जयपुर रात 8:28 बजे

लखनऊ रात 8:06 बजे

आगरा रात 8:18 बजे

पटना रात 7:52 बजे

कोलकाता रात 7:47 बजे

मुंबई रात 9:00 बजे

भोपाल रात 8:31 बजे

अहमदाबाद रात 8:52 बजे

बेंगलुरु रात 8:55 बजे

हैदराबाद रात 8:41 बजे

ये समय प्रकाशित पंचांग-आधारित अनुमानों पर आधारित हैं। अपने शहर के लिए अंतिम समय स्थानीय पंचांग से सत्यापित करें। नोएडा समेत जिन शहरों का सटीक समय यहां नहीं दिया गया है, वहां दिल्ली का समय अपने आप लागू न मानें।

करवाचौथ पर सरगी कब खानी चाहिए? करवाचौथ की शुरुआत सरगी से होती है। परंपरा के अनुसार, सास अपनी बहू को सरगी देती हैं। इसमें फल, मिठाई, सूखे मेवे और दूसरी खाने-पीने की चीजें रखी जाती हैं। कई परिवारों में सरगी के साथ कपड़े, शृंगार का सामान और अन्य उपहार भी दिए जाते हैं।

सरगी सूर्योदय से पहले खाई जाती है। इसके बाद महिलाएं व्रत शुरू करती हैं। सरगी खाने का कोई एक निश्चित समय सभी शहरों और परिवारों के लिए समान नहीं होता। इसे सूर्योदय से पहले पूरा करने की परंपरा है, इसलिए स्थानीय सूर्योदय का समय देखना चाहिए।

सरगी में ऐसी चीजें शामिल करना उपयोगी रहता है जिनसे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा और पानी मिल सके। फल, दूध या दही, सूखे मेवे और संतुलित भोजन अच्छे विकल्प हो सकते हैं। बहुत अधिक नमक, तला-भुना खाना या जरूरत से ज्यादा मीठा खाने से प्यास और असहजता बढ़ सकती है।

जिन महिलाओं को मधुमेह, थायरॉइड सहित कोई बीमारी है, जो नियमित दवाएं लेती हैं, गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, उन्हें बिना चिकित्सकीय सलाह के निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए व्रत की परंपरा में जरूरी बदलाव करना उचित है।

करवाचौथ की पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट करवाचौथ की पूजा के लिए सामान्य तौर पर ये चीजें रखी जाती हैं:

करवा या मिट्टी का पात्र

पूजा की थाली

दीपक, रुई और घी या तेल

रोली, कुमकुम और अक्षत

फूल और माला

धूप या अगरबत्ती

जल से भरा पात्र

फल और मिठाई

माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश की तस्वीर या प्रतिमा

करवा चौथ व्रत कथा की पुस्तक

छलनी

चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जल

सोलह शृंगार का सामान

लाल या अन्य शुभ वस्त्र, परिवार की परंपरा के अनुसार

कुछ परिवारों में करवे पर मौली बांधने, उसमें चावल या दूसरी सामग्री रखने और विशेष पकवान चढ़ाने की परंपरा भी होती है। पूजा की थाली सजाते समय अपने घर की परंपरा को प्राथमिकता दें।

करवाचौथ की पूजा विधि क्या है? करवाचौथ की पूजा दिनभर के व्रत के बाद शाम को की जाती है।

1. सुबह सरगी खाएं: सूर्योदय से पहले सरगी खाकर व्रत शुरू करें। इसके बाद अपनी परंपरा के अनुसार दिनभर उपवास रखें।

2. पूजा स्थल तैयार करें: शाम को घर के पूजा स्थान को साफ करें। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें।

3. पूजा सामग्री रखें: थाली में रोली, अक्षत, फूल, दीपक, मिठाई और करवा रखें। करवे में जल भरें और परिवार की परंपरा के अनुसार अन्य सामग्री भी रखें।

4. देवी-देवताओं की पूजा करें: दीपक जलाकर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करें। सुहाग और दांपत्य जीवन की सुख-समृद्धि की कामना करें।

5. करवाचौथ की कथा सुनें: पूजा के दौरान व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है। कई जगह महिलाएं एक साथ बैठकर कथा सुनती हैं और करवे का आदान-प्रदान करती हैं।

6. चंद्रमा निकलने का इंतजार करें: पूजा पूरी करने के बाद चांद निकलने की प्रतीक्षा करें। चंद्रमा दिखाई देने पर परिवार की परंपरा के अनुसार पूजा करें और अर्घ्य दें।

7. व्रत पूरा करें: चंद्रमा की पूजा के बाद व्रत खोलें। कई परिवारों में पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलने की परंपरा है। यह तरीका सभी परिवारों में अनिवार्य नहीं है।

करवाचौथ व्रत कथा: क्यों सुनी जाती है वीरावती की कहानी? करवाचौथ पर व्रत कथा सुनने की परंपरा है। इससे जुड़ी सबसे प्रचलित कथाओं में वीरावती की कहानी भी शामिल है।

पौराणिक कथा के अनुसार, वीरावती नाम की एक स्त्री अपने सात भाइयों की इकलौती बहन थी। विवाह के बाद उसने करवाचौथ का व्रत रखा। वह पूरे दिन भूखी-प्यासी रही। शाम तक उसकी हालत कमजोर हो गई और वह चांद निकलने का इंतजार करने लगी।

अपनी बहन की परेशानी देखकर उसके भाइयों से रहा नहीं गया। कथा के एक प्रचलित रूप में बताया जाता है कि उन्होंने दूर पेड़ पर प्रकाश दिखाकर उसे चांद निकलने का भ्रम पैदा किया। वीरावती ने उस प्रकाश को चंद्रमा समझकर व्रत खोल लिया।

कहानी के अनुसार, इसके बाद उसके पति के साथ अनहोनी हुई। वीरावती को जब अपनी भूल का पता चला, तो उसने श्रद्धा और नियम के साथ दोबारा व्रत किया और देवी-देवताओं से प्रार्थना की। कथा के अंत में उसके पति के ठीक होने का वर्णन मिलता है।

इस कथा के अलग-अलग रूप प्रचलित हैं। इसका धार्मिक संदेश श्रद्धा, संकल्प और व्रत की परंपरा के महत्व से जुड़ा है। करवाचौथ पर कथा सुनने के साथ महिलाएं अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं।

चांद को अर्घ्य कैसे दें? करवाचौथ की शाम चंद्रमा दिखाई देने पर पूजा की जाती है। परंपरा के अनुसार, महिलाएं जल से अर्घ्य देती हैं और चंद्रदेव से परिवार के सुख तथा पति के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। कई परिवारों में महिलाएं छलनी से पहले चंद्रमा और फिर पति का चेहरा देखती हैं। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर या कुछ मीठा खाकर व्रत खोलने की परंपरा है। हालांकि, पूजा का सही क्रम और व्रत खोलने का तरीका परिवार तथा क्षेत्र के रीति-रिवाज के अनुसार अलग हो सकता है। अर्घ्य देते समय जल धीरे-धीरे अर्पित करें और यह ध्यान रखें कि पूजा सुरक्षित जगह पर हो। छत या बालकनी में पूजा करते समय किनारे के पास खड़े होने से बचें।

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करवाचौथ पर व्रत कब खोलना चाहिए? करवाचौथ का व्रत सामान्य तौर पर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य देने के बाद खोला जाता है। केवल घड़ी में चंद्रोदय का समय हो जाने से चांद दिखाई देना जरूरी नहीं है। यदि आसमान में बादल हों, तो चंद्रमा के दर्शन में देरी हो सकती है। ऐसी स्थिति में जल्दबाजी या भ्रम से बचें। अपने परिवार की परंपरा और स्थानीय धार्मिक मार्गदर्शन के अनुसार पूजा करें। व्रत के दौरान यदि किसी को चक्कर, बेहोशी, बहुत कमजोरी या दूसरी गंभीर परेशानी हो, तो स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सहायता लें।

पहली बार करवाचौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं किन बातों का ध्यान रखें? पहली बार व्रत रखने वाली महिलाओं के मन में अक्सर सरगी, पूजा सामग्री, कथा और व्रत खोलने के समय को लेकर सवाल होते हैं। ऐसे में पहले से तैयारी करना उपयोगी रहता है।

सरगी का सामान एक दिन पहले तैयार कर लें।

पूजा सामग्री और व्रत कथा पहले ही रख लें।

शाम के पूजा मुहूर्त और अपने शहर के चंद्रोदय का समय देख लें।

दिनभर बहुत अधिक शारीरिक मेहनत करने से बचें।

अपनी सेहत के अनुसार व्रत रखने का निर्णय लें।

परिवार की परंपरा के बारे में सास या घर के बड़े सदस्यों से जानकारी ले लें।

चांद निकलने में देरी की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूजा की तैयारी करें।

क्या पति भी करवाचौथ का व्रत रख सकते हैं? हां, पति भी पत्नी के साथ करवाचौथ का व्रत रख सकते हैं। कई दंपती एक-दूसरे के स्वास्थ्य, सुख और लंबी आयु की कामना के लिए साथ में उपवास रखते हैं। हालांकि, पारंपरिक रूप से यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं से जुड़ा रहा है। पति-पत्नी दोनों का व्रत रखना या न रखना उनकी व्यक्तिगत आस्था, आपसी सहमति और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। इसे लेकर सभी परिवारों में एक जैसी परंपरा नहीं है।

करवाचौथ का धार्मिक महत्व क्या है? करवाचौथ को पति-पत्नी के रिश्ते, विश्वास और मंगलकामना से जुड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि की प्रार्थना करती हैं।

माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा का भी इस पर्व में विशेष महत्व माना जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा के साथ व्रत पूरा किया जाता है। समय के साथ करवाचौथ का उत्सव परिवारों में एक साथ पूजा करने, सजने-संवरने और रिश्तों में अपनापन जताने का अवसर भी बन गया है।

करवाचौथ 2026 से जुड़े आम सवाल सवाल: करवाचौथ 2026 किस दिन है? जवाब: भारत में करवाचौथ का व्रत गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026 को रखा जाएगा।

सवाल: करवाचौथ की चतुर्थी तिथि कब शुरू होगी? जवाब: प्रकाशित पंचांग के अनुसार, चतुर्थी तिथि 29 अक्टूबर को रात 1 बजकर 6 मिनट से शुरू होगी और रात 10 बजकर 9 मिनट पर समाप्त होगी।

सवाल: करवाचौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? जवाब: नई दिल्ली के लिए उपलब्ध पंचांग विवरण में शाम 5 बजकर 38 मिनट से 6 बजकर 56 मिनट तक का समय दिया गया है। अपने शहर के अनुसार मुहूर्त की पुष्टि करें।

सवाल: दिल्ली में करवाचौथ का चांद कितने बजे निकलेगा? जवाब: नई दिल्ली में चंद्रोदय का अनुमानित समय रात 8 बजकर 17 मिनट है। वास्तविक दर्शन मौसम और आसपास की बाधाओं के कारण देर से हो सकते हैं।

सवाल: सरगी कब खानी चाहिए? जवाब: सरगी सूर्योदय से पहले खाई जाती है। अपने शहर के सूर्योदय का समय देखकर तैयारी करें।

सवाल: क्या करवाचौथ पर पानी पी सकते हैं? जवाब: पारंपरिक निर्जला व्रत में पानी नहीं पीया जाता, लेकिन यह परंपरा सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होती। बीमारी, गर्भावस्था या दवाओं की जरूरत होने पर चिकित्सकीय सलाह को प्राथमिकता दें।

सवाल: क्या चांद दिखाई न देने पर व्रत खोल सकते हैं? जवाब: ऐसी स्थिति में परिवार की परंपरा और स्थानीय धार्मिक मार्गदर्शन का पालन करें। चंद्रोदय का समय और चांद का दिखाई देना अलग-अलग हो सकते हैं।

सवाल: क्या करवाचौथ पर पति भी व्रत रख सकते हैं? जवाब: हां, पति-पत्नी आपसी सहमति और अपनी आस्था के अनुसार साथ में व्रत रख सकते हैं।

सवाल: करवाचौथ पर कौन-कौन से देवी-देवताओं की पूजा की जाती है? जवाब: सामान्य परंपरा में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, करवा माता और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। पूजा का क्रम परिवार के रीति-रिवाज के अनुसार बदल सकता है।