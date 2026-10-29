Karwa Chauth Aaj Chand Kab Nikalega Live: सुहागिनों ने खाई सरगी, निर्जला करवा चौथ व्रत शुरू, जानें कथा व चांद कब निकलेगा

karwa chauth 2026

Karwa Chauth Moon Rise Time Live Updates , Aaj Chand kab niklega , chand nikalne ka time : आज देश में करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। सुहागिनों ने अपने पति की लंबी उम्र, सफलता, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखा है। करवा चौथ या कर्क चतुर्थी का व्रत सुहागिनों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। सुबह सरगी खाने के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है। इसके बाद महिलाएं दिनभर व्रत रखती हैं और शाम को करवा माता की पूजा करती हैं। रात में चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए किया था। उनके कठोर तप से उन्हे शिवजी का साथ मिला। तब से इस व्रत को करने का विधान चला आ रहा है। इस व्रत को वे युवतियां भी रखती हैं, जिनका विवाह तय हो चुका होता है। करवा चौथ पर सरगी से लेकर पूजा के शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय के समय तक कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। व्रत रखने वाली महिलाएं पूजा की तैयारी के साथ चांद निकलने का इंतजार करती हैं। हर व्रती महिला जानना चाहती है कि चांद कितने बजे निकलेगा ( Aaj Chand kab niklega )। अलग-अलग शहरों में चंद्रोदय का समय अलग हो सकता है। ऐसे में अपने शहर के समय की जानकारी जरूर देख लें। यहां जानिए करवा चौथ से जुड़े ताजा अपडेट, पूजा का समय, व्रत के नियम, सरगी की परंपरा और चांद निकलने से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। आज चांद निकलने का समय ( Aaj Chand kab niklega , chand nikalne ka time ) प्रमुख शहरों में करवा चौथ 2026 चंद्रोदय का समय जयपुर: रात 8:28 बजे, दिल्ली: रात 8:17 बजे, नोएडा: रात 8:16 बजे के आसपास, गुरुग्राम: रात 8:18 बजे के आसपास, चंडीगढ़: रात 8:12 बजे, लखनऊ: रात 8:06 बजे, जयपुर: रात 8:28 बजे, लखनऊ: रात 8:06 बजे, कोलकाता: रात 7:47 बजे, पटना: रात 7:52 बजे, भोपाल: रात 8:31 बजे, इंदौर: रात 8:39 बजे, अहमदाबाद: रात 8:52 बजे, मुंबई: रात 9:00 बजे, पुणे: रात 8:58 बजे, रायपुर: रात 8:18 बजे, कानपुर: रात 8:05 बजे, जम्मू- रात 08:14 बजे, अमृतसर- रात 08:18 बजे, प्रयागराज- रात 08:06 बजे, पटना- रात 07:52 बजे, गया- रात 07:55 बजे, हरिद्वार- रात 08:09 बजे, अमृतसर: 8:13 बजे से 8:18 बजे के बीच।

29 Oct 2026, 06:26:17 AM IST Karwa Chauth 2026 Live : सुहागिनों ने रखा निर्जला करवा चौथ का व्रत Karwa Chauth 2026 Live : प्रेम, श्रद्धा और अखंड सुहाग की तपस्या का प्रतीक करवा चौथ का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा है। वह शाम को सोलह शृंगार करके मां गौरी, गणेश व कार्तिकेय को पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करके करवा चौथ कथा का पाठ करेंगी। फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति को चलनी से देखने के बाद व्रत का पारण करेंगी। मान्यता है कि करवा चौथ के व्रत से व्रती महिलाओं के पति को चिरायु प्राप्त होती है। पर्व को लेकर बुधवार को घरों में तैयारियां की गईं। मेहंदी लगवाने के लिए सुबह से देर रात तक सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे के पास महिलाओं की भीड़ जुटी रही। महिलाओं ने बाजार में पूजा-सामग्री, वस्त्र, आभूषण आदि की खूब खरीदारी की।

29 Oct 2026, 06:09:26 AM IST Karwa Chauth 2026 Live Vrat Katha : करवा चौथ व्रत कथा Karwa Chauth 2026 Live : पढ़ें करवा चौथ व्रत कथा ( Karwa Chauth Vrat Katha ) एक साहूकार था। उसके 7 लड़के और 1 लड़की थी। सात भाइयों की अकेली बहन करवा सब की लाडली थी। सभी भाई अपनी बहन को बहुत स्नेह करते थे। साथ में बैठाकर भोजन कराते थे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सेठानी, उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात के दौरान साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। फिर बहन ने अपने भाई को बताया की आज उसने करवा चौथ का व्रत रखा है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण कर सकती है। भाइयों से अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। फिर सबसे छोटा भी दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। वो दीपक ऐसा प्रतीत होता जैसे की चतुर्थी का चांद हो। उसे देख कर सातों भाइयों की एकलौती बहन अर्घ्‍य देकर भोजन करने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़े में बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी पति के मौत की खबर उसे मिलती है। वह बेहद दुखी हो जाती है। तब उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा संकल्प लेती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित करके रहेगी। वह पूरे एक साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सूईनुमा घास को वह इकट्ठा करती जाती है। एक साल बाद फिर चौथ का दिन जब आता है तब वह व्रत रखती है और शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि 'यम सूई ले लो, पिय सूई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो' लेकिन हर कोई मना कर देती है। आखिर में एक सुहागन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा होता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है।

29 Oct 2026, 05:48:38 AM IST Karwa Chauth 2026 Live : करवा चौथ शुभ मुहुर्त पर क्या कहते हैं ज्योतिर्विद पं. दिवाकर त्रिपाठी पूर्वांचली Karwa Chauth 2026 Live : उत्थान ज्योतिष आध्यात्म संस्थान के निदेशक ज्योतिर्विद पं. दिवाकर त्रिपाठी पूर्वांचली के अनुसार चतुर्थी तिथि का आरंभ 29 अक्तूबर, गुरुवार को सूर्योदय पूर्व 4:28 बजे से हो जाएगा, जो रात में 2:21 बजे तक रहेगा। चंद्रोदय शाम 7:57 बजे होगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र सूर्योदय पूर्व से लेकर दिन में 3:32 बजे तक व्याप्त रहेगा। वरीयान व परिघ योग और उत्पात योग व्याप्त रहेगा। चंद्रमा इस दिन वृष राशि में उच्च के होकर गोचर करेंगे। सूर्य शुक्र की राशि तुला में, मंगल कर्क राशि में, बुध तुला राशि में, गुरु कर्क राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ व केतु सिंह राशि में गोचर करेगा।

29 Oct 2026, 05:32:20 AM IST Karwa Chauth 2026 Live : करवा चौथ पर ऐसे करें पूजा, थाली में रखें ये जरूरी सामग्री Karwa Chauth 2026 Live : करवा चौथ पर शाम की पूजा के लिए महिलाएं पहले से तैयारी कर सकती हैं। पूजा के समय भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की आराधना की जाती है। इसके लिए पूजा की थाली में दीपक, रोली, अक्षत, फूल, मिठाई और करवा जैसी जरूरी सामग्री रख लें। इसके बाद विधि-विधान से पूजा करें और करवा चौथ की कथा सुनें। कई परिवारों में महिलाएं एक साथ बैठकर पूजा करती हैं और पारंपरिक रस्में निभाती हैं। इस बार पूजा का मुहूर्त शाम 5:38 बजे से 6:56 बजे तक है।

29 Oct 2026, 05:25:43 AM IST Karwa Chauth 2026 Live : पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो पूजा से पहले कर लें ये तैयारी Karwa Chauth 2026 Live : करवा चौथ का पहला व्रत रखने जा रही हैं, तो सुबह से लेकर शाम की पूजा तक की तैयारी एक दिन पहले ही कर लें। इससे व्रत वाले दिन जल्दबाजी नहीं होगी। सबसे पहले पूजा की थाली, करवा, दीपक, रोली, अक्षत, फूल और दूसरी जरूरी सामग्री एक जगह रख लें। करवा चौथ पर सुबह सरगी खाने के बाद व्रत शुरू होता है। इसके बाद शाम को महिलाएं पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद अर्घ्य देकर व्रत खोलने की परंपरा है। इसलिए अपने शहर में चांद निकलने का समय पहले ही देख लें।

29 Oct 2026, 05:10:32 AM IST Karwa Chauth 2026 Live : करवा चौथ पर सरगी से लेकर व्रत खोलने तक इन बातों का रखें ध्यान Karwa Chauth 2026 Live : करवा चौथ पर व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए सुबह सरगी खाने से लेकर रात में चांद देखकर व्रत खोलने तक कई परंपराएं निभाई जाती हैं। सरगी सूर्योदय से पहले खाने की परंपरा है। इसमें फल, मेवे, मिठाई और दूसरी खाने-पीने की चीजें रखी जाती हैं। कई परिवारों में सास अपनी बहू को सरगी देती हैं। इसके बाद महिलाएं दिनभर व्रत रखती हैं और शाम को पूजा की तैयारी करती हैं। करवा चौथ की शाम भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस दौरान व्रत की कथा सुनने की भी परंपरा है। रात में चंद्रमा निकलने पर अर्घ्य दिया जाता है और फिर व्रत खोला जाता है।

29 Oct 2026, 05:10:32 AM IST Karwa Chauth 2026 Live : करवा चौथ पर चांद निकलने का इंतजार, जानें अपने शहर का समय Karwa Chauth 2026 Live : करवा चौथ पर शाम होते ही महिलाओं को चांद निकलने का इंतजार रहेगा। दिनभर निर्जला व्रत रखने के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलेंगी। इस बार दिल्ली में रात 8:17 बजे चांद निकलने का अनुमान है। नोएडा में रात 8:16 बजे, लखनऊ में 8:06 बजे, कानपुर में 8:10 बजे और आगरा में रात 8:18 बजे चंद्रोदय हो सकता है। करवा चौथ पर मौसम भी चांद के दीदार में अहम भूमिका निभा सकता है। आसमान में बादल छाए रहने पर चांद निकलने के बाद भी उसके दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसे में महिलाओं को कुछ देर इंतजार करना पड़ सकता है।

29 Oct 2026, 05:10:32 AM IST Karwa Chauth 2026 Live : करवा चौथ पर शाम को इस मुहूर्त में करें पूजा Karwa Chauth 2026 Live : करवा चौथ पर पूजा के समय का खास ध्यान रखा जाता है। महिलाएं दिनभर व्रत रखने के बाद शाम को भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा करती हैं। इस बार 29 अक्टूबर को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:38 बजे से 6:56 बजे तक रहेगा। इसी दौरान महिलाएं पूजा करें और करवा चौथ की कथा भी सुनें। पूजा के लिए थाली में करवा, दीपक, रोली, अक्षत, फूल और मिठाई जैसी जरूरी सामग्री रख लें। पूजा के बाद महिलाओं को चांद निकलने का इंतजार रहेगा। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलने की परंपरा है। हालांकि, चांद निकलने का समय हर शहर में अलग-अलग हो सकता है। ऐसे में अपने शहर के चंद्रोदय का समय जरूर देख लें।