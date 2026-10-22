Karwa Chauth Vrat: अस्त हैं शुक्र! पहली बार करवा चौथ का व्रत रखें या नहीं? जान लें एक्सपर्ट की राय
Karwa Chauth Vrat Rule: हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। करवा चौथ के दिन शुक्र अस्त रहने वाले हैं। जानें शुक्र अस्त में करवा चौथ व्रत पहली बार रखें या नहीं।
Karwa Chauth Vrat Rule for shukra ast: हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, यह व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल करवा चौथ व्रत 29 अक्टूबर 2026,गुरुवार को है। इस समय धन-संपदा के कारक ग्रह शुक्र अस्त हैं, जो कि करवा चौथ के बाद उदित होंगे। ऐसे में शुक्र अस्त के समय करवा चौथ व्रत को लेकर लोगों की अलग-अलग राय है। कुछ लोगों का मत है कि शुक्र अस्त के समय नवविवाहिता को पहला करवा चौथ व्रत नहीं रखना चाहिए, जबकि कुछ इसे सामान्य घटना बता रहे हैं। जानें ज्योतिष एक्सपर्ट पंडित नरेंद्र उपाध्याय से शुक्र अस्त के समय पहली बार करवा चौथ व्रत रखें या नहीं।
शुक्र अस्त का करवा चौथ व्रत पर प्रभाव:
पंडित नरेंद्र उपाध्याय कहते हैं कि सूर्य, बुध और शुक्र यह तीनों ग्रह बहुत नजदीक रहते हैं। इसलिए सूर्य के करीब या पास पहुंचते ही अस्त की स्थिति बन जाती है। शुक्र का दो-तीन महीने में अस्त होना बहुत ही सामान्य घटना है। शुक्र एक शुभ ग्रह हैं और इनके अस्त का किसी भी तरह का खराब प्रभाव नहीं होता है। पंडित जी के अनुसार, करवा चौथ व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। करवा चौथ व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्र दर्शन के बाद ही करवा चौथ व्रत तोड़ा जाता है। इसलिए करवा चौथ व्रत में चंद्रमा की स्थिति देखनी जरूरी है। चंद्रमा की दृश्यता इस दिन मुख्य होती है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा इस तरह का ग्रह है जो हर चीज को गति प्रदान करता है। शुक्र अस्त का करवा चौथ पर प्रभाव पड़ेगा यह सिर्फ एक भ्रम फैलाने वाली बात है। पहली बार अगर करवा चौथ व्रत करने वाली हैं, तो किसी तरह की कोई अड़चन या परेशानी नहीं है।
करवा चौथ व्रत में शुक्र का महत्व नहीं:
पंडित उपाध्याय का कहना है कि करवा चौथ व्रत में शुक्र का पूजन नहीं होता है। इसलिए इसके अस्त का कोई महत्व नहीं रह जाता है। शुक्र अस्त एक खगोलीय घटना है, जो कि बहुत सामान्य है।
करवा चौथ व्रत में चंद्रमा के दर्शन क्यों जरूरी:
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा को मन और शीतलता का कारक माना गया है। करवा चौथ के दिन विवाहित स्त्रियां पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करती हैं। इसलिए करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन का महत्व है। इस बार करवा चौथ पर चंद्रमा शाम 07 बजकर 55 मिनट पर नजर आएगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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