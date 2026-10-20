28 या 29 अक्टूबर करवा चौथ कब है? जानें भद्रा रहेगी या नहीं और चांद दिखने का सटीक समय
When is Karwa Chauth 2026: हर सुहागिन महिला को करवा चौथ का बेसब्री से इंतजार रहता है। चांद का दीदार करके सुहागिनें अपने व्रत को खोलती हैं। जानें इस बार करवा चौथ कब और चांद दिखने का समय और भद्रा टाइमिंग।
Karwa Chauth 2026 Par Chand Kab Dikhega: हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत रखते हैं। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली की कामना के साथ निर्जला व्रत करती हैं। करवा चौथ व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, करवा माता और चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। इस व्रत में सरगी से लेकर चंद्रमा को अर्घ्य देने तक का विशेष महत्व होता है। कुछ लोगों का मत है कि इस बार करवा चौथ पर भद्रा का साया रहने वाला है, जिससे पूजन के समय में बदलाव संभव है। आइए जानते हैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय से क्या करवा चौथ पर भद्रा का साया रहेगा या नहीं और चांद निकलने का समय।
करवा चौथ 2026 कब है:
पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि 29 अक्टूबर 2026 को सुबह 01:06 बजे प्रारंभ होगी और 29 अक्टूबर 2026 को रात 10:09 बजे चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को रखा जाएगा।
करवा चौथ पर भद्रा का नहीं रहेगा साया:
पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि करवा चौथ पर भद्रा का साया व्याप्त नहीं है। भद्रा 29 अक्टूबर को भोर में ही समाप्त हो जाएगी जिससे सरगी और पूजन समेत सभी धार्मिक अनुष्ठान बिना किसी परेशानी के किए जा सकेंगे। पंडित जी के अनुसार, भद्रा 28 अक्टूबर 2026 को सुबह 05:31 मिनट पर प्रारंभ होगी और 29 अक्टूबर को सुबह 04:27 मिनट पर समाप्त होगी। भद्रा के तड़के समाप्त होने से इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सरगी की परंपरा निभाई जा सकेगी। करवा चौथ पूजन में भद्रा किसी तरह की अड़चन नहीं डालेगी। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा काल को शुभ नहीं माना जाता है। इस समय पूजा-पाठ, मांगलिक कार्य या किसी नए काम की शुरुआत की मनाही होती है।
करवा चौथ पूजन के शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:58 बजे से सुबह 05:46 बजे तक।
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:48 बजे से दोपहर 12:33 बजे तक।
अमृत काल - सुबह 08:17 बजे से सुबह 09:44 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:42 बजे से शाम 06:30 बजे तक
करवा चौथ पूजन मुहूर्त 2026:
पंडित कहते हैं कि करवा चौथ के दिन कुछ महिलाएं सुबह के समय पूजन करती हैं और कुछ शाम के समय पूजा करती हैं। करवा चौथ पूजा के लिए उत्तम मुहूर्त शाम 05:38 बजे से शाम 06:56 बजे तक रहेगा।
29 अक्टूबर को करवा चौथ का चांद कितने बजे दिखेगा:
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, 29 अक्टूबर को करवा चौथ का चांद रात 07 बजकर 57 मिनट पर नजर आएगा। हालांकि अलग-अलग स्थानों पर चांद दिखने का समय भिन्न हो सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
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उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
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