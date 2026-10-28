Karwa Chauth Chand Time: 29 अक्टूबर 2026 को करवा चौथ का चांद कब निकलेगा? देखें मूनराइज टाइम

Moonrise time 29 October: 29 अक्टूबर को करवा चौथ पर चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के असर के कारण बादलों में चंद्रमा की लुका-छिपी देखने को मिल सकती है। कुछ जगहों पर मौसम बदलने और बादल छाने के भी आसार हैं। जानें आपके शहर में करवा चौथ का चांद कितने बजे दिखेगा।

करवा चौथ का चांद कितने बजे नजर आएगा?

Karwa Chauth Moonrise Timing 2026: करवा चौथ का चांद, जिसके दीदार का इंतजार हर व्रती महिला को बेसब्री से रहता है। हर साल लोगों के मन में उत्सुकता रहती है कि करवा चौथ का चांद कितने बजे निकलेगा या किस समय चंद्र दर्शन होंगे। इस साल चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के असर के कारण कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी, बादल छाने और मौसम बदलने की संभावना है। कुछ जगहों चंद्रमा जल्दी नजर आ सकता है, जिससे सुहागिन स्त्रियां अर्घ्य देकर व्रत का पारण कर पाएंगी, जबकि कुछ स्थानों पर चंद्र दर्शन के लिए इंतजार लंबा भी हो जाता है। करवा चौथ का व्रत खोलने या पारण करने के लिए चंद्र दर्शन अनिवार्य होते हैं। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर और छलनी से पति का चेहरा देखने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं आपके शहर में करवा चौथ चांद कितने बजे निकलेगा।

करवा चौथ का चंद्रमा कब निकलेगा: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि 29 अक्टूबर को तड़के 1 बजकर 06 मिनट पर प्रारंभ होगी और 29 अक्टूबर को रात 10 बजकर 09 मिनट तक रहेगी। करवा चौथ का त्योहार 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन रात को करीब 08 बजकर 17 मिनट के आसपास दिल्ली में करवा चौथ का चंद्रमा नजर आएगा। हालांकि अलग-अलग शहरों में 29 अक्टूबर को चंद्रमा के निकलने के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है। जानें आपके शहर में कितने बजे चंद्रमा निकलेगा।

प्रमुख शहरों में करवा चौथ 2026 चंद्रोदय का समय दिल्ली: रात 8:17 बजे

नोएडा: रात 8:16 बजे के आसपास

गुरुग्राम: रात 8:18 बजे के आसपास

चंडीगढ़: रात 8:12 बजे

लखनऊ: रात 8:06 बजे

जयपुर: रात 8:28 बजे

लखनऊ: रात 8:06 बजे

कोलकाता: रात 7:47 बजे

पटना: रात 7:52 बजे

भोपाल: रात 8:31 बजे

इंदौर: रात 8:39 बजे

अहमदाबाद: रात 8:52 बजे

मुंबई: रात 9:00 बजे

पुणे: रात 8:58 बजे

हैदराबाद: रात 8:41 बजे

बेंगलुरु: रात 8:55 बजे

चेन्नई: रात 8:44 बजे

जयपुर: रात 8:28 बजे

नागपुर: रात 8:29 बजे

रायपुर: रात 8:18 बजे

कानपुर: रात 8:05 बजे

रीवा- रात 08:11 बजे

जम्मू- रात 08:14 बजे

अमृतसर- रात 08:18 बजे

प्रयागराज- रात 08:06 बजे

पटना- रात 07:52 बजे

गया- रात 07:55 बजे

हरिद्वार- रात 08:09 बजे

वडोदरा- रात 08:51 बजे

राजकोट- रात 09:01 बजे

कन्या कुमारी- रात 09:07 बजे

अमृतसर: 8:13 बजे से 8:18 बजे के बीच।

ध्यान रखें कि चंद्रमा निकलने का समय पंचांग पर आधारित अनुमानित समय है। व्रत का पारण करने से पूर्व स्थानीय पंचांग में 29 अक्टूबर का चंद्र दर्शन का समय चेक कर लें।

कथा सुनने के बाद चंद्र दर्शन करने की परंपरा: हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 38 मिनट से 6 बजकर 56 मिनट तक रहने वाला है। इस अवधि में महिलाएं पूजा की तैयारी करके भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की आराधना कर सकती हैं। पूजा के दौरान करवा चौथ की कथा सुनने और चंद्रमा के दर्शन की तैयारी करने की परंपरा है। कथा सुनने के बाद चंद्र देव को अर्घ्य देकर व्रत पारण करने का विधान है। पूजा का शुभ मुहूर्त: शाम 5:38 बजे से 6:56 बजे तक रहेगा।

चांद निकलने के बाद कैसे खोलें व्रत? हिंदू धर्म में करवा चौथ की पूजा में चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य देने का विशेष महत्व माना जाता है। चांद दिखने पर महिलाएं छलनी से चंद्रमा के दर्शन करती हैं और फिर पति का चेहरा देखती हैं। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति की लंबी उम्र और सुखी दांपत्य जीवन की कामना करती हैं। कई परिवारों में पति अपनी पत्नी को पानी पिलाकर व्रत खुलवाते हैं। इसके बाद महिलाएं सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। हालांकि परिवार और क्षेत्र के हिसाब से करवा चौथ व्रत पारण करने की परंपरा अलग हो सकती है।

करवा चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य क्यों दिया जाता है? हिंदू धार्मिक मान्यताओं में चंद्रमा को मन, शीतलता और शांति का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, सुखद वैवाहिक जीवन के साथ सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। चंद्रमा के दर्शन के बाद ही करवा चौथ व्रत पूर्ण माना जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य इस व्रत की प्रमुख परंपरा है।