Karwa Chauth 2026: 29 अक्टूबर को करवा चौथ, जानें कब निकलेगा चांद और पूजा का शुभ मुहूर्त
करवा चौथ 2026 का व्रत 29 अक्टूबर, गुरुवार को रखा जाएगा। जानें करवा चौथ की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, चांद निकलने का समय, चतुर्थी तिथि, सरगी खाने का समय और व्रत की पूरी विधि। साथ ही जानें करवा चौथ की कथा और पूजा के जरूरी नियम।
Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का व्रत इस बार 29 अक्टूबर, गुरुवार को रखा जाएगा। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ दिनभर व्रत रखेंगी। सुबह सरगी खाने के बाद व्रत शुरू होगा और शाम को पूजा के बाद महिलाओं को चांद निकलने का इंतजार रहेगा। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाएगा। इस बार करवा चौथ पर पूजा का मुहूर्त शाम 5 बजकर 38 मिनट से 6 बजकर 56 मिनट तक रहेगा। दिल्ली में रात 8 बजकर 17 मिनट पर चंद्रोदय का अनुमान है। मेरठ में भी चांद इसी के आसपास दिखाई दे सकता है। हालांकि, स्थानीय पंचांग के अनुसार समय में थोड़ा अंतर हो सकता है।
करवा चौथ 2026 की चतुर्थी तिथि
हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 अक्टूबर को रात 1 बजकर 6 मिनट से शुरू होगी। यह तिथि उसी रात 10 बजकर 9 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि और व्रत की परंपरा के अनुसार करवा चौथ 29 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा।
करवा चौथ पर पूजा का शुभ मुहूर्त
करवा चौथ की पूजा शाम को की जाती है। इस दौरान महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा करती हैं। दिल्ली के पंचांग के अनुसार, पूजा का शुभ समय शाम 5:38 बजे से 6:56 बजे तक रहेगा। व्रत रखने वाली महिलाएं इसी अवधि में पूजा और कथा सुनने की तैयारी कर सकती हैं।
करवा चौथ पर कब निकलेगा चांद?
करवा चौथ पर महिलाओं को सबसे ज्यादा इंतजार चंद्रमा के निकलने का रहता है। दिल्ली में 29 अक्टूबर को रात 8:17 बजे चंद्रोदय का अनुमान है। मेरठ के लिए चंद्रोदय का समय करीब रात 8:14 बजे बताया गया है। दूसरे शहरों में यह समय अलग हो सकता है। बादल या धुंध होने पर चांद दिखाई देने में देर भी हो सकती है।
सुबह सरगी से शुरू होगा व्रत
करवा चौथ पर सरगी की परंपरा निभाई जाती है। महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी खाती हैं और इसके बाद व्रत शुरू करती हैं। सरगी में फल, मिठाई, मेवे और दूसरी खाने की चीजें रखी जाती हैं। कई परिवारों में सास अपनी बहू को सरगी देती है। इसके बाद महिलाएं दिनभर व्रत रखती हैं और शाम को पूजा करती हैं।
कैसे करें करवा चौथ की पूजा?
करवा चौथ के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। शाम को पूजा की तैयारी की जाती है। पूजा के दौरान भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता का स्मरण किया जाता है। महिलाएं करवा चौथ की कथा सुनती हैं और पति की लंबी उम्र तथा परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं। रात में चंद्रमा के दर्शन होने पर अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद कई परिवारों में छलनी से चांद और पति का चेहरा देखने की परंपरा है। पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोला जाता है। पूजा की विधि अलग-अलग क्षेत्रों में परिवार की परंपराओं के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है।
करवा चौथ की व्रत कथा क्यों सुनते हैं?
करवा चौथ पर वीरावती की कथा सुनने की परंपरा है। लोककथा के अनुसार, वीरावती ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था। भूख से परेशान वीरावती को उसके भाइयों ने चंद्रमा निकलने का भ्रम पैदा करके व्रत खुलवा दिया। इसके बाद उसके पति पर संकट आ गया। वीरावती ने पूरे विश्वास के साथ पूजा की और पति के लिए प्रार्थना की। मान्यता है कि उसकी श्रद्धा से संकट दूर हुआ। करवा चौथ पर इस कथा को सुनने का विशेष महत्व माना जाता है। महिलाएं पूजा के दौरान व्रत कथा सुनती हैं और अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली की कामना करती हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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