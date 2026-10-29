Karwa chauth chand ka samay: दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और लखनऊ समेत सिटीवाइज देखें करवा चौथ का चांद कब दिखेगा?
Karwa Chauth moontime citywise: आज करवा चौथ का चांद अलग-अलग राज्यों के तमाम शहरों में थोड़ा समय के अंतर में नजर आ सकता है। यहां जानें आपके शहर में करवा चौथ का चंद्रमा कितने बजे दिखेगा।
आज 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को करवा चैथ व्रत करने वाली सुहागन स्त्रियां पूरे दिन चांद के दर्शन के लिए इंतजार करेंगी। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा की जाती है। शाम को चंद्रमा दिखने के बाद अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ का व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है क्योंकि इसमें चंद्रोदय तक अन्न और जल का त्याग किया जाता है। कई बार करवा चौथ पर खराब मौसम के कारण चंद्र दर्शन के लिए लोगों को थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, देशभर के तमाम शहरों में चांद दिखने के समय में थोड़ा सा अंतर संभव है। नई दिल्ली में करवा चौथ का चांद रात 08:17 बजे नजर आ सकता है, जबकि मुंबई में रात 09 बजे के आसपास चंद्रोदय होगा। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कोलकाता और चेन्नई में अलग-अलग समय पर चंद्रमा दर्शन देगा। यहां देखें करवा चौथ पर सिटीवाइज मून राइज टाइम।
दिल्ली-एनसीआर में आज चंद्रोदय का समय:
दिल्ली-रात 8:12–8:17 बजे
नोएडा-रात 8:11 बजे
गाजियाबाद-रात 8:11 बजे
गुरुग्राम-रात 8:13–8:18 बजे
फरीदाबाद-रात 8:12 बजे
मेरठ-रात 8:09–8:14 बजे
सोनीपत-रात 8:17 बजे
पानीपत-रात 8:16 बजे
रोहतक-रात 8:19 बजे
चंडीगढ़- रात 8:07–8:12 बजे
यूपी के शहरों में आज चंद्रोदय का समय
लखनऊ-रात 8:01 बजे
कानपुर-रात 8:03–8:05 बजे
वाराणसी-रात 7:57 बजे
प्रयागराज-रात 8:01–8:02 बजे
गोरखपुर-रात 7:52 बजे
अयोध्या-रात 8 बजे
आगरा-रात 8:13 बजे
मेरठ-रात 8:09 बजे
नोएडा-रात 8:11–8:12 बजे
गाजियाबाद-रात 8:11 बजे
अलीगढ़-रात लगभग 8:15 बजे
बरेली-रात 8:05 बजे
मथुरा- रात 8:15 बजे
झांसी-रात 8:20 बजे
मध्य प्रदेश के शहरों में चांद निकलने का समय
शहर चंद्रोदय का समय
रीवा- रात 8:11 बजे
ग्वालियर-रात 8:15–8:20 बजे
जबलपुर-रात 8:15–8:20 बजे
भोपाल-रात 8:26 बजे
उज्जैन-रात 8:33–8:38 बजे
इंदौर-रात 8:34 बजे
बिहार के शहरों में चांद निकलने का समय:
पटना- रात 7:48 बजे
गया-रात 7:55 बजे
मुजफ्फरपुर- रात 7:43–7:50 बजे
भागलपुर-रात 7:46 बजे
दरभंगा- रात 7:41–7:48 बजे
गुजरात के तमाम शहरों में आज चांद कितने बजे निकलेगा:
अहमदाबाद- रात 8:52 बजे
गांधीनगर- रात 8:51 बजे
वडोदरा-रात 8:51 बजे
सूरत-रात 8:55 बजे
राजकोट-रात 9:01 बजे
जामनगर-रात 8:57 बजे
द्वारका- रात 9:09 बजे
तमाम शहरों में कितने बजे निकलेगा चांद:
बेंगलुरु- रात 8:51 बजे
चेन्नई- रात 08:44 बजे
रायपुर- रात 08:18 बजे
जम्मू- रात रात 8:25 बजे
महाराष्ट्र के शहरों में आज चंद्रोदय का समय:
मुंबई- रात 8:56 बजे
पुणे- रात 8:53 बजे
नागपुर- रात 8:24 बजे
नासिक- रात 8:49 बजे
उत्तराखंड के तमाम शहरों में आज चांद टाइम:
देहरादून- रात 8:04 बजे
हरिद्वार- रात 8:04 बजे
ऋषिकेश-रात 8:03 बजे
रुड़की-रात 8:03 बजे
हल्द्वानी-रात 8:01 बजे
नैनीताल-रात 7:58 बजे
पंजाब के तमाम शहरों में कितने बजे दिखेगा चंद्रमा:
अमृतसर- रात 8:18 बजे
लुधियाना- रात 8:16 बजे
जालंधर- रात 8:16 बजे
पटियाला- रात 8:15 बजे
बठिंडा- रात 8:22 बजे
मोहाली- रात 8:13 बजे
करवा चौथ का चंद्रोदय कितने बजे होगा:
इस साल करवा चौथ पर ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण कई शुभ संयोग बन रहे हैं। शुक्र, बुध और शुक्र मिलकर बुधादित्य और शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में होने से हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। करवा चौथ पर लक्ष्मी नारायण योग भी एक्टिव रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, करवा चौथ के दिन शिव वास योग होने व्रत की महत्व बढ़ रहा है। करवा चौथ का त्योहार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। इस साल करवा चौथ 29 अक्तूबर 2026, गुरुवार को है। इस व्रत को चंद्र दर्शन के बाद ही पूर्ण माना जाता है। नई दिल्ली के समयानुसार चंद्रमा रात 08:17 बजे नजर आ सकता है। जबकि व्रत की अवधि सुबह 06:31 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। करवा चौथ पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 05:38 बजे से शाम 06:56 बजे तक रहेगा। आज चंद्र दर्शन का सटीक समय व्रत करने वालों की अलग-अलग लोकेशन पर निर्भर करेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान