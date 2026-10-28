करवा चौथ 2026: आसमान में बादलों से नहीं दिखे चांद तो कैसे खोलें व्रत? जानें अर्घ्य देने का सही तरीका
करवा चौथ 2026 पर अगर बादलों या खराब मौसम के कारण चांद दिखाई न दे, तो व्रत रखने वाली महिलाएं क्या करें? जानें चंद्रोदय का समय बीतने के बाद कितनी देर इंतजार करना चाहिए, चंद्रमा की दिशा में अर्घ्य कैसे दें।
करवा चौथ पर महिलाएं दिनभर निर्जला व्रत रखने के बाद चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य देती हैं और फिर व्रत खोलती हैं। लेकिन कई बार मौसम खराब होने, आसमान में बादल छाए रहने या आसपास ऊंची इमारतें होने के कारण चांद दिखाई नहीं देता। ऐसे में महिलाओं के मन में सवाल उठता है कि चंद्रोदय का समय बीत जाने के बाद भी चांद न दिखे तो क्या करें? क्या चंद्रमा के दर्शन किए बिना व्रत खोला जा सकता है और अर्घ्य देने का सही तरीका क्या है?
करवा चौथ 2026 पर कब निकलेगा चांद?
इस साल करवा चौथ का व्रत गुरुवार, 29 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन चंद्रमा निकलने का समय शहर के हिसाब से अलग-अलग रहेगा। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को अपने शहर के पंचांग में चंद्रोदय का समय जरूर देख लेना चाहिए।
करवा चौथ 2026: प्रमुख समय
दिल्ली में चंद्रोदय- रात 8:17 बजे
जयपुर में चंद्रोदय- रात 8:28 बजे
बादलों के कारण चांद न दिखे तो क्या करें?
करवा चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलने की परंपरा है। ऐसे में अगर चंद्रोदय का समय हो जाए, लेकिन आसमान में बादल होने के कारण चांद दिखाई न दे, तो सबसे पहले कुछ देर इंतजार करना चाहिए। कई बार चांद निकलने के बाद भी बादलों या धुंध के कारण उसके दर्शन नहीं हो पाते। अगर काफी देर तक चांद दिखाई न दे, तो अपने शहर के पंचांग में चंद्रोदय का समय देख लें। इसके बाद परिवार की परंपरा के अनुसार चंद्रमा की दिशा में मुख करके चंद्रदेव का स्मरण और पूजा की जा सकती है। कुछ धार्मिक परंपराओं में इस स्थिति में चंद्रमा की दिशा में अर्घ्य देने की मान्यता है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि बादलों में चांद छिपने पर व्रत खोलने के लिए सभी धार्मिक परंपराओं में एक जैसा नियम नहीं मिलता। इसलिए अपने घर के बड़ों या पुरोहित से सलाह लेना उचित रहेगा।
चंद्रमा को अर्घ्य देने का क्या है सही तरीका?
करवा चौथ की शाम महिलाएं शुभ मुहूर्त में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करती हैं। इसके बाद करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। चंद्रमा निकलने पर उसकी पूजा कर अर्घ्य दिया जाता है। परंपरा के अनुसार, अर्घ्य देने के लिए करवा या लोटे में जल लिया जाता है। पूजा के दौरान चंद्रदेव का ध्यान करते हुए अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इसके बाद कई परिवारों में छलनी से चंद्रमा और फिर पति का चेहरा देखने की परंपरा है। पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोलने की रस्म भी निभाई जाती है। इन रस्मों का तरीका अलग-अलग परिवारों में अलग हो सकता है।
क्या चांद देखे बिना व्रत खोलना गलत है?
करवाचौथ पर महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करने और अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलने की कोशिश करती हैं। ऐसे में अगर आसमान में बादल छाए हों और चांद दिखाई न दे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने शहर में चंद्रोदय का समय पता करें और कुछ देर चांद निकलने का इंतजार करें।
अगर काफी देर तक चांद दिखाई न दे, तो अपनी पारिवारिक परंपरा और मान्यता के अनुसार पूजा कर सकती हैं। मान्यता के अनुसार, चंद्रमा की दिशा में अर्घ्य देने के बाद भगवान शिव के दर्शन करके भी व्रत खोलने का विकल्प अपनाया जाता है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हैं, इसलिए कुछ श्रद्धालु इस तरीके को अपनाते हैं।
अगर आपके शहर में चांद नहीं दिख रहा है, लेकिन किसी दूसरे शहर में चंद्र दर्शन हो गए हैं, तो वहां रहने वाले परिवार के सदस्य या परिचित से वीडियो कॉल के जरिए चांद के दर्शन करने का विकल्प भी कुछ लोग अपनाते हैं। चांद की तस्वीर मंगवाने की परंपरा भी कुछ जगह देखने को मिलती है। हालांकि, इन विकल्पों को सभी जगहों पर एक जैसा शास्त्रीय नियम नहीं माना जाता। इसलिए ऐसी स्थिति में अपने परिवार की परंपरा के अनुसार निर्णय लें और घबराने के बजाय श्रद्धा के साथ पूजा करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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