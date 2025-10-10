करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को, इस तरह से करें पूजन, इन चीजों को करें शामिल, जानें चांद निकलने का समय

karwa chauth 2025 puja muhurat : करवा चौथ व्रत आज है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। यह पर्व सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और आस्था का सुंदर प्रतीक है।

Fri, 10 Oct 2025 02:45 PM

करवा चौथ व्रत आज है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। यह पर्व सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और आस्था का सुंदर प्रतीक है। शाम होते ही महिलाएं सज-धज कर भगवान शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की पूजा करती हैं और फिर चांद के दर्शन के बाद व्रत खोलती हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि, आवश्यक सामग्री लिस्ट…

करवा चौथ 2025 का शुभ मुहूर्त (Karwa Chauth Puja Muhurat 2025) पंचांग के अनुसार इस वर्ष करवा चौथ का शुभ पूजन मुहूर्त शाम 5:57 बजे से रात 7:12 बजे तक रहेगा। इस दौरान महिलाएं पूजा, कथा और आरती करें।

चंद्रमा का उदय (Moonrise) रात 8 बजकर 14 मिनट पर होने की संभावना है (दिल्ली के समय अनुसार)।

अन्य शहरों में चंद्रोदय टाइम-

लखनऊ – 8:09 PM

जयपुर – 8:12 PM

पटना – 7:58 PM

भोपाल – 8:10 PM

मुंबई – 8:27 PM

चंडीगढ़ – 8:16 PM

देहरादून – 8:13 PM

अहमदाबाद – 8:24 PM

हैदराबाद – 8:20 PM

पूजा की विधि सोलह श्रृंगार:

शाम के समय महिलाएं लाल, गुलाबी या सुहाग के रंग के कपड़े पहनती हैं। सोलह श्रृंगार करती हैं- जिसमें बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, बिछिया, काजल आदि शामिल होते हैं।

पूजा स्थान की तैयारी: किसी स्वच्छ स्थान पर चौकी या लकड़ी का पाटा रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। भगवान शिव-पार्वती, गणेशजी और कार्तिकेय की मूर्तियाँ या तस्वीरें स्थापित करें। साथ में एक मिट्टी या पीतल का करवा रखें।

दीप जलाना: चौकी के चारों ओर दीपक रखें और घी या तेल का दीप जलाएं।

दीपक जलाने से पहले “ॐ दीपज्योतिः परं ब्रह्म” मंत्र बोलें।

करवा चौथ कथा श्रवण: पूजा के दौरान करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि कथा सुनने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है।

करवा में जल भरना: करवा में जल, अक्षत, पुष्प और कुछ मिठाई रखें। यह करवा पूजा के बाद सास या किसी वृद्ध महिला को दिया जाता है।

अर्घ्य और चंद्रोदय: जब चांद निकल आए, तो महिलाएं छलनी से चांद को देखती हैं, फिर उसी छलनी से पति का चेहरा देखती हैं।

इसके बाद पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत खोलती हैं।

करवा चौथ पूजा में रखें ये चीजें- मिट्टी या पीतल का करवा (घड़ा)

सुपारी, रोली, कुमकुम, चावल, फूल, दीया, कपूर

सोलह श्रृंगार की वस्तुएं

गणेश जी और माता पार्वती की तस्वीर

कथा पुस्तक (करवा चौथ व्रत कथा)

छलनी और करवा चौथ की थाली

फल, मिठाई, दूध, दही, हलवा, चने