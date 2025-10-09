Karwa Chauth 2025 Moonrise time in Uttar Pradesh check up mein citywise chand dikhne ka samay UP Moonrise Time: करवा चौथ पर यूपी के कानपुर व लखनऊ समेत तमाम शहरों में कितने बजे दिखेगा चांद?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Karwa Chauth 2025 Moonrise time in Uttar Pradesh check up mein citywise chand dikhne ka samay

10 October 2025 Chandrodaya Time in UP Cities: करवा चौथ का चांद यूपी के तमाम शहरों में अलग-अलग समय पर नजर आएगा। जानें यूपी के कई शहरों में करवा चौथ चांद दिखने का समय।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 12:30 PM
Karwa Chauth 10 October 2025 Moonrise Time in Uttar Pradesh Citywise: करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को चांद का बेसब्री से रहता है। करवा चौथ 10 अक्तूबर, शुक्रवार को है। दिल्ली टाइम के अनुसार, करवा चौथ का चांद रात 08 बजकर 13 मिनट पर दिखेगा। द्रिक पंचांग के अनुसार, चतुर्थी तिथि 09 अक्तूबर को रात 10 बजकर 54 मिनट पर प्रारंभ होगी और 10 अक्तूबर को शाम 07 बजकर 38 मिनट पर समाप्त होगी।

जानें यूपी के तमाम शहरों में कितने बजे नजर आएगा करवा चौथ का चांद (Karwa Chauth Chand UP Mein Kitne Baje Dikhega):

कानपुर: रात 9:15 बजे

अयोध्या: रात 09:01 बजे

मथुरा: रात 08:13 बजे

नोएडा: रात 08:13 बजे

सीतापुर: रात 08:02 बजे

बरेली: रात 08:38 बजे

सीतापुर: रात 08:12 बजे

अमरोहा: रात 08:12 बजे

हरदोई: रात 08:13 बजे

रामपुर: रात 08:13 बजे

झांसी: रात 08:13 बजे

वृंदावन: रात 08:10 बजे

मुरादाबाद: रात 7:57 बजे

पीलीभीत: शाम 6:28 बजे

बदायूं: रात 08:15 बजे

काशी (वाराणसी): रात 8:16 बजे

गाजियाबाद: रात 9:15 बजे

गोरखपुर: रात 9:15 बजे

लखनऊ: रात 9:15 बजे

इलाहाबाद (प्रयागराज): रात 9:15 बजे

आगरा: शाम 8:13 बजे

करवा चौथ पूजा का समय 2025: करवा चौथ को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा या करक मिट्टी के पात्र को कहते हैं जिससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा के समय करवा का विशेष महत्व होता है। इसे बाद किसी ब्राह्मण या महिला को दान दिया जा सकता है। इस बार करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 05 बजकर 57 मिनट से शाम 07 बजकर 11 मिनट तक रहेगा।

करवा चौथ पर बन रहा सिद्धि योग: इस बार करवा चौथ पर सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। सिद्धि योग शाम 05 बजकर 41 मिनट तक रहेगा। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होती है।

