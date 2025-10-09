Karwa Chauth 2025 chandrama time When will Karwa Chauth moonrise in your city 10 October Friday timing of moon sight करवा चौथ 2025 चांद निकलने का समय: 10 अक्टूबर को आपके शहर में कितने बजे दिखेगा चांद?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Karwa Chauth 2025 chandrama time When will Karwa Chauth moonrise in your city 10 October Friday timing of moon sight

करवा चौथ 2025 चांद निकलने का समय: 10 अक्टूबर को आपके शहर में कितने बजे दिखेगा चांद?

Karwa chauth chand timingtime 2025: करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ व खास माना गया है। इस साल करवा चौथ व्रत 10 अक्तूबर को रखा जाएगा। जानें करवा चौथ का चांद आपके शहर में कितने बजे दिखेगा। 

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 10:16 AM
share Share
Follow Us on
करवा चौथ 2025 चांद निकलने का समय: 10 अक्टूबर को आपके शहर में कितने बजे दिखेगा चांद?

Karwa Chauth Moonrise Time Citywise 2025: सुहागिन स्त्रियों का पर्व करवा चौथ 10 अक्तूबर, शुक्रवार को है। यह व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं रात को चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करती हैं। मान्यता है कि करवा चौथ व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। करवा चौथ के दिन हर व्रती महिला को चांद दिखने का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन चांद दिखने का समय हर जगह अलग-अलग होता है। कुछ जगहों पर करवा चौथ के दिन जल्दी चांद दिख जाता है और कुछ जगहों पर देर से नजर आता है। जानें आपके शहर में कितने बजे नजर आएगा करवा चौथ का चांद।

ये भी पढ़ें:कल करवा चौथ पर सुबह 04:40 बजे से ब्रह्म मुहूर्त, जानें सभी जरूरी बातें

दिल्ली में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:13 बजे

गांधीनगर में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:46 बजे

अहमदाबाद में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:47 बजे

शिमला में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:06 बजे

भोपाल में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:26 बजे

नोएडा में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:12 बजे

गुरुग्राम में करवा चौथ का चांद कितने बजे निकलेगा- रात 08:14 बजे

हरिद्वार में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:05 बजे

इंदौर में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:34 बजे

भुवनेश्वर में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- शाम 07:58 बजे

रायपुर में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात्रि 08:01 बजे

लखनऊ में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:02 बजे

कानपुर में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:06 बजे

गोरखपुर में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 07:52 बजे

प्रयागराज में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:02 बजे

मुंबई में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:55 बजे

कोलकाता में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद - रात 07:42 बजे

चेन्नई में चांद करवा चौथ का कितने बजे निकलेगा- रात 08:38 बजे

देहरादून में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:05 बजे

चंडीगढ़ में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:09 बजे

जयपुर में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:23 बजे

पटना में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 07:48 बजे

जम्मू में करवा चौथ का कब निकलेगा चांद- रात 08:11 बजे

ये भी पढ़ें:करवा चौथ के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं? जान लें जरूरी नियम
Karwa Chauth Karwa Chauth Vrat Kab Hai
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने