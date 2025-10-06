Karwa Chauth Chand: कृतिका नक्षत्र में निकलेगा करवा चौथ का चांद, जानें पूजन व चंद्रमा निकलने का समय

Karwa Chauth Moonrise Time 2025: करवा चौथ के दिन कई शुभ संयोग बनने से इस दिन का महत्व बढ़ रहा है। जानें इस बार करवा चौथ का चांद कृतिका नक्षत्र में कितने बजे निकलेगा और पूजन का शुभ मुहूर्त।

Karwa Chauth Chand Time and Puja Muhurat 2025: महिलाओं के अखंड सौभाग्य का करवा चौथ व्रत 10 अक्टूबर, शुक्रवार को है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु व सुखद वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। इस बार करवा चौथ पर कई शुभ संयोग बनने जा रहे हैं। करवा चौथ पर सिद्धि योग के साथ कृतिका नक्षत्र रहेगा। गुरु मिथुन राशि में रहेंगे। करवा चौथ का चांद कृतिका नक्षत्र में निकलेगा। करवा चौथ के दिन शुक्रवार व चतुर्थी तिथि होने के कारण भगवान गणेश की विशेष कृपा होगी। जानें करवा चौथ का चांद कब निकलेगा और पूजन का शुभ मुहूर्त।

करवा चौथ पूजन मुहूर्त 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, चतुर्थी तिथि 09 अक्टूबर को रात 10 बजकर 54 मिनट पर शुरू होगी और 10 अक्टूबर को शाम 07 बजकर 38 मिनट पर समाप्त होगी। करवा चौथ का पूजा मुहूर्त शाम 07 बजकर 05 मिनट से शाम 08 बजकर 55 मिनट तक रहेगा।

करवा चौथ पर चांद निकलने का समय: करवा चौथ का चांद कृतिका नक्षत्र में निकलेगा। 10 अक्टूबर को चांद निकलने का समय 08 बजकर 13 मिनट है। अलग-अलग स्थानों पर करवा चौथ का चांद दिखने का समय भिन्न हो सकता है।