Karwa Chauth 2025 Chand Kab Niklega moon rise time today 10 october 2025 Karwa Chauth 2025 Chand Kab Niklega: आज कब निकलेगा चांद? जानें आपके शहर में चंद्रोदय का सटीक समय, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Karwa Chauth 2025 Chand Kab Niklega moon rise time today 10 october 2025

Karwa Chauth 2025 Chand Kab Niklega: आज कब निकलेगा चांद? जानें आपके शहर में चंद्रोदय का सटीक समय

Karwa Chauth 2025 Chand Kab Niklega : आज करवा चौथ व्रत है। करवा चौथ व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। इस दिन सुबह से महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं और शाम को चांद के उदय का इंतजार करती हैं।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 10 Oct 2025 03:38 PM
share Share
Follow Us on
Karwa Chauth 2025 Chand Kab Niklega: आज कब निकलेगा चांद? जानें आपके शहर में चंद्रोदय का सटीक समय

Karwa Chauth 2025 Chand Kab Niklega : आज करवा चौथ व्रत है। करवा चौथ व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। इस दिन सुबह से महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं और शाम को चांद के उदय का इंतजार करती हैं। महिलाएं शाम को चंद्रोदय के बाद अपने घर की छत, बालकनी या खुली जगह पर खड़ी होकर छलनी में चांद को देखकर अपने पति का चेहरा देखती हैं और उसके बाद व्रत खोलती हैं। इस अवसर पर पूरे देश में महिलाएं लाल और गुलाबी रंग के परिधान पहनकर, सोलह श्रृंगार करके पूजा करती हैं। घरों में दीपक जलाए जाते हैं और पूजा की थालियों में जल, फूल और मिठाई रखी जाती है। हर राज्य और शहर में चंद्रमा का उदय अलग-अलग समय पर होता है। आइए जानते हैं, आज कितने बजे निकलेगा चांद-

उत्तराखंड

देहरादून – 8:13 PM

हल्द्वानी – 8:12 PM

Astrology in Hindi, Religion News, Spiritual, हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, राशिफल - Hindustan

नैनीताल – 8:11 PM

रुद्रपुर – 8:12 PM

उत्तरकाशी – 8:09 PM

गढ़वाल गंगोत्री – 8:08 PM

पौड़ी – 8:10 PM

बागेश्वर – 8:07 PM

चमोली – 8:06 PM

पिथौरागढ़ – 8:05 PM

उत्तर प्रदेश

लखनऊ – 8:09 PM

कानपुर – 8:07 PM

प्रयागराज – 8:05 PM

वाराणसी – 8:04 PM

गोरखपुर – 8:03 PM

नोएडा – 8:12 PM

मेरठ – 8:10 PM

आगरा – 8:06 PM

मुरादाबाद – 8:08 PM

फैजाबाद – 8:05 PM

हिमाचल प्रदेश

शिमला – 8:17 PM

मनाली – 8:19 PM

धर्मशाला – 8:15 PM

मंडी – 8:16 PM

कांगड़ा – 8:15 PM

सोलन – 8:17 PM

कालका – 8:18 PM

चंबा – 8:14 PM

किन्नौर – 8:21 PM

हमीरपुर – 8:16 PM

नई दिल्ली – 8:14 PM

पंजाब

चंडीगढ़ – 8:16 PM

अमृतसर – 8:18 PM

लुधियाना – 8:17 PM

पटियाला – 8:16 PM

फरीदकोट – 8:19 PM

जालंधर – 8:17 PM

बठिंडा – 8:18 PM

होशियारपुर – 8:17 PM

मोगा – 8:19 PM

फाजिल्का – 8:20 PM

हरियाणा

गुड़गांव – 8:13 PM

फरीदाबाद – 8:12 PM

करनाल – 8:10 PM

पंचकुला – 8:14 PM

रोहतक – 8:11 PM

हिसार – 8:09 PM

यमुनानगर – 8:12 PM

महेंद्रगढ़ – 8:08 PM

कैथल – 8:10 PM

भिवानी – 8:09 PM

बिहार

पटना – 7:58 PM

गया – 7:56 PM

भागलपुर – 7:55 PM

मुजफ्फरपुर – 7:57 PM

दरभंगा – 7:53 PM

आरा – 7:56 PM

छपरा – 7:54 PM

पूर्णिया – 7:52 PM

सुपौल – 7:53 PM

मधेपुरा – 7:51 PM

जम्मू और कश्मीर

जम्मू – 7:46 PM

श्रीनगर – 7:42 PM

बानी – 7:44 PM

रामबन – 7:45 PM

पुंछ – 7:43 PM

कठुआ – 7:46 PM

अनंतनाग – 7:41 PM

कुपवाड़ा – 7:40 PM

बारामुल्ला – 7:41 PM

डोडा – 7:45 PM

राजस्थान

जयपुर – 8:12 PM

उदयपुर – 8:16 PM

कोटा – 8:13 PM

जोधपुर – 8:18 PM

अजमेर – 8:14 PM

बीकानेर – 8:20 PM

अलवर – 8:11 PM

भरतपुर – 8:12 PM

नागौर – 8:17 PM

सवाई माधोपुर – 8:13 PM

मध्य प्रदेश

भोपाल – 8:10 PM

इंदौर – 8:12 PM

ग्वालियर – 8:09 PM

जबलपुर – 8:08 PM

सतना – 8:07 PM

उज्जैन – 8:11 PM

रीवा – 8:06 PM

सागर – 8:08 PM

होशंगाबाद – 8:10 PM

दमोह – 8:07 PM

महाराष्ट्र

मुंबई – 8:27 PM

पुणे – 8:25 PM

नागपुर – 8:22 PM

औरंगाबाद – 8:24 PM

नाशिक – 8:26 PM

कोल्हापुर – 8:23 PM

ठाणे – 8:27 PM

सोलापुर – 8:25 PM

अमरावती – 8:22 PM

भिवंडी – 8:28 PM

ये भी पढ़ें:करवा चौथ व्रत में शाम को 5 बजकर 57 मिनट से शुरू होगा पूजा का शुभ मुहूर्त