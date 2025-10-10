Karwa chauth 2025 chand kab dikhega moon rise time today aaj chand kab niklega करवा चौथ 2025: चांद कितने बजे दिखेगा? दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे भारत का चंद्रोदय टाइम यहां देखें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
करवा चौथ 2025: चांद कितने बजे दिखेगा? दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे भारत का चंद्रोदय टाइम यहां देखें

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 07:02 PM
Karwa Chauth 2025 Chand Kab Niklega Moon Rise Time Today : करवा चौथ हिंदू धर्म का एक बेहद खास पर्व है, जिसे मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और वैवाहिक जीवन में खुशहाली की कामना के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चांद के दर्शन तक निर्जला व्रत रखती हैं, यानी पूरे दिन बिना जल और भोजन के उपवास करती हैं। इस व्रत का पारण चांद के दर्शन और अर्घ्य देने के बाद ही किया जाता हैै। चांद के दर्शन के बाद ही व्रति अपना व्रत खोल सकती हैं और पूजा पूर्ण होती है। इसलिए चांद निकलने का हर सुहागिन महिला को बेसब्री से इंतजार रहता है। आइए जानते हैं, आज कब दिखेगा करवा चौथ का चांद-

दिल्ली / नोएडा / गुरुग्राम / फरीदाबाद रात 8:13 बजे

चंडीगढ़ रात 8:09 बजे

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) रात 8:02 बजे

कानपुर (उत्तर प्रदेश) रात 8:06 बजे

अमृतसर (पंजाब) रात 8:15 बजे

जयपुर (राजस्थान) रात 8:22 बजे

कोलकाता (पश्चिम बंगाल) रात 7:42 बजे

पटना (बिहार) रात 7:54 बजे

रांची (झारखंड) रात 7:50 बजे

भुवनेश्वर (ओड़िशा) रात 7:58 बजे

मुंबई (महाराष्ट्र) रात 8:55 बजे

पुणे (महाराष्ट्र) रात 8:52 बजे

इंदौर (मध्य प्रदेश) रात 8:10 बजे

भोपाल (मध्य प्रदेश) रात 8:10 बजे

ग्वालियर (मध्य प्रदेश) रात 8:10 बजे

रायपुर (छत्तीसगढ़) रात 8:10 बजे

बैंगलोर (कर्नाटक) रात 8:48 बजे

हैदराबाद (तेलंगाना) रात 8:36 बजे

चेन्नई (तमिलनाडु) रात 8:38 बजे

अहमदाबाद (गुजरात) रात 8:47 बजे

त्रिवेंद्रम (केरल) रात 8:49 बजे

शिलांग (मेघालय) रात 7:46 बजे

इम्फाल (मणिपुर) रात 7:44 बजे

कोहिमा (नागालैंड) रात 7:42 बजे

आइज़ोल (मिजोरम) रात 7:45 बजे

ईस्ट सियांग (अरुणाचल प्रदेश) रात 7:40 बजे

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह रात 8:15 बजे

दादरा और नगर हवेली एवं दमण और दीव रात 8:48 बजे

लक्षद्वीप रात 8:50 बजे

पुडुचेरी रात 8:45 बजे

जम्मू और कश्मीर (जम्मू) रात 7:58 बजे

लद्दाख (लेह) रात 8:00 बजे

