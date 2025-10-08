karva chauth moonrise time kab hai karvachauth muhurat know Chand Nikalne Ka Samay Ganesh puja vidhi karva chauth date: करवा चौथ पर रखे जाते हैं गणेश जी के सामने दस करवे, इस दिन कब निकलेगा चांद, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़karva chauth moonrise time kab hai karvachauth muhurat know Chand Nikalne Ka Samay Ganesh puja vidhi

karva chauth date: करवा चौथ पर रखे जाते हैं गणेश जी के सामने दस करवे, इस दिन कब निकलेगा चांद

Chand Nikalne Ka Samay karva chauth : कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महिलाएं करवा चौथ के व्रत को बड़ी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करती हैं। पूजा के दौरान अपने पति की लंबी आयु की कामना के साथ उपवास रखती हैं। प्रत्येक मास की चतुर्थी तिथि खास होती है और इसमें गणेश जी की पूजा होती है।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 09:49 AM
share Share
Follow Us on
karva chauth date: करवा चौथ पर रखे जाते हैं गणेश जी के सामने दस करवे, इस दिन कब निकलेगा चांद

कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महिलाएं करवा चौथ के व्रत को बड़ी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करती हैं। पूजा के दौरान अपने पति की लंबी आयु की कामना के साथ उपवास रखती हैं। प्रत्येक मास की चतुर्थी तिथि खास होती है और इसमें गणेश जी की पूजा होती है। लेकिन कार्तिक मास की चतुर्थी बहुत खास है। वामन पुराण में बताया गया है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को कर्काचतुर्थी यानी करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत सिर्फ महिलाएं रख सकती हैं। इस दिन स्नान करके नए कपड़े और ज्वैलरी पहनकर गणेश जी की पूजा करें, पूजा के समय उनके आगे पकवान से भरे दस करवे रखें। इसके बाद पूरी आस्था से भगवान गणेशजी को समर्पित करे। समर्पण के समय यह कहना चाहिए कि भगवान्‌ 'कपर्दि गणेश मुझ पर प्रसन्न हों।इसके बाद इन करवों को सौभाग्यशाली स्त्रियों और ब्राह्मणों को इन करवों को बांट देना चाहिए। इसके बाद रात में चद्रंमा का उदय होने पर चन्द्रमा को विधिपूर्वक अर्ध्य दे। ब्रत की पूर्ति के लिये खुद भी मीठा भोजन करे।

करवा चौथ व्रत पूजा का समय

कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन व्रत समय सुबह 06 बजकर 19 मिनट से लेकर शाम 08 बजकर 13 मिनट तक है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर पूजा के लिए शुभ समय शुक्रवार 10 अक्टूबर को शाम 05 बजकर 57 मिनट तक है। इस समय में व्रती करवा माता, गणेश जी और चंद्र देव की पूजा कर सकती हैं।


यहां देखें यूपी और बिहार में कब निकलेगा चांद

Karwa Chauth 2025 Moonrise Timing

पटना Karwa Chauth Moon Time Patna रात 07:48

लखनऊ Karwa Chauth Moon Time Lucknow रात 08:02

कानपुर Karwa Chauth Moon Time Kanpur रात 08:06

प्रयागराज Karwa Chauth Moon Time Prayagraj रात 08:02