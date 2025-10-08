karva chauth date: करवा चौथ पर रखे जाते हैं गणेश जी के सामने दस करवे, इस दिन कब निकलेगा चांद

कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महिलाएं करवा चौथ के व्रत को बड़ी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करती हैं। पूजा के दौरान अपने पति की लंबी आयु की कामना के साथ उपवास रखती हैं। प्रत्येक मास की चतुर्थी तिथि खास होती है और इसमें गणेश जी की पूजा होती है। लेकिन कार्तिक मास की चतुर्थी बहुत खास है। वामन पुराण में बताया गया है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को कर्काचतुर्थी यानी करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत सिर्फ महिलाएं रख सकती हैं। इस दिन स्नान करके नए कपड़े और ज्वैलरी पहनकर गणेश जी की पूजा करें, पूजा के समय उनके आगे पकवान से भरे दस करवे रखें। इसके बाद पूरी आस्था से भगवान गणेशजी को समर्पित करे। समर्पण के समय यह कहना चाहिए कि भगवान्‌ 'कपर्दि गणेश मुझ पर प्रसन्न हों।इसके बाद इन करवों को सौभाग्यशाली स्त्रियों और ब्राह्मणों को इन करवों को बांट देना चाहिए। इसके बाद रात में चद्रंमा का उदय होने पर चन्द्रमा को विधिपूर्वक अर्ध्य दे। ब्रत की पूर्ति के लिये खुद भी मीठा भोजन करे।