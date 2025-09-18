कार्तिक के स्नान में किन नियमों का किया जाता है पालन

अश्विन मास के बाद आता है कार्तिक का महीना । कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु इस महीने जल में निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक के महीने में सुबह स्नान किया जाता है।

अश्विन मास के बाद आता है कार्तिक का महीना । कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु इस महीने जल में निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक के महीने में सुबह स्नान किया जाता है। जो इस पूरे महीने में कार्तिक स्नान करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ मां तुलसी की सेवा और पूजा भी की जाती है। अगर आप कार्तिक का व्रत करते हैं, तो इसके कुछ नियम बताए गए हैं। कार्तिकका व्रत करने वाले व्यक्ति को अन्नदान देना, गौओं को ग्रास अर्पण करना चाहिए।

इस दिन दूसरेके अन्न, दूसरेकी शय्या, दूसरे की निन्दा का त्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक का व्रत करता है, उसे उड़द, मधु, सोवीरक तथा राजमाष (किराव) दाल नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा ,तिलका तेल भी नहीं खाना चाहिए। ब्राह्मणों के खरीदे हुए सभी प्रकार के रस, तांबके पात्र में रखा हुआ गाय का दूध, दही और घी, घड़े का पानी और केवल अपने द्वारा बनाया हुआ भोजन ही करना चाहिए।

ब्रती मनुष्योंको सदा ही ब्रह्मचर्यका पालन, भूमिपर शयन, पत्तल में भोजन और दिन के चौथे पहर में एक बार अन्न खाना चाहिए। सूतक लगे हुए घरका बना हुआ, दो बार पकाया तथा जला हुआ अन्न भी इस दौरान नहीं खाया जाता है। इसके साथ ही कार्तिक में तेल लगाना, खाट पर सोना, दूसरे का अन्न लेना मना है। गृहस्थ पुरुष रविवारके दिन सदा ही आंवले के फल का त्याग करे। ऐसा कहा जाता है कि जो इस व्रत को करता है वह भगवान विष्णु के लोक को जाता है।