Kartim Purnima Wishes: दोस्तों और सगे संबंधियो को यूं भेजें कार्तिक पूर्णिमा की बधाई, पढ़ें 10 सबसे खास मैसेज
संक्षेप: Kartik Purnima Top 10 Wishes: आज कार्तिक महीने की आखिरी पूर्णिमा है। इस खास दिन पर दान करने से कई पुण्य मिलते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर ही देव-दीपावली होती है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा होती है। साथ ही लोग अपनों को बधाई संदेश भी खूब भेजते हैं।
Kartik Purnima Wishes: आज 5 नवंबर है और कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। आज का दिन बेहद ही खास है। आज कार्तिक पूर्णिमा के साथ-साध देव-दीपावली है। साथ ही आज गुरू नानक जयंती भी है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को बेहद ही खास तिथि मानते हैं। कार्तिक माह के इस आखिरी पूर्णिमा पर स्नान, दान और दीपदान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव के साथ-साथ भगवान विष्णु की असीम कृपा मिलती है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा की पूजा लोग विधि विधान से करते हैं। साथ ही अपनों को बधाई भी देते हैं। कुछ बधाई संदेश आप नीचे भी पढ़ सकते हैं।
कार्तिक पूर्णिमा 2025 के लिए 10 खास और यूनीक शुभकामना संदेश
1. कार्तिक पूर्णिमा की पावन रात,
जीवन में भर दे ये उजियारा साथ।
शिव-विष्णु की कृपा रहे हर पल,
सौभाग्य दें तुम्हें आने वाला हर कल।।
कार्तिक पूर्णिमा 2025 की हार्दिक बधाई।
2. चांदनी जैसे मधुर उजाले,
मन में भक्ति के दीप जला लें।
कार्तिक पूर्णिमा मंगलमय हो,
हर सपना तुम्हारा अब सच हो जाए।।
कार्तिक पूर्णिमा 2025 की हार्दिक बधाई।
3. भक्ति की इस पावन घड़ी में,
मन का दीप हर कोने में जगमगाए।
कार्तिक पूर्णिमा की पूजा के पुण्य से,
अब आपके जीवन में नया सुकून आए।।
कार्तिक पूर्णिमा 2025 की हार्दिक बधाई।
4. जल में दीप तैरकर जाएं,
मन में विश्वास गहरा जगाएं।
कार्तिक पूर्णिमा के इस दिन,
सारे दुख दूर संसार से जाए।।
कार्तिक पूर्णिमा 2025 की हार्दिक बधाई।
5. गंगा की लहरों सा निर्मल मन,
भक्ति से भर जाए हर क्षण।
कार्तिक पूर्णिमा का ये पर्व,
जीवन में लेकर आए खुशियों के पल।।
कार्तिक पूर्णिमा 2025 की हार्दिक बधाई।
6. शिव-विष्णु की कृपा मिले,
हर दिशा में उजाला फैले,
कार्तिक पूर्णिमा की शुभ रात,
हर मन का अंधेरा टले।।
कार्तिक पूर्णिमा 2025 की हार्दिक बधाई।
7. दीप जले मन मंदिर में,
श्रद्धा रहे हर दिल में,
कार्तिक पूर्णिमा मंगलमय हो,
भाग्य आपका चमके इस जीवन में।
कार्तिक पूर्णिमा 2025 की हार्दिक बधाई।
8. आज बरसेगी चांद की रोशनी,
हर मन की कामना होगी अब पूरी।
कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामना,
खुशियों से अब मिट जाए आपकी दूरी।।
कार्तिक पूर्णिमा 2025 की हार्दिक बधाई।
9. ये रात है पावन और खास,
आज मिले सबके मन को प्रकाश।
कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखो,
मिले आपको खुशिया अपार।।
कार्तिक पूर्णिमा 2025 की हार्दिक बधाई।
10. दीप जलें पुण्य की राह में,
सत्य और प्रेम रहे हर चाह में।
कार्तिक पूर्णिमा की रात दिव्य,
सारे काम बने ईश्वर की चाह में।।
कार्तिक पूर्णिमा 2025 की हार्दिक बधाई।