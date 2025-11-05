Hindustan Hindi News
Kartik Purnima today: कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि आज शाम तक, दीपों से जगमग होंगे घाट, प्रदोष काल में देव दीपावली

संक्षेप: Kartik Purnima:कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसी दिन भगवान श्रीहरि विष्णु का प्रथम मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन लोग भगवान विष्णु का व्रत, पूजन और दान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान व तीर्थ स्थानों पर स्नान - दान का बड़ा महत्व है।

Wed, 5 Nov 2025 05:56 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, संवाददाता
कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसी दिन भगवान श्रीहरि विष्णु का प्रथम मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन लोग भगवान विष्णु का व्रत, पूजन और दान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान व तीर्थ स्थानों पर स्नान - दान का बड़ा महत्व है। गंगा स्नान कर दान करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्त होता है। देव दीपावली के मौके पर मनकामेश्वर घाट पर छात्रों ने रंगोली सजाई। वहीं मां गोमती की नित्य आरती के 21 वर्ष पूर्ण होने पर मंगलवार को कुड़िया घाट पर 2100 दीप प्रज्वलित किए गए। ज्योतिषाचार्य एसएस नागपाल ने बताया कि कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि चार नवम्बर को रात 10.36 बजे प्रारंभ हो गई है। इसका समापन पांच नवंबर को शाम 6.48 बजे होगा। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पांच नवम्बर को मनायी जाएगी। इसबार पूर्णिमा तिथि पर अश्वनी नक्षत्र और सिद्धि योग का संयोग बना है।

दिवाली के 15 दिन बाद और कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को प्रदोष काल में देव दीपावली मनायी जाती है। इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर असुर का वध किया था। मान्यता है कि इस दिन देवता धरती पर आते हैं। इसलिए गंगा समेत अन्य नदियों के घाटों पर मिट्टी के दियों को प्रज्ज्वलित कर देवताओं के पृथ्वी पर आगमन का स्वागत किया जाता है। इस मौके पर गोमती घाट दीये से जगमगाएंगे। मनकामेश्वर उपवन घाट पर मां गोमती की महाआरती होग। इस मौके पर हजारों दीप जलाए जाएंगे।

कुड़िया घाट 2100 दीयों से जगमगा उठा

लखनऊ। मां गोमती की नित्य आरती के 21 वर्ष पूर्ण होने पर मंगलवार को कुड़िया घाट पर भव्य देव दीपावली मनायी गयी। कुड़िया घाट पर 2100 दीपकों को प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम की शुभारंभ कपिश्वर वैदिक गुरुकुल के बच्चों ने वेद पाठ से किया। राज्यसभा सांसद डॉ दिनेश शर्मा ने भी दीपकों को जलाया। डॉ शर्मा ने स्वदेशी ब्रांड एंबेसडर के रूप में लक्ष्मीकांत पांडेय, डॉ विवेक तांगड़ी, ज्ञान किशोर श्रीवास्तव, रिद्धि किशोर गौड़, कृष्णानंद राय को सम्मानित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव मिश्रा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राहुल राज रस्तोगी, क्षेत्रीय पार्षद अनुराग मिश्रा व पार्षद मनीष रस्तोगी सम्मानित किया गया।

