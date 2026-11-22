24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर शुभ योग, पढ़ें पूर्णिमा मुहूर्त, उपाय, देव दीपावली महत्व
Kartik Purnima Muhurat 2026 : इस साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इससे कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और अधिक बढ़ गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री लक्ष्मी-नारायण और चंद्र देव की पूजा करने का विधान है।
Kartik Purnima Muhurat 2026: साल में एक बार कार्तिक पूर्णिमा मनाते हैं, जिसे देव दीपावली, त्रिपुरी पूर्णिमा और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस साल की कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर के दिन मनाई जाएगी। इस साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इससे कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और अधिक बढ़ गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री लक्ष्मी-नारायण और चंद्र देव की पूजा करने का विधान है। इस दिन देव दीपावली के चलते भगवान शिव की भी पूजा की जाएगी। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और दान करने का महत्व अधिक होता है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर शुभ योग, पूजा का समय, उपाय और इस दिन क्यों मनाते हैं देव दीपावली, उपाय-
24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर शुभ योग, पढ़ें पूर्णिमा मुहूर्त, उपाय, देव दीपावली महत्व
कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह 06:51 से लेकर रात्रि 11:25 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इस दिन कृत्तिका नक्षत्र और परिघ योग का संयोग रहेगा। इसके साथ ही बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बना रहे हैं। गुरु और मंगल गुरु मंगल योग बनाएंगे। इस दिन जो भी कार्य करेंगे, उसमें सफलता मिलने की संभावना सर्वाधिक रहेगी।
24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा व्रत, पूजा, दान और स्नान
हिंदू पंचांग के अनुसार, 23 नवंबर को रात 11:42 बजे से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारम्भ होगी, जिसका समापन 24 नवंबर को शाम को 08:23 बजे तक होगा। उदया तिथि में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत, पूजा, स्नान और दान 24 नवंबर के दिन किया जाएगा।
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कार्तिक पूर्णिमा पर पूजा का शुभ मुहूर्त
शुभ मुहूर्त सुबह सूर्योदय से लेकर सुबह 10:52 तक है। वहीं शाम को 05 बजकर 22 मिनट से लेकर शाम 07 बजकर 18 मिनट तक रहेगा। यह काल अति शुभ रहेगा।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या उपाय करें?
कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान का विशेष महत्व रहेगा क्योंकि इस दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। इस दिन तुलसी पूजा भी विशेष रूप से फलदाई होता है। शुभ मुहूर्त में पूजा करने के साथ चंद्रमा के भी दर्शन करें तो इससे घर में सुख शांति प्राप्त होती है और जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्यों मनाते हैं देव दीपावली?
शास्त्रों के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई थी। देवताओं ने प्रसन्न होकर काशी में दीपदान कर विजय उत्सव मनाया था। इसलिए इस दिन देव दीपावली मनाई जाती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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