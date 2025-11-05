आज रात में चुपचाप करें ये 3 काम, मां लक्ष्मी की कृपा से बरसेगा धन
संक्षेप: Kartik Purnima ko kya karen, Kartik Purnima 2025 Upay: तरक्की, दीर्घायु व उज्ज्वल भविष्य की कामना के लिए आज के दिन कई उपाय किए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन निशिता मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है।
Kartik Purnima ko kya karen: धार्मिक मान्यताओं में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। आज शाम और रात में कार्तिक पूर्णिमा की पूजा की जाएगी। इस दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। तरक्की, दीर्घायु व उज्ज्वल भविष्य की कामना के लिए आज के दिन कई उपाय किए जाते हैं। आज विधि विधान के साथ भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी की भी पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन निशिता मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। ऐसे में आज धन-समृद्धि में वृद्धि के लिए रात तक करें कुछ उपाय। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज रात में चुपचाप करें ये काम-
लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त
शुभ - उत्तम 07:11 पी एम से 08:49 पी एम
अमृत - सर्वोत्तम 08:49 पी एम से 10:27 पी एम
चर - सामान्य 10:27 पी एम से 12:05 ए एम, नवम्बर 06
निशिता मुहूर्त 11:39 पी एम से 12:31 ए एम, नवम्बर 06
- मूल मंत्र: आज कार्तिक पूर्णिमा की शाम और रात में मां लक्ष्मी की तस्वीर के सामने मलगट्टे की माला से ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः॥... मंत्र का जप करने से लाभ होगा। यह माता लक्ष्मी का मूल मंत्र माना जाता है। 108 बार इस मंत्र का जाप करें। जाप करते समय माता लक्ष्मी का मन में ध्यान करें और किसी से बात न करें। इससे कर्ज व दरिद्रता दूर की जा सकती है।
- अखंड ज्योत: मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज अखंड ज्योत जलाएं, जो रातभर जलती रहे। मैया की प्रतिमा के सामने अखंड ज्योत (तेल या घी का दीपक) प्रज्ज्वलित करें और उसमें गुलाब की पंखुड़िया और अक्षत के दाने मिलाएं। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। साथ ही धन-धान्य भी बढ़ेगा।
- भोग लगाएं: आज कार्तिक पूर्णिमा की पूजा के समय मां लक्ष्मी को नारियल, शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, गन्ना, बताशा अर्पित करें। ये सब महालक्ष्मी मां को बहुत प्रिय हैं। इससे माता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगी।
