Kartik purnima Katha in hindi : कार्तिक पूर्णिमा और देवदीपावली पर त्रिपुरासुर की कथा
देव दीपावली के अवसर पर काशी के चौरासी घाटों पर दीपदान किया जाता है। ये चौरासी घाट चौरासी लाख योनियों के प्रतीक माने जाते हैं।
शिव ने त्रिपुरासुर का वध कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को किया था, इसलिए इसे ‘त्रिपुरारी पूर्णिमा’ कहते हैं। शिव द्वारा त्रिपुरासुर के वध की खुशी में देवताओं ने कार्तिक पूर्णिमा को काशी जाकर दीप जलाए थे, इसलिए इसे देव दीपावली (24 नवंबर) भी कहा जाता है। इस दिन कई कथाएं प्रचलित हैं। यहां हम आपको कुछ खास कथाओं के बारे में बताएंगे। इस दिन अगर पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो सत्यनारायण की कथा भी आपको पढ़नी चाहिए। सत्यनारायण की कथा का लिंक भी हम आपको दे रहे हैं। यहां हम सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा के बारे में बता रहे हैं।
कार्तिक पूर्णिमा कथा
पौराणिक कथा के अनुसार असुर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने देवताओं को पराजित करने के लिए कठोर तप किया। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तीनों ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने यह अस्वीकार कर दिया, लेकिन ऐसा वरदान मांगने के लिए कहा, जिससे उन असुरों को मारना किसी के लिए भी अत्यंत दुष्कर कार्य हो। तीनों ने बहुत विचार कर वरदान मांगा, ‘आप हमारे लिए तीन अद्भुत नगरों का निर्माण करें। वे तीनों नगर जब अभिजित नक्षत्र में एक पंक्ति में आएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की शक्ति रखता हो, वही व्यक्ति शांत अवस्था में हमें मारे। हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसे रथ और बाण की आवश्यकता हो, जिसे बनाना लगभग असंभव हो।’ ब्रह्मा ने कहा, ‘तथास्तु!’ इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त देवताओं की पीड़ा सुनकर शिव ने त्रिपुरासुर का संहार करने का निश्चय किया। शिव और तीनों असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अभिजित नक्षत्र में तीनों नगरों के एक पंक्ति में आते ही शिव ने अपने बाण से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया और तीनों असुरों का अंत कर दिया। तभी से शिव का एक नाम त्रिपुरारि और त्रिपुरांतक हो गया।
श्रीहरि ने वृंदा को दिया था वरदान
एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जगत के कल्याण के लिए विष्णु ने असुर जालंधर का रूप धारण कर उसकी पत्नी वृंदा की तपस्या को भंग किया और शिव ने जालंधर का वध किया। यह सत्य जानने के बाद वृंदा ने विष्णु को शिला हो जाने का शाप दिया। बाद में यही शिला शालिग्राम के रूप में पूजी जाने लगी। वृंदा कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने दिव्य स्वरूप में वैकुंठ लोक चली गईं। इसी दिन विष्णु के वरदान से वृंदा का एक अंश पृथ्वी पर तुलसी के पौधे और दूसरा गंडकी नदी के रूप में अवतरित हुआ।
राजा त्रिशंकु से जुड़ी कथा
एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार विश्वामित्र ने अपने तपोबल से राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग पहुंचाया, लेकिन देवताओं ने उन्हें वहां से निष्कासित कर दिया। इससे क्रोधित होकर विश्वामित्र ने एक नई सृष्टि रचने का संकल्प लिया। देवताओं ने उनसे अपना संकल्प वापस लेने की प्रार्थना की। अंततः विश्वामित्र मान गए और देवताओं ने राहत की सांस ली। इसी खुशी में देवताओं ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपोत्सव मनाया।
महाभारत के युद्ध के बाद पांडव
एक मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने सगे-संबंधियों की मृत्यु से दुखी थे। इस दुख से मुक्ति के लिए कृष्ण उन्हें कार्तिक पूर्णिमा के दिन गढ़ मुक्तेश्वर ले गए थे। यहां पांडवों ने युद्ध में मारे गए योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए गंगा में स्नान और दीपदान किया था।
-अश्वनी कुमार
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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
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