Kartik Purnima, कार्तिक पूर्णिमा उपाय: लक्ष्मी जी को खुश करने के 7 उपाय, होगी समृद्धि ही समृद्धि
Kartik Purnima ka upay 2026 : कार्तिक पूर्णिमा के दिन विधि-विधान के साथ लक्ष्मी माता की पूजा करने से धन और सुख बढ़ता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय करने से आप अपने घर की दरिद्रता दूर कर सकते हैं।
Kartik Purnima ka upay 2026 : मंगलवार के दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता और चंद्र देव की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन विधि-विधान के साथ लक्ष्मी माता की पूजा करने से धन और सुख बढ़ता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय करने से आप अपने घर की दरिद्रता दूर कर सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, उदया तिथि में 24 नवंबर के दिन कार्तिक पूर्णिमा का व्रत, पूजा, स्नान और दान किया जाएगा। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन धन की देवी लक्ष्मी को खुश करने के उपाय -
कार्तिक पूर्णिमा उपाय: लक्ष्मी जी को खुश करने के 7 उपाय, होगी समृद्धि ही समृद्धि
1- कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री यंत्र की पूरे विधि- विधान से पूजा जरूर करें। इस यंत्र की पूजा करने से आपके घर में धन और धान्य बना रहेगा।
2- कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को सात्विक खीर का भोग लगाएं। इस दिन माता को बादाम, केसर, गाय के शुद्ध दूध या मखाने की खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं।
3- धन संबंधी दिक्कतें दूर करने के लिए और धन की देवी को खुश करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह और शाम के समय श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।
4- कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कार्तिक पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल चढ़ाने से घर की दरिद्रता दूर होती है। सुबह या शाम की पूजा में एकाक्षी नारियल माता को अर्पण करें। फिर इसके अगले दिन इस नारियल को अपने तिजोरी या पैसों के स्थान पर रख दें। इससे घर में समृद्धि आएगी।
5- कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा न होना दें। इस दिन घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जरूर जलाएं। पूर्णिमा की रात घर में रौशनी रहें, इस बात का खास ख्याल रखें।
6- कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोना या चांदी खरीदना शुभ माना जाता है।धन की देवी लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए और घर की सुख-समृद्धि को बढ़ाने के लिए संभव हो तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोना या चांदी खरीद सकते हैं।
7- कार्तिक पूर्णिमा के दिन गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार दान दें। आप भोजन, जल, वस्त्र, धन, फल, घी, बर्तन, धनिया के बीज, आदि का दान करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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