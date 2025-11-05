Hindustan Hindi News
Kartik Purnima ganga Snan aaj dev deepawali manane dharti par aayenge devi devta
Kartik Purnima Snan: 3 शुभ योगों में गंगा स्नान, आज देव दीपावली मनाने धरती पर आएंगे देव

संक्षेप: Kartik Purnima ganga Snan: बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा श्रद्धा के साथ मनायी जाएगी। इस बार तीन शुभ संयोगों के बीच कार्तिक पूर्णिमा मनायी जाएगी। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग, हंस राजयोग और शिववास का शुभ संयोग के कारण यह पूर्णिमा पुण्यदायी हो गई है।

Wed, 5 Nov 2025 06:34 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, रांची, वरीय संवाददाता
बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा श्रद्धा के साथ मनायी जाएगी। इस बार तीन शुभ संयोगों के बीच कार्तिक पूर्णिमा मनायी जाएगी। आचार्य और पंडितों के अनुसार इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग, हंस राजयोग और शिववास का शुभ संयोग के कारण यह पूर्णिमा और अधिक पुण्यदायी हो गई है। इस शुभ दिन में लोग पवित्र स्नान के साथ पूजा पाठ और दान कर विशेष पुण्य के भागी बनेंगे। इस दिन माता लक्ष्मी और नारायण भगवान विष्णु की पूजा होगी। लोग स्वर्णरेखा नदी के तट से लेकर सभी जलाशयों में स्नान करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीवाली भी मनाई जाएगी। कहा जाता है कि देव लोक से देवी-देवता पृथ्वी पर दीवाली मनाने गंगा के घाट पर आते हैं। देव दीवाली पर लक्ष्मी नारायण और शिववास का संयोग होने के कारण भगवान शिव की पूजा का विधि-विधान है। देवउठनी एकादशी के बाद कार्तिक पूर्णिमा को स्वत: विशिष्ट फलदायी माना जाता है।

आचार्य रामदेव पाण्डेय ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार वैदिक पंचांग के कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि मंगलवार रात 10:06 बजे से आरंभ हो जाएगी। बुधवार को पूर्णिमा तिथि शाम 6:18 बजे तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि पांच नवंबर को ही मनाई जाएगी। इस बार की पूर्णिमा का धार्मिक महत्व बढ़ गया है। इस दिन विशेष कर ब्रह्ममुहूर्त बेला में गंगा नदी में स्नान का करने का सबसे पुण्यदायी कर्म है। इस नदी के पवित्र जल में स्नान कर भगवान को जल अर्पण के बाद ध्यान अनुष्ठान और दान करने का विधान है। इससे देवता तो प्रसन्न होते ही हैं। इस धार्मिक अनुष्ठान करनेवाले प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है।

स्नान के बाद दान-पुण्य, घर में गंगाजल के छिड़काव से दूर होंगे सब दुख

कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपों का दान करना भी बेहद शुभ और मंगलकारी माना जाता है। स्नान-दान के बाद घर में चहुंओर गंगाजल का छिड़काव करने से दुख-दरिद्र दूर होता है। व्याधि का समूल नाश होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर उपवास-व्रत रखने की भी परंपरा है। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के समय ही व्रत का संकल्प लिया जाता है। अपने आराध्य देव की स्तुति कर भगवान गणेश, शिव-पार्वती की पूजा करने के बाद भगवान विष्णु-लक्ष्मी की विधि-विधान से कथा सुनने की परंपरा है। श्री सत्यनारायण स्वमी की कथा पाठ का श्रवण करना भी विशिष्ट फलदायी माना जाता है।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Kartik purnima Ganga Snan Dev Deepawali
