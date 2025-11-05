Kartik Purnima Snan: 3 शुभ योगों में गंगा स्नान, आज देव दीपावली मनाने धरती पर आएंगे देव

संक्षेप: Kartik Purnima ganga Snan: बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा श्रद्धा के साथ मनायी जाएगी। इस बार तीन शुभ संयोगों के बीच कार्तिक पूर्णिमा मनायी जाएगी। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग, हंस राजयोग और शिववास का शुभ संयोग के कारण यह पूर्णिमा पुण्यदायी हो गई है।

बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा श्रद्धा के साथ मनायी जाएगी। इस बार तीन शुभ संयोगों के बीच कार्तिक पूर्णिमा मनायी जाएगी। आचार्य और पंडितों के अनुसार इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग, हंस राजयोग और शिववास का शुभ संयोग के कारण यह पूर्णिमा और अधिक पुण्यदायी हो गई है। इस शुभ दिन में लोग पवित्र स्नान के साथ पूजा पाठ और दान कर विशेष पुण्य के भागी बनेंगे। इस दिन माता लक्ष्मी और नारायण भगवान विष्णु की पूजा होगी। लोग स्वर्णरेखा नदी के तट से लेकर सभी जलाशयों में स्नान करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीवाली भी मनाई जाएगी। कहा जाता है कि देव लोक से देवी-देवता पृथ्वी पर दीवाली मनाने गंगा के घाट पर आते हैं। देव दीवाली पर लक्ष्मी नारायण और शिववास का संयोग होने के कारण भगवान शिव की पूजा का विधि-विधान है। देवउठनी एकादशी के बाद कार्तिक पूर्णिमा को स्वत: विशिष्ट फलदायी माना जाता है।

आचार्य रामदेव पाण्डेय ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार वैदिक पंचांग के कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि मंगलवार रात 10:06 बजे से आरंभ हो जाएगी। बुधवार को पूर्णिमा तिथि शाम 6:18 बजे तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि पांच नवंबर को ही मनाई जाएगी। इस बार की पूर्णिमा का धार्मिक महत्व बढ़ गया है। इस दिन विशेष कर ब्रह्ममुहूर्त बेला में गंगा नदी में स्नान का करने का सबसे पुण्यदायी कर्म है। इस नदी के पवित्र जल में स्नान कर भगवान को जल अर्पण के बाद ध्यान अनुष्ठान और दान करने का विधान है। इससे देवता तो प्रसन्न होते ही हैं। इस धार्मिक अनुष्ठान करनेवाले प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है।