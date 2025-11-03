Hindustan Hindi News
Kartik Purnima : कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली पर भद्रा का साया, शिववास और अमृतसिद्धि योग भी

Kartik Purnima : कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली पर भद्रा का साया, शिववास और अमृतसिद्धि योग भी

संक्षेप: कार्तिक पूर्णिमा पांच नवंबर को मनाई जाएगी। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर शिववास और अमृतसिद्धि योग का संयोग बन रहा है। शिववास का योग होने पर इस दिन शिव पूजा भी फलदायी रहेगी, क्योंकि शिव का निवास होगा, वहीं अमृतसिद्धि योग के कारण जो कार्य किए जाएंगे, वो सफल होंगे

Mon, 3 Nov 2025 02:24 PMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
कार्तिक पूर्णिमा पांच नवंबर को मनाई जाएगी। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर शिववास और अमृतसिद्धि योग का संयोग बन रहा है। शिववास का योग होने पर इस दिन शिव पूजा भी फलदायी रहेगी, क्योंकि शिव का निवास होगा, वहीं अमृतसिद्धि योग के कारण इस दिन जो भी मनोकामना और कार्य किए जाएंगे, वो सफल होंगे। इसलिए इस बार देवदीपावली बहुत ही शुभ योग में मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का महत्व है, इस दिन पितरों के लिए गंगा स्नान और शाम को दीपदान किया जाता है। स्नान-दान का महत्व होने के कारण इस पवित्र नदियों में लाखों लोग स्नान करने आते हैं। इस दिन अन्न, धन एव वस्त्र दान का भी बहुत महत्व होता है, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आप जिस भी चीज का दान कते हैं, उससे कई गुना लाभ मिलता है। आपका वह दान स्वर्ग तक आपका साथ निभाता है और मृत्यु लोक जाने के बाद स्वर्ग में मिलता है।

कार्तिक पूर्णिमा पर है भद्रा का साया
आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा पांच नवंबर के दिन ही देव दीपावली मनाई जाती है। इस साल चार नवंबर मंगलवार की रात 10:36 बजे पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है और अगले दिन 6.49 मिनट र उदया तिथि में पांच नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा मनायी जाएगी। इस दिन स्नान-दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कई लोग इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। शिववास और अमृतसिद्धि योग में कार्तिक पूर्णिमा इस कार्तिक पूर्णिमा कई शुभ योग बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस दिन भद्रा भी है। पूर्णिमा के प्रवेश के साथ ही भद्रा लग जा रहा है, जो कि बुधवार को सुबह 8:44 बजे तक रहेगा। हालांकि बुधवार को लगने वाला भद्रा भद्रिका कहलाता है। पूर्णिमा अर्थात् पूर्वाद्ध का भद्रा दिन में अशुभ होता है।

क्यों मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा
कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। पंडित प्रभात मिश्र ने बताया कि इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इस दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक भयानक असुर का अंत किया था और वे त्रिपुरारी भी कहलाने लगे। इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित हो रहा हो, उस समय शिवा, प्रीति, क्षमा पूजन करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पूरे वर्ष स्नान करने का महाफल मिलता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

