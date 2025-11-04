Hindustan Hindi News
Kartik Purnima Deepdaan : देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा पर यहां जरूर जलाएं दीप, लक्ष्मीजी होंगी प्रसन्न

संक्षेप: Kartik Purnima Deepdaan , Dev Deepawali: देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा  5 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन दीपदान किया जाता है। घर में किस जगह और कहां इस दिन दीप जलाने चाहिए, जिससे आपकी लाइफ में आर्थिक संपन्नता आए और मां लक्ष्मी प्रसन्न हों।

Tue, 4 Nov 2025 12:05 PMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Kartik Purnima Deepdaan , Dev Deepawali: देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को मनाई जाएगी। वैसे तो कार्तिक मास में पूरे महीने दीपदान का महत्व है, लेकिन इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन खास तौर पर दीपदान कियाजाता है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का संहार किया था, इसलिए इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा होती है, वहीं इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन स्नान और दान से धन-धान्य, सुख-संपदा और मां लक्ष्मी की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर अगर किसी पवित्र नदीं के पास ना जा पाएं तो अपने घर में या मंदिर में जाकर इन जगहों पर दीपदान करें। इसके अलावा पितरों का ध्यान करें। इस दिन दीपदान किया जाता है। इस दिन घर में किस जगह और कहां इस दिन दीप जलाने चाहिए, यह आपको जानना चाहिए।

इन जगहों पर दीपदान करना बहुत ही जरूरी
इस दिन भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी, भगवान शिव, मां गौरी, गणेशजी के आगे दीपक तो जलाना ही चाहिए। वहीं एक दीपक तुलसी के सामने जरूर जलाना चाहिए। दरअसल इस दिन कार्तिक का आखिरी दिन है, जिस महीने में तुलसी की खास पूजा होती है, इसलिए इस दिन तुलसी पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके बाद अपने पितरों के नाम का एक चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। जिसे किसी सरोवर, नदी के पास जलाना चाहिए और मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए कि पितृदेव अपनी-अपनी जगह प्रस्थान करें। इस प्रकार पितरों के लिए दीपदान करने से हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा एक पीपल के पेड़ के पास दीप जलाना भी इस दिन आपको सुख समृद्धि देगा। वहीं अपने घर के मुख्य द्वार के पास भी एक दीपक जलाना उत्तम माना जाता है। एक दीपक अपने घर के रसोई में मां अन्नपूर्णा के नाम का जलाना चाहिए।

