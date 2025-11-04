कार्तिक पूर्णिमा पर दान करने से पहले क्या करें, इस दिन किस चीज का दान रहता है उत्तम

संक्षेप: Kartik Purnima Daan: कार्तिक पूर्णिमा यानी कार्तिक मास का आखिरी दिन। इस दिन स्नान और दान को बहुत खास माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भी दान किया जाता है, उसका कई गुना फल मिलता है।

कार्तिक पूर्णिमा यानी कार्तिक मास का आखिरी दिन। इस दिन स्नान और दान को बहुत खास माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भी दान किया जाता है, उसका कई गुना फल मिलता है। इस दिन दीपदान का भी महत्व है, इसलिए काशी के गंगाघाट, हरिद्वार आदि जगह इस दिन देवदीपावली मनाते हैं। इस दिन गंगा स्नान का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अगर आप भी कार्तिक पूर्णिमा पर दान कर रहे हैं, तो आपको दान करने के बारे में पता होना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान करना चाहते हैं, तो उसे एक जगह पर एकत्र कर लें। इसके बाद इस विधि से दान करना चाहिए। आइए दान करने से पहले की विधि

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कार्तिक पूर्णिमा पर दान करने से पहले क्या करें

दान करने से पहलेआपको संकल्प लेना बहुत जरूरी है। इसमें हाथ में जल लेकर अपना नाम, जगह और किसलिए दान कर रहे हैं, इसको मन में बोलकर संकल्प लें। दान हमेशा किसी जरूरतमंद, गरीब या ब्राह्मण को ही करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जिसे दान की जरूरत नहीं, उसे दान नहीं करना चाहिए। गुप्त दान करना महादान कहलाता है। इसलिए अगर इस दिन दान कर रहे हैं, तो दिखावा न करें। गौ दान सामान्य तौर पर, अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन गौ दान यानी गाय का दान का बहुत अधिक महत्व है। लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए।

कार्तिक पूर्णिमा पर राशि के अनुसार क्या दान करना चाहिए

मेष राशि वालों को लाल वस्त्र, मसूर दाल, शहद या लाल रंग के फल इस दिन दान करने चाहिए। वृषभ राशि वालों को चावल, घी, दही या सफेद मिठाई दान करनी चाहिए। मिथुन राशि वालों को हरी मूंग, हरी सब्जियां, हरे वस्त्र दान करने चाहिए। कर्क राशि वालों को सफेद मिठाई, चांदी, मिश्री या जल का दान करना चाहिए। सिंह राशि वालों को तांबे के बर्तन, गुड़, नारंगी वस्त्र और लाल फूल का दान करना चाहिए। कन्या वालों को हरी मूंग दाल, हरी सब्जियां या हरे वस्त्र का दान करना चाहिए। तुला राशि वालों को इत्र, चावल और घी का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों कोगुड़, मसूर दाल, लाल फल दान करना चाहिए।धनु राशि को केला, चना दाल, केसर या हल्दी दान करें। मकर राशि वाले तिल, सरसों का तेल, कंबल का दान करें। कुंभ राशि के लोग काला कंबल, उड़द दाल, तिल दान करें।मीन राशि वाले भोजन कराएं या अन्न दान करें।