कार्तिक पूर्णिमा पर दान करने से पहले क्या करें, इस दिन किस चीज का दान रहता है उत्तम

संक्षेप: Kartik Purnima Daan: कार्तिक पूर्णिमा यानी कार्तिक मास का आखिरी दिन। इस दिन स्नान और दान को बहुत खास माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भी दान किया जाता है, उसका कई गुना फल मिलता है।

Tue, 4 Nov 2025 10:11 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
कार्तिक पूर्णिमा यानी कार्तिक मास का आखिरी दिन। इस दिन स्नान और दान को बहुत खास माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भी दान किया जाता है, उसका कई गुना फल मिलता है। इस दिन दीपदान का भी महत्व है, इसलिए काशी के गंगाघाट, हरिद्वार आदि जगह इस दिन देवदीपावली मनाते हैं। इस दिन गंगा स्नान का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अगर आप भी कार्तिक पूर्णिमा पर दान कर रहे हैं, तो आपको दान करने के बारे में पता होना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान करना चाहते हैं, तो उसे एक जगह पर एकत्र कर लें। इसके बाद इस विधि से दान करना चाहिए। आइए दान करने से पहले की विधि

कार्तिक पूर्णिमा पर दान करने से पहले क्या करें
दान करने से पहलेआपको संकल्प लेना बहुत जरूरी है। इसमें हाथ में जल लेकर अपना नाम, जगह और किसलिए दान कर रहे हैं, इसको मन में बोलकर संकल्प लें। दान हमेशा किसी जरूरतमंद, गरीब या ब्राह्मण को ही करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जिसे दान की जरूरत नहीं, उसे दान नहीं करना चाहिए। गुप्त दान करना महादान कहलाता है। इसलिए अगर इस दिन दान कर रहे हैं, तो दिखावा न करें। गौ दान सामान्य तौर पर, अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन गौ दान यानी गाय का दान का बहुत अधिक महत्व है। लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए।

कार्तिक पूर्णिमा पर राशि के अनुसार क्या दान करना चाहिए
मेष राशि वालों को लाल वस्त्र, मसूर दाल, शहद या लाल रंग के फल इस दिन दान करने चाहिए। वृषभ राशि वालों को चावल, घी, दही या सफेद मिठाई दान करनी चाहिए। मिथुन राशि वालों को हरी मूंग, हरी सब्जियां, हरे वस्त्र दान करने चाहिए। कर्क राशि वालों को सफेद मिठाई, चांदी, मिश्री या जल का दान करना चाहिए। सिंह राशि वालों को तांबे के बर्तन, गुड़, नारंगी वस्त्र और लाल फूल का दान करना चाहिए। कन्या वालों को हरी मूंग दाल, हरी सब्जियां या हरे वस्त्र का दान करना चाहिए। तुला राशि वालों को इत्र, चावल और घी का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों कोगुड़, मसूर दाल, लाल फल दान करना चाहिए।धनु राशि को केला, चना दाल, केसर या हल्दी दान करें। मकर राशि वाले तिल, सरसों का तेल, कंबल का दान करें। कुंभ राशि के लोग काला कंबल, उड़द दाल, तिल दान करें।मीन राशि वाले भोजन कराएं या अन्न दान करें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
