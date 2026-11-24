आज का पंचांग (24 नवंबर 2026): कार्तिक पूर्णिमा आज, देव दीपावली पर शाम को करें दीपदान, जानें राहुकाल और शुभ मुहूर्त
24 नवंबर 2026 को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि रात 8:23 बजे तक रहेगी। आज गंगा स्नान, भगवान विष्णु और शिव की पूजा, दान और दीपदान का विशेष महत्व है। शाम को मंदिरों, घरों और नदी के घाटों पर दीप जलाए जाएंगे।
आज 24 नवंबर, मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा है। इसी के साथ देव दीपावली का पर्व भी मनाया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान और दान के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, भगवान विष्णु की पूजा और दीपदान करने की परंपरा है। शाम होते ही मंदिरों, घरों और नदी के घाटों पर दीप जलाए जाएंगे। काशी में देव दीपावली की अलग ही रौनक देखने को मिलती है। पंचांग के अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तिथि रात 8 बजकर 23 मिनट तक रहेगी। इसके बाद मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। आज कृत्तिका नक्षत्र रात 11 बजकर 25 मिनट तक रहेगा। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा। दिन में परिघ योग रहेगा, जो शाम 4 बजकर 6 मिनट पर समाप्त होगा। इसके बाद शिव योग शुरू होगा। मंगलवार होने के कारण आज हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। श्रद्धालु सुबह स्नान के बाद पूजा-पाठ और दान कर सकते हैं। शाम को दीपदान करना शुभ माना जाता है।
कार्तिक पूर्णिमा पर आपके जीवन में धन, सुख और सौभाग्य से जुड़े कौन से शुभ योग बन रहे हैं? अपनी जन्मतिथि और राशि के आधार पर जानें क्या कहते हैं ग्रह-नक्षत्र। पंडित जी से फ्री चैट करें और पूछें अपने मन की बात।
आज का पंचांग
- दिन : मंगलवार
- तारीख : 24 नवंबर 2026
- मास : कार्तिक
- पक्ष : शुक्ल पक्ष
- तिथि : पूर्णिमा, रात 8:23 बजे तक
- नक्षत्र : कृत्तिका, रात 11:25 बजे तक
- योग : परिघ, शाम 4:06 बजे तक
- करण : विष्टि, सुबह 10:05 बजे तक
- अगली तिथि : कृष्ण प्रतिपदा
- अगला नक्षत्र : रोहिणी
- विक्रम संवत : 2083
- शक संवत : 1948
- चंद्र राशि : सुबह 7:24 बजे तक मेष, इसके बाद वृषभ
- सूर्य राशि : वृश्चिक
- ऋतु : हेमंत
सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
आज सूर्योदय सुबह 6 बजकर 43 मिनट पर होगा। सूर्यास्त शाम 5 बजकर 14 मिनट पर होगा। चंद्रोदय शाम 4 बजकर 50 मिनट पर रहेगा।
आज के शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त : सुबह 4:55 से 5:49 बजे तक
- अभिजीत मुहूर्त : सुबह 11:37 से दोपहर 12:19 बजे तक
- विजय मुहूर्त : दोपहर 1:44 से 2:26 बजे तक
- गोधूलि मुहूर्त : शाम 5:12 से 5:39 बजे तक
- अमृत काल : रात 9:16 से 10:42 बजे तक
आज राहुकाल और अशुभ समय
मंगलवार को राहुकाल दोपहर में रहेगा। इस दौरान शुभ काम शुरू करने से बचने की सलाह दी जाती है।
- राहुकाल : दोपहर 2:36 से 3:55 बजे तक
- यमगंड : सुबह 9:21 से 10:39 बजे तक
- गुलिक काल : सुबह 11:58 से दोपहर 1:17 बजे तक
- दुर्मुहूर्त : सुबह 8:49 से 9:31 बजे तक
- भद्रा : सुबह 10:05 बजे तक
- वर्ज्य काल : दोपहर 12:43 से 2:09 बजे तक
कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान का विशेष महत्व
कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। इस विजय की खुशी में देवताओं ने काशी में दीप जलाकर उत्सव मनाया था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन गंगा स्नान और दीपदान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि शाम को नदी के किनारे दीप जलाने से पुण्य मिलता है। जो लोग नदी तक नहीं जा सकते, वे घर के मंदिर और तुलसी के पास भी दीपक जला सकते हैं।
आज कैसे करें पूजा?
कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल और फल अर्पित करें। शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाएं। तुलसी के पास और मुख्य द्वार पर भी दीप रखने की परंपरा है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान कर सकते हैं। मंगलवार होने के कारण हनुमान जी की पूजा भी करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंदिर में दीपक जलाएं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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