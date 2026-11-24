24 नवंबर 2026 को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि रात 8:23 बजे तक रहेगी। इस दिन गंगा स्नान, दान और दीपदान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जिसकी खुशी में देवताओं ने काशी में दीप जलाकर उत्सव मनाया।

Kartik Purnima 2026: आज 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। मंगलवार को पड़ रही पूर्णिमा पर देव दीपावली का पर्व भी मनाया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दान और दीपदान की परंपरा है। इस दिन सुबह से ही मंदिरों और पवित्र नदियों के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। शाम को घरों में दीप जलाए जाते हैं। वाराणसी में देव दीपावली का खास उत्सव होता है। यहां गंगा के घाट दीपों की रोशनी से जगमगा उठते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात 8 बजकर 23 मिनट तक रहेगी। इसके बाद मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। आज कृत्तिका नक्षत्र रात 11 बजकर 25 मिनट तक रहेगा। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र लगेगा। परिघ योग शाम 4 बजकर 6 मिनट तक है। इसके बाद शिव योग शुरू होगा। कार्तिक पूर्णिमा को पूरे महीने किए जाने वाले कार्तिक स्नान का अंतिम दिन भी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। मंगलवार होने के कारण हनुमान जी की आराधना भी की जा सकती है।

इसलिए मनाई जाती है देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। मान्यता है कि त्रिपुरासुर नाम के राक्षस ने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को परेशान कर रखा था। उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव ने उसका वध किया। इस विजय की खुशी में देवताओं ने काशी में दीप जलाकर उत्सव मनाया। तभी से कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाने की परंपरा चली आ रही है। काशी में इस दिन का नजारा देखने लायक होता है। गंगा के घाटों पर दीपों की कतारें सजाई जाती हैं। मंदिरों में विशेष पूजा होती है और शाम को गंगा आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी लोग घरों, मंदिरों और जलाशयों के किनारे दीप जलाते हैं।

कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान का महत्व कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य मिलता है। जो लोग नदी तक नहीं पहुंच सकते, वे घर पर स्नान के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें फल, फूल और तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल और जरूरत की दूसरी चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन कराना भी अच्छा माना गया है। कई घरों में कार्तिक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा भी कराई जाती है।

शाम को इस तरह करें दीपदान कार्तिक पूर्णिमा पर शाम के समय दीपदान का विशेष महत्व है। सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं। तुलसी के पौधे और मुख्य द्वार पर भी दीप रखें। इसके लिए मिट्टी के दीपक में घी या तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर संभव हो तो किसी नदी, तालाब या पवित्र जलाशय के किनारे भी दीपदान करें। दीप जलाते समय भगवान विष्णु और भगवान शिव का स्मरण करें। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने से घर में सुख-शांति आती है और जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। नदी में दीप प्रवाहित करते समय पर्यावरण और स्थानीय नियमों का ध्यान रखें।

कार्तिक पूर्णिमा पर करें ये उपाय कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ माना जाता है। सुबह स्नान के बाद भगवान को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। विष्णु मंत्र का जाप करें। भगवान शिव को जल चढ़ाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप कर सकते हैं। शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर भी दीप रखें। जरूरतमंद लोगों को अनाज, वस्त्र और भोजन का दान करें। मंगलवार होने के कारण हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से की गई पूजा और दान का विशेष महत्व होता है। इसलिए पूजा के साथ जरूरतमंद लोगों की मदद करने का प्रयास भी करें।

आज का पंचांग और शुभ मुहूर्त - दिन : मंगलवार

- तारीख : 24 नवंबर 2026

- मास : कार्तिक

- पक्ष : शुक्ल पक्ष

- तिथि : पूर्णिमा, रात 8:23 बजे तक

- नक्षत्र : कृत्तिका, रात 11:25 बजे तक

- योग : परिघ, शाम 4:06 बजे तक

- करण : विष्टि, सुबह 10:05 बजे तक

- सूर्योदय : सुबह 6:43 बजे

- सूर्यास्त : शाम 5:14 बजे

- चंद्रोदय : शाम 4:50 बजे

शुभ मुहूर्त - ब्रह्म मुहूर्त : सुबह 4:55 से 5:49 बजे तक

- अभिजीत मुहूर्त : सुबह 11:37 से दोपहर 12:19 बजे तक

- विजय मुहूर्त : दोपहर 1:44 से 2:26 बजे तक

- गोधूलि मुहूर्त : शाम 5:12 से 5:39 बजे तक

- अमृत काल : रात 9:16 से 10:42 बजे तक

राहुकाल और अशुभ समय - राहुकाल : दोपहर 2:36 से 3:55 बजे तक

- यमगंड : सुबह 9:21 से 10:39 बजे तक

- गुलिक काल : सुबह 11:58 से दोपहर 1:17 बजे तक

- भद्रा : सुबह 10:05 बजे तक