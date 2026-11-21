कार्तिक पूर्णिमा 2026: 24 नवंबर को मनाई जाएगी देव दीपावली, जानें गंगा स्नान, दीपदान का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व
24 नवंबर 2026 को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन गंगा स्नान, दान और दीपदान का विशेष महत्व है। वाराणसी में शाम को गंगा के घाटों पर हजारों दीप जलाए जाएंगे। यहां देव दीपावली पर दीपदान का शुभ मुहूर्त शाम 5:08 बजे से 7:47 बजे तक रहेगा।
Kartik Purnima 2026: कार्तिक पूर्णिमा इस बार 24 नवंबर को मनाई जाएगी। इसी दिन देव दीपावली का पर्व भी है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को गंगा स्नान और दान के लिए खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और दीपदान करने से पुण्य मिलता है। वाराणसी में देव दीपावली की खास रौनक रहती है। गंगा के घाटों पर शाम होते ही हजारों दीप जलाए जाते हैं। मंदिरों और घाटों को सजाया जाता है।
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कार्तिक पूर्णिमा 2026 कब है
हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 23 नवंबर की रात 11 बजकर 42 मिनट पर शुरू होगी। तिथि 24 नवंबर की रात 8 बजकर 23 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर को मनाई जाएगी। इसी दिन स्नान, दान और पूजा-पाठ किया जाएगा।
कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान-दान का महत्व
कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करने की परंपरा है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। गंगा तक पहुंचना संभव न हो तो घर पर नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। जरूरतमंद लोगों को अन्न, कपड़े और धन का दान करना शुभ माना जाता है।
क्यों मनाई जाती है देव दीपावली
देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर के आतंक से देवता परेशान थे। उसके वध के बाद देवताओं ने दीप जलाकर खुशी मनाई थी। इसी वजह से इस दिन को देव दीपावली कहा जाता है। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है।
वाराणसी में देव दीपावली का आयोजन बड़े स्तर पर होता है। गंगा के घाटों पर दीप जलाए जाते हैं। शाम को होने वाली गंगा आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। घाटों की सजावट और दीपों की रोशनी देखने के लिए दूर-दूर से लोग काशी पहुंचते हैं।
देव दीपावली पर कब करें दीपदान
देव दीपावली पर शाम के समय दीपदान किया जाता है। वाराणसी में 24 नवंबर को शाम 5 बजकर 8 मिनट से 7 बजकर 47 मिनट तक दीपदान का मुहूर्त बताया गया है। इस दौरान गंगा घाटों पर दीप जलाए जा सकते हैं। घरों में भी मंदिर, तुलसी के पास और मुख्य द्वार पर दीपक जलाने की परंपरा है।
कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि
कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। दीपक जलाकर फूल, फल और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाएं। इसके बाद आरती करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें। शाम को घर में दीपक जलाएं। संभव हो तो किसी नदी या सरोवर के किनारे दीपदान करें। इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना भी अच्छा माना जाता है।
कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक महत्व
कार्तिक पूर्णिमा को साल की प्रमुख पूर्णिमा तिथियों में गिना जाता है। इस दिन स्नान, दान और दीपदान का विशेष महत्व है। इसी दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भी मनाया जाता है। देशभर के गुरुद्वारों में इस मौके पर विशेष आयोजन होते हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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