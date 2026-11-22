कार्तिक पूर्णिमा 23 या 24 नवंबर कब मनाई जाएगी? जानिए उदया तिथि के अनुसार सही तारीख, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान-दान का शुभ समय, देव दीपावली दीपदान मुहूर्त और संपूर्ण पूजन नियम।

कार्तिक पूर्णिमा की तारीख को लेकर इस बार लोगों के मन में उलझन है। पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि 23 नवंबर की रात से शुरू हो रही है, जबकि इसका समापन 24 नवंबर की रात को होगा। ऐसे में सवाल है कि स्नान-दान किस दिन करना चाहिए और देव दीपावली कब मनाई जाएगी? हिंदू धर्म में पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के समय रहने वाली तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। इसी आधार पर साल 2026 में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 24 नवंबर, मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन पवित्र स्नान, दान-पुण्य और शाम को दीपदान का विशेष महत्व रहेगा।

24 नवंबर को है कार्तिक पूर्णिमा, जानें तिथि का समय पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 23 नवंबर 2026 को रात 11 बजकर 42 मिनट पर शुरू होगी। इसका समापन 24 नवंबर को रात 8 बजकर 23 मिनट पर होगा। चूंकि 24 नवंबर को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि मौजूद रहेगी, इसलिए इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा का स्नान, दान और व्रत किया जाएगा। इसी शाम देव दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाएगा। इस दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा और शाम 4 बजकर 6 मिनट तक परिघ योग के बाद शिव योग शुरू होगा।

कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान-दान का शुभ मुहूर्त कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना विशेष फलदायी माना जाता है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार, 24 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 3 मिनट से 5 बजकर 57 मिनट तक रहेगा। चंद्रोदय शाम 5 बजकर 1 मिनट पर होगा। वहीं, शाम को दीपदान के लिए 5 बजकर 8 मिनट से 7 बजकर 47 मिनट तक का समय शुभ बताया गया है। ये समय दिल्ली के लिए हैं। दूसरे शहरों में सूर्योदय और सूर्यास्त के अंतर के कारण मुहूर्त में बदलाव हो सकता है। इसलिए अपने शहर के पंचांग से समय जरूर मिलाएं।

कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान का क्या है महत्व? धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान के बाद जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, कंबल, फल और धन का दान करना शुभ माना जाता है। नवंबर का महीना होने के कारण गरीबों को गर्म कपड़े और कंबल देना भी अच्छा माना जाता है। अगर नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु और शिवजी की पूजा करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्र जाप या सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर सकते हैं।

घर पर कैसे करें कार्तिक पूर्णिमा की पूजा? कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। इसके बाद घर के मंदिर की सफाई करें और भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें पीले फूल और फल अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर जल या कच्चा दूध चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करें। शाम को घर के मंदिर, तुलसी के पौधे और मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाएं। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और देवताओं ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। इसी खुशी में दीपदान की परंपरा निभाई जाती है।

24 नवंबर 2026 मंगलवार को मनाई जाने वाली कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली का पावन संयोग आध्यात्मिक उन्नति और पुण्य पाने का एकदम बढ़िया अवसर है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दिन में सामर्थ्य अनुसार दान और संध्या काल में श्रद्धापूर्वक दीपदान करके आप भगवान विष्णु और महादेव दोनों की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं।