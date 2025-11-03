Hindustan Hindi News
Purnima Deepdaan: कार्तिक पूर्णिमा पर कितने दीये जलाने चाहिए? जानें कब और कैसे करें दीपदान

Purnima Deepdaan: कार्तिक पूर्णिमा पर कितने दीये जलाने चाहिए? जानें कब और कैसे करें दीपदान

संक्षेप: kartik purnima dev diwali deepdaan: कार्तिक पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ व पवित्र मानी गई है। इस दिन देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन पवित्र नदी, घाटों व मंदिरों व घरों में दीपदान करने का खास अत्यधिक महत्व है। जानें कार्तिक पूर्णिमा पर कितने दीपक जलाने चाहिए।

Mon, 3 Nov 2025 01:29 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Kartik purnima ko deepdan kaise kare 2025: यूं तो हर महीने पूर्णिमा तिथि आती है, लेकिन कार्तिक माह की पूर्णिमा का हिंदू धर्म में खास महत्व है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025, बुधवार को है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने, दान-पुण्य करने के अलावा दीपदान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन देव दीपावली व गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर मां लक्ष्मी के पास विचरण करते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। मान्यता है कि इस दिन दीपदान करने से साल भर की पूर्णिमाओं के पूजा का फल प्राप्त होता है। जानें कार्तिक पूर्णिमा के दिन कितने दीये जलाने चाहिए, कब और कैसे करना चाहिए दीपदान।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कार्तिक पूर्णिमा पर कितने दीये जलाने चाहिए: कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली पर विषम संख्या (जैसे 5, 7, 11, 21, 51 या 101) में दीपक जलाना शुभ होता है। हालांकि आप इच्छानुसार कितने भी दीये जला सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन 365 बाती वाली दीया जलाना अत्यंत शुभ होता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर 365 बाती वाला दीया जलाने से सभी पूर्णिमाओं के पूजा व दीपदान के बराबर पुण्य मिलता है।

ये भी पढ़ें:कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या दान करना चाहिए?

कार्तिक पूर्णिमा पर कैसे करें दीपदान: कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि पवित्र नदियों में स्नान करके दीपदान का खास महत्व है। अगर नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो घर पर ही स्नान के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर लें और इसके बाद दीपदान करें। इस दिन तुलसी व पीपल के पौधे के नीचे, घर के आंगन, बालकनी, छत व मुख्य द्वार पर दीपक रख सकते हैं। ध्यान रखें कि हर दीपक में शुद्ध घी या तेल का प्रयोग करना चाहिए। दीपक जलाते समय 'ॐ नमो नारायणाय' या 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करना चाहिए।

कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने का क्या लाभ मिलता है: मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने से जीवन में सुख-शांति व समृद्धि आती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दीपदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है।

कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान किस समय करना चाहिए: कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली के दिन प्रदोष काल में पूजा व दीपदान करना अति उत्तम माना जाता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान के लिए शुभ मुहूर्त शाम 05 बजकर 15 मिनट से लेकर शाम 07 बजकर 50 मिनट तक रहने वाला है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
