Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Kartik Poornima: Kab Hai Purnima 2025 date time Pooja Muhurat
Kartik Poornima: कब रखा जाएगा कार्तिक पूर्णिमा व्रत, अभी से जान लें डेट, मुहूर्त व विधि

Kartik Poornima: कब रखा जाएगा कार्तिक पूर्णिमा व्रत, अभी से जान लें डेट, मुहूर्त व विधि

संक्षेप: Kartik Poornima, Kab Hai Purnima 2025: इस बार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि बेहद खास मानी जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे घर में सुख, संपत्ति बनी रहती है।

Thu, 30 Oct 2025 12:50 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Kartik Poornima 2025, कब रखा जाएगा कार्तिक पूर्णिमा व्रत: हिंदू धर्म में कार्तिक मास के दौरान पड़ने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं, इस बार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि बेहद खास मानी जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे घर में सुख, संपत्ति बनी रहती है। वहीं, इस बार कार्तिक की पूर्णिमा का व्रत बुधवर को रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि इस साल कार्तिक पूर्णिमा की डेट, मुहूर्त, और पूजा विधि-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अभी से जान लें डेट, मुहूर्त

ज्योतिष विद्या के अनुसार, इस बार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 04 नवंबर के दिन सुबह के समय 10 बजकर 36 मिनट पर होगी। वहीं, अगले दिन 05 नवंबर बुधवार के दिन शाम के समय 06 बजकर 48 मिनट पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए 05 नवंबर यानी बुधवार के दिन ही कार्तिक की पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा।

ये भी पढ़ें:अक्षय नवमी पर कैसे करें आंवले के पेड़ की पूजा, नोट कर लें शुभ मुहूर्त

कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि

कार्तिक की पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं, अगर आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर घर में ही स्नान करें। कार्तिक की पूर्णिमा तिथि के दिन पूरे विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन प्रभु को पीले रंग के फल, फूल और वस्त्र चढ़ाना चाहिए। वहीं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने और इस दिन लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करने से घर में सुख, संपत्ति और खुशहाली बनी रहती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:नए साल में इन राशियों को मिलेगी सफलता, गुरु-शनि की चाल देगी लाभ
ये भी पढ़ें:3 नवंबर से शुरू होगा इन राशियों का शुभ समय, शुक्र-गुरु की चाल देगी फायदा
ये भी पढ़ें:1-30 नवंबर तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें नवंबर का राशिफल
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Kartik purnima
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने