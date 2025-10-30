Kartik Poornima: कब रखा जाएगा कार्तिक पूर्णिमा व्रत, अभी से जान लें डेट, मुहूर्त व विधि
Kartik Poornima 2025, कब रखा जाएगा कार्तिक पूर्णिमा व्रत: हिंदू धर्म में कार्तिक मास के दौरान पड़ने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं, इस बार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि बेहद खास मानी जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे घर में सुख, संपत्ति बनी रहती है। वहीं, इस बार कार्तिक की पूर्णिमा का व्रत बुधवर को रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि इस साल कार्तिक पूर्णिमा की डेट, मुहूर्त, और पूजा विधि-
अभी से जान लें डेट, मुहूर्त
ज्योतिष विद्या के अनुसार, इस बार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 04 नवंबर के दिन सुबह के समय 10 बजकर 36 मिनट पर होगी। वहीं, अगले दिन 05 नवंबर बुधवार के दिन शाम के समय 06 बजकर 48 मिनट पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए 05 नवंबर यानी बुधवार के दिन ही कार्तिक की पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा।
कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि
कार्तिक की पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं, अगर आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर घर में ही स्नान करें। कार्तिक की पूर्णिमा तिथि के दिन पूरे विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन प्रभु को पीले रंग के फल, फूल और वस्त्र चढ़ाना चाहिए। वहीं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने और इस दिन लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करने से घर में सुख, संपत्ति और खुशहाली बनी रहती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।