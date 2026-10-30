कार्तिक मास में सिर्फ पूजा नहीं, इस कथा का पाठ से मिलेगा श्रीहरि और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा

Kartik Maas Katha & Vrat Rules: जानें कार्तिक मास में क्यों केवल पूजा नहीं बल्कि कथा पाठ जरूरी है। पढ़ें सत्यभामा के

हिंदू धर्म में कार्तिक मास को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना के लिए बेहद खास माना जाता है। इस महीने में स्नान, दान, दीपदान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य की कथा पढ़ने और सुनने से भी विशेष पुण्य मिलता है। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार, पिछले जन्म में किए गए कार्तिक व्रत और भगवान विष्णु की भक्ति के प्रभाव से सत्यभामा को अगले जन्म में श्रीकृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला था।

कार्तिक मास में करें कार्तिक महात्म्य का पाठ कार्तिक मास में रोजाना कार्तिक महात्म्य यानी कार्तिक पुराण की कथा पढ़ना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसमें भगवान विष्णु की महिमा के साथ कार्तिक स्नान, दीपदान और तुलसी पूजा का महत्व बताया गया है। श्रद्धालु अपनी परंपरा के अनुसार रोजाना एक अध्याय का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा शाम के समय भगवान श्रीकृष्ण की दामोदर लीला और दामोदराष्टकम् का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु के भक्त इस महीने में विष्णुसहस्रनाम, श्रीमद्भागवत और भगवद्गीता का पाठ भी कर सकते हैं।

सत्यभामा ने श्रीकृष्ण से पूछा था यह सवाल पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार सत्यभामा ने भगवान श्रीकृष्ण से अपने पूर्वजन्म के पुण्य कर्मों के बारे में पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि उन्होंने ऐसा कौन-सा शुभ कार्य किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें इस जन्म में श्रीकृष्ण जैसे पति मिले और उनका सौंदर्य भी बना रहा। सत्यभामा की जिज्ञासा शांत करने के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें पिछले जन्म की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि सत्यभामा पूर्वजन्म में गुणवती नाम की ब्राह्मण कन्या थीं। उनका विवाह देवशर्मा नाम के ब्राह्मण से हुआ था और दोनों मायापुरी में रहते थे।

गुणवती ने कार्तिक मास में किया था व्रत कथा के अनुसार, एक दिन राक्षस ने गुणवती के पति देवशर्मा का वध कर दिया। पति की मृत्यु के बाद गुणवती ने भगवान विष्णु और सूर्यदेव की आराधना शुरू कर दी। उन्होंने कार्तिक मास में नियमपूर्वक स्नान किया और पूरे महीने भगवान की भक्ति में समय बिताया। इस दौरान वह नियमित रूप से दीपदान करतीं और तुलसी माता की पूजा करती थीं। गुणवती ने श्रद्धा और निष्ठा के साथ कार्तिक व्रत का पालन किया। भगवान श्रीकृष्ण ने सत्यभामा को बताया कि उनके इन्हीं पुण्य कर्मों के प्रभाव से अगले जन्म में उन्हें यदुवंश में जन्म मिला और वह उनकी पत्नी बनीं।

इस वजह से कार्तिक मास कहलाता है दामोदर मास कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। इसके पीछे भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीला जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार माता यशोदा ने बाल कृष्ण की शरारतों से परेशान होकर उन्हें ऊखल से बांध दिया था। उन्होंने रस्सी से श्रीकृष्ण के पेट पर बंधन लगाया था। संस्कृत में रस्सी को 'दाम' और पेट को 'उदर' कहा जाता है। इसी कारण भगवान श्रीकृष्ण का नाम दामोदर पड़ा। इस महीने में दामोदर भगवान की पूजा और दामोदराष्टकम् का पाठ विशेष फलदायी माना जाता है।

कार्तिक मास में दीपदान और तुलसी पूजा का महत्व कार्तिक मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और शाम के समय दीपदान करने की परंपरा है। मंदिरों और तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सुख-समृद्धि आती है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। इस महीने में आंवले की पूजा और अन्नदान का भी विशेष महत्व है। श्रद्धालु खान-पान में संयम रखते हैं और मांस, मदिरा, प्याज-लहसुन जैसे तामसिक पदार्थों से परहेज करते हैं। कई लोग पूरे महीने ब्रह्मचर्य और सात्विक दिनचर्या का पालन करने का संकल्प लेते हैं।

देवउठनी एकादशी से शुरू होते हैं मांगलिक कार्य कार्तिक मास का धार्मिक महत्व देवउठनी एकादशी के साथ और बढ़ जाता है। मान्यता है कि चतुर्मास के चार महीने योगनिद्रा में रहने के बाद भगवान विष्णु इसी दिन जागते हैं। इसके बाद विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। कार्तिक पूर्णिमा भी इस महीने का प्रमुख पर्व है। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। इसी अवसर पर देव दीपावली मनाई जाती है। इस तरह कार्तिक मास में पूजा के साथ कथा, दीपदान और दान-पुण्य को भी विशेष स्थान दिया गया है।

कार्तिक महात्म्य और संबंधित कथाओं का नियमित पाठ करने से श्रीहरि और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। यह केवल पूजा का महीना नहीं, बल्कि कथा, स्नान, दीपदान और संयम का महीना है। गुणवती की कथा से यह सिद्ध होता है कि कार्तिक मास के पुण्य कर्म अगले जन्म में भी फल देते हैं। श्रद्धा और नियम के साथ कथा पाठ करने से जीवन में सुख-समृद्धि और आध्यात्मिक शांति बनी रहती है।