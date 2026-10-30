कार्तिक मास में तुलसी पूजा और तुलसी दीपदान कैसे करें?
कार्तिक मास में तुलसी पूजा और दीपदान कैसे किया जाता है। यहां आपइसके बारे में जानेंगे।
कार्तिक मास में दीपदान और तुलसी पूजन बहुत खास माना जाता है। भगवान श्रीहरि का सबसे पसंदीदा महीना कार्तिक है। शास्त्रों में लिखा है, व्रतों में एकादशी तो महीने में मैं का्र्तिक हूं। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में भगवान जल में रहते हैं। इसलिए कार्तिक स्नान को बहुत खास माना जाता है। इस महीने में तुलसी विवाह भी पड़ता है। इसलिए यह व्रत बहुत खास है। कार्तिक मास में तुलसी पर दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। कहा जाता है कि जो इ,स महीने अपनी एक पसंदीदा चीज का त्याग कर कार्तिक स्नान करता है वो भागवान श्रीहरि के करीब जाता है।यहां हम आपको कार्तिक मास में तुलसी दीपदान और पूजन के बारे में बताएगे।
कार्तिक मास में तुलसी पूजन और दीपदान कैसे करें?
ऐसा कहा जाता है कार्तिक स्नान से गंगा स्नान का फल मिलता है। बहुत नियम ना अपना पाएं तो साधारण नियम से पूजन करें। कार्तिक मास में रोज तुलसी का पूजन करना उत्तम रहता है। इस मास में तुलसी को जल अर्पित करें, जल अर्पित करने के लिए पहले जल जड़ में अर्पित करें, फिर बीच में और फिर ऊपर से जल अर्पित करें। तुलसी महारानी नमो-नमो,हर की पटरानी नमो-नम। ऐसा गाते गाते पूजा करें। इसके बाद चंदन रौली लगएं। सुहागिन और अखंड सौभाग्यवती महिलाओं के लिए दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान के लिए सबसे पहले कच्ची मिट्टी का दीपक लाएं। इसमें घी भरें और घी का दिया तुलसी के सामने जलाएं। इसके बाद शाम को भी तुलसी के सामने घी का दिया जलाएं। इस दीपक में पहले नीचे अनाज रखकर उसके ऊपर दीपक रखें। इसमें दो बाती लगी होनी चाहिए। शाम के समय जरूर दीपक जलाना चाहिए।
देवशयनी एकादशी भी इसी माह
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद चातुर्मास के दौरान विवाह सहित कई मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के साथ शुभ कार्यों का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व है।
भगवान विष्णु की पूजा करने की परंपरा
कार्तिक मास में दान पुण्य किया जाता है। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, शाम को तुलसी के पास दीपदान की परंपरा अन्न-वस्त्र दान करना अनिवार्य है। आसान शब्दों में समझे तो संयम, सदाचार और परोपकार का संदेश देता है। श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, तिल, घी और अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करते हैं। इस महीने में शाम को तुलसी के समीप दीप जलाने और भगवान विष्णु की पूजा करने की परंपरा है। मंदिरों और घरों में दीपदान कर श्रद्धालु सुख-शांति और समृद्धि की कामना करते हैं।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
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