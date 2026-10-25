कार्तिक मास में कितने बजे करें स्नान? कब से कब तक रखें व्रत, जानें क्या खाएं और किन चीजों से करें परहेज

कार्तिक मास (27 अक्टूबर - 24 नवंबर 2026): जानें स्नान का सही समय, व्रत की अवधि, क्या खाएं और किन चीजों से करें परहेज। तुलसी पूजन और दीपदान का महत्व।

भगवान विष्णु की उपासना के लिए कार्तिक मास को विशेष महत्व दिया गया है। इस महीने में सुबह स्नान, तुलसी पूजन, दीपदान और दान-पुण्य करने की परंपरा है। साल 2026 में पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास 27 अक्टूबर से शुरू होकर 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त होगा। इस दौरान श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार स्नान-व्रत का संकल्प लेते हैं। आइए जानते हैं कि कार्तिक मास में स्नान का सही समय क्या है, व्रत कब तक रखें और खानपान में किन चीजों से परहेज करना चाहिए।

कार्तिक मास में कितने बजे करना चाहिए स्नान? कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना विशेष फलदायी माना गया है। यह समय सामान्य तौर पर सूर्योदय से करीब डेढ़ घंटे पहले शुरू होता है। हालांकि, इसका सटीक समय शहर और तारीख के अनुसार बदलता है। इसलिए अपने स्थानीय पंचांग में ब्रह्म मुहूर्त का समय देखना बेहतर रहेगा। धार्मिक मान्यता है कि इस समय स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण और पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर नदी या सरोवर में स्नान करना संभव ना हो, तो घर पर ही स्नान कर सकते हैं। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और भगवान विष्णु की पूजा करें।

कार्तिक मास में कब से कब तक रखें व्रत? पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास का आरंभ 27 अक्टूबर 2026 से माना जा रहा है और इसका समापन 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा। जो श्रद्धालु पूरे महीने कार्तिक स्नान का संकल्प लेते हैं, वे इस अवधि में रोजाना सूर्योदय से पहले स्नान और पूजा करते हैं। हालांकि, पूरे महीने निराहार रहना जरूरी नहीं है। व्रत रखने के नियम व्यक्ति की श्रद्धा और परंपरा के अनुसार अलग हो सकते हैं। इस महीने देवोत्थान एकादशी, तुलसी विवाह और कार्तिक पूर्णिमा जैसे अवसरों का विशेष महत्व है। यदि आप किसी खास दिन का व्रत रख रहे हैं, तो उस तिथि के अनुसार व्रत शुरू करने, पूजा करने और पारण का समय स्थानीय पंचांग से देख लें।

कार्तिक मास में क्या खाना चाहिए? कार्तिक मास में सात्विक भोजन करने की परंपरा है। इस दौरान ताजे फल, मौसमी सब्जियां और घर में बना सादा भोजन खा सकते हैं। जो लोग पूरे महीने संयमित खानपान का संकल्प लेते हैं, वे अपनी परंपरा के अनुसार भोजन चुनते हैं। व्रत वाले दिन फलाहार करने वाले श्रद्धालु फल, दूध या व्रत में मान्य अन्य खाद्य पदार्थ ले सकते हैं। इस महीने खानपान में संयम रखने के साथ भोजन की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। बासी भोजन से परहेज करना और जरूरत से ज्यादा खाने से बचना बेहतर है। व्रत के दौरान अपनी दिनचर्या और शारीरिक जरूरतों के अनुसार भोजन करना भी जरूरी है।

कार्तिक मास में किन चीजों को खाने से बचें? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक मास में मांस, मछली, अंडे और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। कई लोग इस दौरान प्याज और लहसुन भी नहीं खाते हैं। कुछ वैष्णव परंपराओं में बैंगन, करेला और अन्य चुनिंदा खाद्य पदार्थों से परहेज किया जाता है। इसके अलावा द्विदल यानी दो हिस्सों में बंटने वाली दालें जैसे उड़द, चना, मसूर, मूंग और मटर का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि, सभी परिवारों और संप्रदायों में ये नियम एक जैसे नहीं हैं।

कार्तिक मास में स्नान के साथ जरूर करें ये काम कार्तिक मास में सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें और तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। शाम के समय पूजा स्थल पर दीपदान करना भी शुभ माना गया है। धार्मिक परंपरा के अनुसार, इस महीने जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्य वस्तुओं का दान करना चाहिए। संभव हो तो रोज कुछ समय मंत्र जाप या धार्मिक पाठ के लिए निकालें।

कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान, दीपदान और दान-पुण्य का विशेष महत्व है। पूरे महीने नियमों का पालन करते समय अपनी क्षमता का ध्यान रखें। नियमित पूजा और संयम के साथ इस पवित्र महीने को भगवान विष्णु की भक्ति के लिए समर्पित कर सकते हैं।